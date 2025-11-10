Pro:Centric搭載 4K UHDホテルテレビ

CMSソリューションやシステムクラウド化の利便性を高めるPro:Centric Cloud。サードパーティのソリューションが、より使いやすくなります。また、さまざまなデザインテンプレートの使用、データ収集・分析プラットフォームによる見やすいダッシュボードの作成の他、さまざまな新機能を搭載しています。さらに「LG Channels」機能により、追加デバイスや契約なしで放送チャンネルを含む幅広いコンテンツにアクセス可能。モバイルアプリケーションクリエイターを使用すると、モバイル機器でお客様向けのコンシェルジュサービスを簡単に設定できるようになり、お客様のご要望に迅速に対応することができます。