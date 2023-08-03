LG 4K HOTEL TV US660Hシリーズ

ホテルテレビ 専用メニューを用意

いままでにない簡単で使いやすい操作メニューを提供します。新たにプロモーションビデオ作成ツールを追加。ホームメニューの利便性が大幅に向上しました。さらに、Quick Managerを使用すれば、同一のネットワーク上のテレビに情報配信が可能になり、それぞれの部屋に最適なソリューションの提供が可能になります。