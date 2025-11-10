About Cookies on This Site

Pro:Centric搭載 4K UHDホテルテレビ

50UK660H0JA
主な機能

  • 解像度：3,840 x 2,160（4K UHD）
  • Pro:Centric Cloud
  • Pro:Centric Direct
  • Google Cast / AirPlay / Netflix
  • スリム設計
もっと見る

ホテルルームの壁のそばにスタンドを使用して設置されたテレビ。画面は鮮やかで明るい。

*画像はイメージです。

Pro:Centric Cloud

CMSソリューションやシステムクラウド化の利便性を高めるPro:Centric Cloud。サードパーティのソリューションが、より使いやすくなります。また、さまざまなデザインテンプレートの使用、データ収集・分析プラットフォームによる見やすいダッシュボードの作成の他、さまざまな新機能を搭載しています。さらに「LG Channels」機能により、追加デバイスや契約なしで放送チャンネルを含む幅広いコンテンツにアクセス可能。モバイルアプリケーションクリエイターを使用すると、モバイル機器でお客様向けのコンシェルジュサービスを簡単に設定できるようになり、お客様のご要望に迅速に対応することができます。

Pro:Centric Cloudを使用している女性。

*画像はイメージです。

Google Cast 対応

客室のテレビ画面に表示される二次元コードで、お客様のデバイスに素早くアクセス。お気に入りのVODコンテンツを大画面でお楽しみいただけます。チェックアウト時には個人情報が自動的に消去されるため、安心してご利用いただけます。また、一度ペアリングすれば、滞在中はずっと接続を維持できるため、毎回接続する手間もかかりません。

ホテルのゲストがGoogle Castを使用して、スマートフォンと客室のテレビをペアリングし、コンテンツにアクセスしている。

*VODアプリのご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。*Google CastはGoogle LLCの登録商標です。 *画像はイメージです。

AirPlay 対応

Apple AirPlayで、お客様のiPhoneやiPadから、テレビにコンテンツをストリーミングできます。映画やお気に入りのアプリの番組を視聴したり、写真や個人の動画、ゲームなどのAppleデバイスのコンテンツを共有することが可能です。チェックイン後、画面上の二次元コードをスキャンするだけで、ホテル滞在中ずっとプライバシーを保ったまま安全に、iPhoneやiPadをテレビに直接ペアリングできます。

ホテルのゲストがAirPlayを介して、iPhoneと客室のテレビをペアリングしている。

*画像はイメージです。

Netflixに簡単アクセス

Pro:Centric Directで、Netflixの数千もの映像コンテンツをお楽しみいただけます。
客室でゆっくりとご堪能ください。

ホテルの客室で、Netflixアプリを含むホテルコンテンツがテレビに映し出されている。

*Netflixを使うには、インターネット接続が必要です。また、ご利用には宿泊者個人または、別途のNetflixメンバーシップが必要です。 *画像はイメージです。

Pro:Centric Direct

ホテルコンテンツ管理ソリューションのPro:Centric Directは、簡単かつシンプルな編集ツールで、1クリックでのサービス提供やIPネットワークベースのリモート管理ができます。また、インターフェースを容易に編集でき、部屋のすべてのテレビを管理することができます。最新のPro:Centric Directバージョンなら、IoTベースの室内コントロールを活用して、AIを用いた次世代型の客室をお客様に提供できます。

サーバーを介したPro:Centric Directソリューションを使用して、ホテルのテレビのコンテンツや設定を管理している男性。

*Pro:Centric Directバージョンによっては対応していない機能があります。 *バージョンはPro:Centric Server Admin Clientから確認できます。*画像はイメージです。

部屋に溶け込むスリムなデザイン

スリムな設計のUK660Hシリーズはインテリアに溶け込み、モダンな印象の客室を創り出します。

UK660Hがホテルの客室にシームレスに設置されている。側面が映し出され、スリム設計であることを強調している。

*画像はイメージです。

プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
シリーズ
UK660H		製品型番
50UK660H0JA		JAN CODE
4989027031548		 

ディスプレイ
画面サイズ
50インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
VA		バックライト方式
直下型
解像度
3840×2160		表示色
約10.7億色		輝度(標準値)
300cd/㎡		垂直走査周波数
60Hz

出入力端子
HDMI入力
3		光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)
1		RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)		RJ45入力
1
IR入力
1		USB Type-A
2 (USB2.0)		  

ワイヤレス通信
Wi-Fi
Wi-Fi 5(IEEE802.11a/b/g/n/ac)		Bluetooth
Bluetooth® 5.0		  

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (10W+10W)		   

システム
プロセッサ
α7 AI Processor 4K Gen8		   

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 25		スクリーンシェア(モバイル画面共有)
モバイルアプリ操作
PBP/PIP
○(マルチビュー)
SNMPプロトコル
ビーコン
HDMI-CEC
Soft AP
USBクローニング
Wake On LAN
ポートブロック
 

ソフトウェア互換性
Pro:Centric Smart
webRTC (Real Time Communication)
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Direct
Pro:Centric V
Pro:Centric Server
Quick Menu (Customizable Portal)
Pro:Idiom
Pro:Idiom Media
   

チューナー
地上テレビジョン放送
2		BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
2		高度広帯域衛星デジタル放送 (4K)
1		 

映像/音声機能
HDR
○(HDR10/HLG)		HDR10 Pro
バーチャルサウンド
○(5.1.2ch)		AIサウンド
オートサウンドチューニング
○(要マジックリモコン)		Bluetoothオーディオ再生
HDMI ARC
○(HDMI2)		 

Smart機能
音声認識
○(要マジックリモコン)		ウェブブラウザ
  

ホテルモード機能
ホテルモード
ウェルカムビデオ
ウェルカム画面
イメージ挿入

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
200×200		連続動作時間
-		設置向き
-		防水防塵等級
-

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
チャコールブラック		ベゼル幅
上/左/右：13.2mm､下：19.7mm		本体寸法
1122.0×654.0×67.9mm		スタンド装着時外形寸法
1122.0×718.0×230.0mm
梱包時
1215×760×142mm		   

質量（kg）
本体質量
9.4kg		スタンド装着時質量
9.5kg		梱包時
11.8kg		 

電源
消費電力(標準時)
93W		消費電力(最大)
111W		省電力/スリープ・モード
0.5 W		入力
AC 100-240V､50/60Hz

付属品
電源ケーブル
○(1.5m)		リモコン
  

安全/不要輻射
安全
CB		EMC
CE		  