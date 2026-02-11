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ホテルベーシックTV

ホテルベーシックTV

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ホテルベーシックTV

43NA1C80AJA
NanoCell TVの正面図。上の端にLG NanoCell AIのロゴがある。LG NanoCell NANO80 TVに絵の具のようなカラフルなテクスチャーが1つになるところが映っている。
LG NanoCell NANO80 TVの左向きの側面図。
LG NanoCell NANO80 AI 4KスマートTVの正面図と側面図。長さ、幅、高さ、奥行きを示している。
第8世代alpha 7 AIプロセッサーが黄色に光った後、カラフルな光が放たれる。プロセッサーが4K品質と優れた色および輝度を提供することを説明するタイトル。
NanoCell TVの正面図。上の端にLG NanoCell AIのロゴがある。LG NanoCell NANO80 TVに絵の具のようなカラフルなテクスチャーが1つになるところが映っている。
LG NanoCell NANO80 TVの左向きの側面図。
LG NanoCell NANO80 AI 4KスマートTVの正面図と側面図。長さ、幅、高さ、奥行きを示している。
第8世代alpha 7 AIプロセッサーが黄色に光った後、カラフルな光が放たれる。プロセッサーが4K品質と優れた色および輝度を提供することを説明するタイトル。

主な機能

  • 解像度：3,840 x 2,160（4K UHD）
  • NanoCellカラーテクノロジー
  • スリムデザイン
  • ホテルモードを搭載し、STBとの組み合わせ運用を想定したモデル
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ホテルモードを搭載し、
STBとの組み合わせ運用を想定した
ホテルベーシックTV、NA1C80シリーズ

暖炉が備え付けられたリビングルームの壁に、大型テレビが設置されている。山と村の景色が、テレビ画面に明るく鮮やかに映し出されている。

*画像はイメージです。

液晶の常識を塗り替える
NanoCellカラーテクノロジー

LG独自のNanoCellテクノロジーが光の波長から不要な色を吸収することで色の純度を向上させ、より純粋な色彩と、リアルな4K映像をお届けします。

緻密な色彩表現と深みのあるコントラストにより、コンテンツに命を吹き込み、かつてない没入感をお楽しみいただけます。

An LG QNED TV displays a screen with vivid colors and accurate color reproduction.

*画像はイメージです。

まるで映画館に
いるかのように

均一なトーンマッピングのHDR10もフレーム単位で補正するダイナミックトーンマッピングによって、よりリアルな色彩と細部の緻密な映像体験を生み出し、さらに没入感ある視聴体験が可能に。HLGにも対応し、より鮮やかでリアリティあふれる映像をお客様に提供します。

*画像はイメージです。

エキサイティングな
スポーツ観戦

10W+10Wスピーカーを搭載、さらにBluetoothに対応しているので別途スピーカーを接続することでサラウンドサウンドを提供し、臨場感あふれる視聴体験を提供します。

*画像はイメージです。

HGiGで
ゲームプレイに没入

HDR対応ゲームに関する業界団体

HGiG（HDR Gaming Interest Group）により性能と画質を認められたテレビが、ゲーム制作者が意図したままの画質を再現します。

*画像はイメージです。

Key Feature

  • 解像度：3,840 x 2,160（4K UHD）
  • NanoCellカラーテクノロジー
  • スリムデザイン
  • ホテルモードを搭載し、STBとの組み合わせ運用を想定したモデル
プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
シリーズ
NA1C80		製品型番
43NA1C80AJA		JAN CODE
4989027032156		 

ディスプレイ
画面サイズ
43インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
IPS		バックライト方式
直下型
解像度
3840×2160		表示色
約10.7億色		垂直走査周波数
60Hz		 

出入力端子
HDMI入力
3		外部スピーカー出力
1		光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)
1		RJ45入力
1
IR入力
1		USB Type-A
2 (USB2.0)		RF入力
2		 

ワイヤレス通信
Wi-Fi
Bluetooth
  

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (10W+10W)		   

システム
プロセッサ
α7 AI Processor 4K Gen8		   

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 25		スクリーンシェア(モバイル画面共有)
モバイルアプリ操作
PBP/PIP
○(マルチビュー)
SNMPプロトコル
ビーコン
HDMI-CEC
 

チューナー
地上テレビジョン放送
BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
高度広帯域衛星デジタル放送 (4K)
 

映像/音声機能
HDR
○(HDR10/HLG)		FILMMAKER MODE
AI輝度コントロール
ダイナミックトーンマッピング
バーチャルサウンド
○(9.1.2ch)		AIサウンド
オートサウンドチューニング
○(要マジックリモコン)		Bluetoothオーディオ再生
HDMI ARC
○(HDMI2)		   

Smart機能
音声認識
○(要マジックリモコン)		ウェブブラウザ
  

ホテルモード機能
ホテルモード

※ ホテルモード機能は、付属リモコンの動画配信サービス用ショートカットボタンが使用できなくなります。

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
200×200		 

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
チャコールブラック		ベゼル幅
上/左/右：13.2mm､下：19.7mm		本体寸法
969.0×567.0×57.1mm		スタンド装着時外形寸法
969.0×634.0×257.0mm
梱包時
1055×660×142mm		   

質量（kg）
本体質量
9.8kg		スタンド装着時質量
9.4kg		梱包時
10.7kg		 

付属品
電源ケーブル
リモコン
  