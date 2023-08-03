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鮮やか、広視野角、視認性抜群のIPSデジタルサイネージモニター JAN: 49-89027-008052

仕様

サポート

鮮やか、広視野角、視認性抜群のIPSデジタルサイネージモニター JAN: 49-89027-008052

42LS33A-5B

鮮やか、広視野角、視認性抜群のIPSデジタルサイネージモニター JAN: 49-89027-008052

プリント

全てのスペック

基本仕様

画面サイズ

42V

パネル・タイプ

IPS

解像度

1920×1080 (Full HD アスペクト比 16:9)

表示色

1,677万色

明るさ

300cd/㎡

コントラスト比

500,000:1 (通常1400:1)

視野角(水平/垂直)

178°/178°

応答時間(ms)

11

入力端子

映像

HDMI (×1), アナログRGB (×1)

音声

オーディオイン (×1)

USB

USB (×1)

外部コントロール

RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

出力端子

音声

スピーカー L/R

外部コントロール

RS232C (×1)

筐体仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行)

959.5×559×55.5(mm)

質量

9.1kg

梱包時寸法(幅×高さ×奥行)

1060×660×152(mm)

梱包時質量

11.8kg

マウント規格

400×400(mm)

使用環境

温度

0～40℃

湿度

10～80%

機能

15×15タイルモード

温度センサー

DPM Select

Smart Energy Saving

USBファイル再生

キーロック

電源

入力

AC100-240V、50/60Hz

通常動作時

70W

省エネモード時

45W

待機時

0.5W(アナログ)、0.7W(HDMI)

電源OFF時

0.5W

安全/不要輻射

安全／不要輻射

UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "A", CE, KCC

ソフトウェア機能

対応ソフトウェア

SuperSign-w lite、SuperSign-c, SuperSign WB

アクセサリー

リモコン

1

乾電池

2

電源コード

1

IRレシーバー

1

CD-ROM (取扱説明書)

1 (SuperSign Program収録)

D-Sub15ピンケーブル

1

オプション（別途、ご購入が必要となります。）

スピーカー

SP-2100

デスクトップスタンド

ST-421T