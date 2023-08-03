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42WS50MW
42"ワイド液晶モニター JAN:49-89027-005532
全てのスペック
基本仕様
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画面サイズ
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42
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パネル・タイプ
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IPS(LED BLU)
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縦横比
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16:9
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解像度
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1920x1080（FHD）
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コントラスト比
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1,500:1
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応答時間（ms）
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12(GTG)
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視野角(水平/垂直)
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178°/178°
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明るさ
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700cd/㎡
入力端子
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D-Sub
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Yes
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DVI-D
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Yes
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HDMI
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Yes
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Display Port
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Yes
電源
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電源タイプ（アダプタまたはLIPS）
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内蔵電源
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入力
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AC100-240V、50/60Hz
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消費電力（通常/ECO時）
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115W/75W
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電源OFF時
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0.5W
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省電力/スリープ・モード
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1.0W
特徴
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リモコン
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Yes
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タイル機能
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15×15
寸法（幅 X 高さ X 奥行き）（MM）
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ディスプレイ部
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961.1x554.4x31.9
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ベゼル幅（左･上/右・下）
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11.5(Even)
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VESAマウント
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400x400
重量（KG）
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ディスプレイ部
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16.5
アクセサリー
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電源コード
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Yes
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RGBケーブル
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Yes
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IRレシーバー
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Yes
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イージーセットアップガイド
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Yes
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リモコン
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Yes
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保証書
-
Yes
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