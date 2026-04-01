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75インチウィンドフェイシングサイネージ
ULソリューション
黄変防止性能認定ディスプレイ
ウィンドウ越しに通行客の目を引く、鮮やかなディスプレイ
コンビニエンスストア内のウィンドウに設置された大型LEDディスプレイが、ガラス越しに色鮮やかでくっきりとした広告を表示している。
*画像はイメージです。
黄変防止機能対応の
サイネージディスプレイ
経年的な画質の劣化を防ぐ、黄変防止機能を備えたディスプレイとして世界初のUL認証を取得。LGの新たなテクノロジーが「画面の黄ばみ」を防止して、ディスプレイの品質と性能の安定性を維持します。
画面の左側が黄ばみ、品質が劣化している。だが黄変防止機能でUL認証を取得したXS4Pなら、スクリーンをクリアに保ち、ディスプレイの品質を維持できる。
*UL認証について詳しくは https://verify.ul.com/verifications/1382
*製造業で世界初のUL認証」をご覧ください。 *画像はイメージです。
ウィンドウフェイシングディスプレイ
LGは、コスト効率の高い運用を実現する高度な技術ソリューションをご提供しています。XS4Pはまばゆい明るさの輝度4,000cd/㎡と、同じ輝度のRGBパネルと比較して、低消費電力を実現します。
3つの異なるサイズのXS4Pがカフェ内のウィンドウに設置されている。コンテンツは、明るい環境のガラス越しでもクリアかつ色鮮やかに表示されている。
*画像はイメージです。
ウィンドウ越しでも高輝度を実現
直射日光にさらされるウィンドウ越しに見せるウィンドウフェイシングディスプレイでは、より高輝度が必要となります。ウィンドウフェイシング向けに設計されたXS4Pの高輝度が、明るい環境下でも、色鮮やかでダイナミックな映像で表示。通りすがる人々の目を惹きつけます。また、偏光レンズのサングラスをかけた人でもしっかりと視認させます。
3つの異なるサイズのXS4Pが、スマートフォンストア内のウィンドウに設置されている。窓越しに色鮮やかなコンテンツが再生され、通行客は明るい環境でもクリアなディスプレイを目にすることができる。
*画像はイメージです。
省スペースで設置しやすいデザイン
コンパクトなサイズとスリムなデザインのXS4Pは、あらゆる店舗のインテリアにマッチします。従来のモデルよりベゼルが薄いため、ウィンドウにぴったり沿う形で設置でき、店舗のイメージを損ないません。また、標準のUHDサイネージをXS4Pの背面に取り付けることができるので、両面ディスプレイとして活用することもできます。
薄型ベゼルのXS4Pがカフェ内のウィンドウに設置されている。XS4Pの背面には別のLEDディスプレイがアタッチされており、両面を活用しながらコンテンツを表示している。
*ブラケットは別売りです。 *75XS4Pのみ対応 *画像はイメージです。
webOS 6.1が叶える高い性能
高性能なQuad CoreのSoC(システムオンチップ)によって、別途再生機器を用意しなくても、動画や画像の再生ができ、同時に複数のタスクを実行することができます。
webOS 6.1プラットフォームは、直感的なインターフェースを採用して使いやすいだけでなく、更新されたNode JS/Chroniumバージョンを使用することで、ウェブとアプリの統合も可能です。
SoCとwebOSを活用することで、より使いやすくなりました。
*画像はイメージです。
遠隔でもリアルタイム操作
LGの最新ウィンドウフェイシングディスプレイを使用する大きなメリットは、リアルタイムに販促コンテンツや価格情報を簡単に管理できるという点です。LGのウェブベースのコンテンツソリューションは直感的で使いやすく、いつ、どこからでも、スマートフォンで現在から過去までのすべてのデータにアクセスが可能。近くになくても、必要なときに監視、調整、管理を行えます。
ユーザーはスマートフォンやノートパソコンからディスプレイを監視、管理できます。
*この機能は有線LAN接続を通じてアクセスできます。 *画像はイメージです。
広い動作温度範囲
XS4Pは、0〜40℃の幅広い動作温度環境でご使用いただけます。
ディスプレイは0〜40℃の動作環境でご使用いただけます。
* LGの自社試験で確認。動作温度：0℃〜40℃(直射日光なし、冷却システム使用時の直射日光下）、0℃〜30℃（直射日光下） *画像はイメージです。
コンフォーマルコーティング
コンフォーマルコーティングによる防塵機能で、回路とパワーボードを塵、金属粒子、湿気、塩分などから保護。高い耐久性と長期的な信頼性を実現しています。
XS4Pには、湿気に含まれる塵や塩分を防ぐコンフォーマルコーティングが施されています。
* LGの自社試験で確認。 *画像はイメージです。
静音性を強化
高輝度ディスプレイの課題であった騒音対策を強化。
静音モードなら、輝度2,500cd/㎡で、ファンのノイズを最小限にとどめて静音性の高い運用ができます。
不動産業のオフィスのウィンドウ内に2つのディスプレイが設置されている。XS4Pモデルのファンの音が静かなため、ディスプレイのそばに座っていても、コミュニケーションや会話が円滑に進む。
*画像はイメージです。
プロフェッショナルなコンテンツパートナー
LGの提供するソフトウェアソリューションと組み合わせることで、活用の幅がさらに広がります。
*LG SWソリューションは別売りです。 *画像はイメージです。
計算され尽くした精度で
設置が簡単に
内蔵された各種センサーが、デバイスの傾きを認識。ディスプレイを正確な位置に設置することができます。水平センサーツールで、適切な設置角度を確認可能。さらに、設置角度が適切でない場合、警告メッセージを発信します。
レベリングツールを使用して、どちらかに傾くことなく適切に設置されたディスプレイ。 水平センサーツール搭載のディスプレイなら、誤った角度で設置されたとしても、設置し直すことができます。
*回転の方向は49/55と75では異なります。 *画像はイメージです。
効率的な運営をサポートする便利な操作性
XS4P-MはLANデイジーチェーン機能を搭載しており、1つのマスターリモコンで複数のディスプレイを連動して便利に制御することができます。また、Wi-Fi、Bluetooth、Beacon機能に対応しているため、コンテンツやソフトウェアの配信ができます。例えば、複数のデバイスに、クーポンや店舗情報の一括でリアルタイムで提供することなどで、店舗管理者の運営負担を減らせるようにサポートします。
*75XS4P-Mのみ対応 *画像はイメージです。
Key Feature
- UL認証の黄変防止機能ディスプレイ
- 解像度：3,840 x 2,160(4K/UHD)
- 輝度：4,000cd/㎡(標準値)
- 縦設置/ 横設置
- 効率的な空間活用
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
XS4P
|製品型番
75XS4P-M
|JAN CODE
4989027034693
ディスプレイ
|画面サイズ
75インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
IPS
|バックライト方式
直下型
|表面処理
ヘイズ値 3%
|解像度
3840×2160
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
|輝度(標準値)
4,000cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
|コントラスト比(標準値)
1200:1
|応答時間（ms）
8ms(GTG)
出入力端子
|HDMI入力
2 (HDCP2.2/1.4)
|DisplayPort入力
1 (HDCP2.2/1.3)
|外部スピーカー出力
1 (L/R 10W+10W)
|DisplayPort出力
1
|RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
|RS232C出力
1
|RJ45入力
1
|RJ45出力
1
|IR入力
1
|IR出力
RS232C出力共用
|USB Type-A
1 (USB2.0)
システム
|内蔵メモリー
16GB
|IR温度センサー
○
|自動照度センサー
○
|ジャイロセンサー
○
|電流センサー
○
|USB プラグアンドプレイ
○
|冷却ファン
○
|ローカルキーオペレーション
○
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 6.1
|CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)
|フェイルオーバー
○
|PBP/PIP
○ (PBP / PIP)
|同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)
|回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
|タイルモード設定
○ (最大15×15)
|ギャップ軽減再生
○
|設定データ複製
○
|SNMPプロトコル
○
|セットID自動割当
○
|ステータスアラートメール
○
|コントロールマネージャー
○
|ビーコン
○
|省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)
|HDMI-CEC
○
|SIサーバー設定
○
|コンテンツスケジューリング
○
|USBクローニング
○
ソフトウェア互換性
|SuperSign CMS
○
|SuperSign Control / Control+
○
|LG ConnectedCare
○
|webRTC
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
600×400
|コンフォーマルコーティング
○
使用環境
|連続動作時間
24時間
|設置向き
縦設置 / 横設置
|防水防塵等級
-
|動作温度
0℃～40℃
|動作湿度
10%～80%
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
ブラック
|ベゼル幅
上/左/右/下：13.8mm
|本体寸法
1679.2×957.6×104.0mm
|梱包時
1816×1106×285mm
質量（kg）
|本体質量
39.6kg
|梱包時
50.0kg
電源
|消費電力(標準時)
750 W
|消費電力(最大)
790 W
|省電力/スリープ・モード
0.5 W
|電源OFF時
0.5 W
|入力
AC 100-240V､50/60Hz
付属品
|電源ケーブル
○
|リモコン
○
|リモコン用乾電池
○(×2)
|HDMIケーブル
○
|IRレシーバー
○
|簡易設置ガイド
○
|設置マニュアル
○
|RS232C変換
○
安全規格・EMC
|安全
CB / NRTL
|EMC
FCC Class B / CE / KC / VCCI
|ErP
○
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