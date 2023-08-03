LG 4K HOTEL TV US660Hシリーズ

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LG 4K HOTEL TV
LG 4K HOTEL TV
※画像はイメージです。
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※SoftAPは、テレビの電源をオンにした後、メニューから設定が必要です。 ※スマートミラーリングは同時には動作しない場合があります。 ※画像はイメージです。
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※Bluetooth Sound Sync対応のiOS機器またはAndroid機器が必要です。 ※画像はイメージです。
全てのスペック
-
型
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43V
-
画素数（水平×垂直）
-
3840×2160
-
BS 4K・110度CS 4K
-
○
-
地上デジタル（CATVパススルー）
-
○
-
HDR信号対応
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HDR Pro/HLG
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チャンネル
-
2
-
実用最大出力 (JEITA) :W
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10W + 10W
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LG Sound Sync
-
○
-
無線LAN機能(Wi-Fi)
-
Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)
-
Bluetooth
-
○
-
オペレーションシステム
-
webOS
-
Pro : Centric
-
Smart
-
Quick Menu
-
○ (4.0)
-
ギャラリーモード
-
○
-
ウェブブラウザ
-
○
-
SoftAP
-
○
-
Screen Share (Miracast)
-
○
-
Bluetoothオーディオ再生
-
○
-
USBクローニング
-
○
-
ホテルモード
-
○
-
テレビスタンド含む
-
973×623×216 mm
-
テレビスタンド含まず
-
973×572×85 mm
-
マウント規格
-
200 × 200 mm
-
テレビスタンド含む
-
8.1kg
-
テレビスタンド含まず
-
8.0kg
-
HDMI入力端子
-
3
-
USB端子
-
2
-
ヘッドホン出力端子
-
1
-
光デジタル音声出力端子
-
1
-
スピーカー出力端子
-
2 (L/R)
-
AUX (RJ45) 端子
-
1
-
LAN (RJ45) 端子
-
1
-
RF入力
-
2
-
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