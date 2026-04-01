75インチウィンドフェイシングサイネージ

高性能なQuad CoreのSoC(システムオンチップ)によって、別途再生機器を用意しなくても、動画や画像の再生ができ、同時に複数のタスクを実行することができます。

webOS 6.1プラットフォームは、直感的なインターフェースを採用して使いやすいだけでなく、更新されたNode JS/Chroniumバージョンを使用することで、ウェブとアプリの統合も可能です。