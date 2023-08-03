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47"ワイド液晶モニター JAN:49-89027-005525

仕様

サポート

47"ワイド液晶モニター JAN:49-89027-005525

47WS50MW

47"ワイド液晶モニター JAN:49-89027-005525

プリント

全てのスペック

基本仕様

画面サイズ

47

パネル・タイプ

IPS(LED BLU)

縦横比

16:9

解像度

1920x1080（FHD）

コントラスト比

1,500:1

応答時間（ms）

12(GTG)

視野角(水平/垂直)

178°/178°

明るさ

700cd/㎡

入力端子

D-Sub

Yes

DVI-D

Yes

HDMI

Yes

Display Port

Yes

電源

電源タイプ（アダプタまたはLIPS）

内蔵電源

入力

AC100V、50/60Hz

消費電力（通常/ECO時）

120W/85W

電源OFF時

0.5W

省電力/スリープ・モード

1.0W

特徴

リモコン

Yes

タイル機能

15×15

寸法（幅 X 高さ X 奥行き）（MM）

ディスプレイ部

1071.8x616.0x31.0

ベゼル幅（左･上/右・下）

11.5(Even)

VESAマウント

400x400

重量（KG）

ディスプレイ部

15.7

アクセサリー

電源コード

Yes

RGBケーブル

Yes

IRレシーバー

Yes

イージーセットアップガイド

Yes

リモコン

Yes

保証書

Yes