We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pro:Centric搭載 4K UHDホテルテレビ
Pro:Centric搭載 4K UHDホテルテレビ
Pro:Centric搭載 4K UHDホテルテレビ
*画像はイメージです。
Pro:Centric Cloud
CMSソリューションやシステムクラウド化の利便性を高めるPro:Centric Cloud。サードパーティのソリューションが、より使いやすくなります。また、さまざまなデザインテンプレートの使用、データ収集・分析プラットフォームによる見やすいダッシュボードの作成の他、さまざまな新機能を搭載しています。さらに「LG Channels」機能により、追加デバイスや契約なしで放送チャンネルを含む幅広いコンテンツにアクセス可能。モバイルアプリケーションクリエイターを使用すると、モバイル機器でお客様向けのコンシェルジュサービスを簡単に設定できるようになり、お客様のご要望に迅速に対応することができます。
*画像はイメージです。
Google Cast 対応
客室のテレビ画面に表示される二次元コードで、お客様のデバイスに素早くアクセス。お気に入りのVODコンテンツを大画面でお楽しみいただけます。チェックアウト時には個人情報が自動的に消去されるため、安心してご利用いただけます。また、一度ペアリングすれば、滞在中はずっと接続を維持できるため、毎回接続する手間もかかりません。
*VODアプリのご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。*Google CastはGoogle LLCの登録商標です。 *画像はイメージです。
AirPlay 対応
Apple AirPlayで、お客様のiPhoneやiPadから、テレビにコンテンツをストリーミングできます。映画やお気に入りのアプリの番組を視聴したり、写真や個人の動画、ゲームなどのAppleデバイスのコンテンツを共有することが可能です。チェックイン後、画面上の二次元コードをスキャンするだけで、ホテル滞在中ずっとプライバシーを保ったまま安全に、iPhoneやiPadをテレビに直接ペアリングできます。
*画像はイメージです。
Netflixに簡単アクセス
Pro:Centric Directで、Netflixの数千もの映像コンテンツをお楽しみいただけます。
客室でゆっくりとご堪能ください。
*Netflixを使うには、インターネット接続が必要です。また、ご利用には宿泊者個人または、別途のNetflixメンバーシップが必要です。
Pro:Centric Direct
ホテルコンテンツ管理ソリューションのPro:Centric Directは、簡単かつシンプルな編集ツールで、1クリックでのサービス提供やIPネットワークベースのリモート管理ができます。また、インターフェースを容易に編集でき、部屋のすべてのテレビを管理することができます。最新のPro:Centric Directバージョンなら、IoTベースの室内コントロールを活用して、AIを用いた次世代型の客室をお客様に提供できます。
*Pro:Centric Directバージョンによっては対応していない機能があります。 *バージョンはPro:Centric Server Admin Clientから確認できます。*画像はイメージです。
部屋に溶け込むスリムなデザイン
スリムな設計のUK660Hシリーズはインテリアに溶け込み、モダンな印象の客室を創り出します。
*画像はイメージです。
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
UK660H
|製品型番
65UK660H0JA
|JAN CODE
4989027031562
ディスプレイ
|画面サイズ
65インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
IPS
|バックライト方式
直下型
|解像度
3840×2160
|表示色
約10.7億色
|輝度(標準値)
300cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
出入力端子
|HDMI入力
3
|光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)
1
|RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
|RJ45入力
1
|IR入力
1
|USB Type-A
2 (USB2.0)
ワイヤレス通信
|Wi-Fi
Wi-Fi 5(IEEE802.11a/b/g/n/ac)
|Bluetooth
Bluetooth® 5.0
スピーカー
|内蔵スピーカー
○ (10W+10W)
システム
|プロセッサ
α7 AI Processor 4K Gen8
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 25
|スクリーンシェア(モバイル画面共有)
○
|モバイルアプリ操作
○
|PBP/PIP
○(マルチビュー)
|SNMPプロトコル
○
|ビーコン
○
|HDMI-CEC
○
|Soft AP
○
|USBクローニング
○
|Wake On LAN
○
|ポートブロック
○
ソフトウェア互換性
|Pro:Centric Smart
○
|webRTC (Real Time Communication)
○
|Pro:Centric Cloud
○
|Pro:Centric Direct
○
|Pro:Centric V
○
|Pro:Centric Server
○
|Quick Menu (Customizable Portal)
○
|Pro:Idiom
○
|Pro:Idiom Media
○
チューナー
|地上テレビジョン放送
2
|BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
2
|高度広帯域衛星デジタル放送 (4K)
1
映像/音声機能
|HDR
○(HDR10/HLG)
|HDR10 Pro
○
|バーチャルサウンド
○(5.1.2ch)
|AIサウンド
○
|オートサウンドチューニング
○(要マジックリモコン)
|Bluetoothオーディオ再生
○
|HDMI ARC
○(HDMI2)
Smart機能
|音声認識
○(要マジックリモコン)
|ウェブブラウザ
○
ホテルモード機能
|ホテルモード
○
|ウェルカムビデオ
○
|ウェルカム画面
○
|イメージ挿入
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
300×300
|連続動作時間
-
|設置向き
-
|防水防塵等級
-
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
チャコールブラック
|ベゼル幅
上/左/右：13.2mm､下：19.7mm
|本体寸法
1455.0×841.0×67.9mm
|スタンド装着時外形寸法
1455.0×904.0×269.0mm
|梱包時
1580×950×162mm
質量（kg）
|本体質量
16.5kg
|スタンド装着時質量
16.7kg
|梱包時
22.4kg
電源
|消費電力(標準時)
130W
|消費電力(最大)
142.4W
|省電力/スリープ・モード
0.5 W
|入力
AC 100-240V､50/60Hz
付属品
|電源ケーブル
○(1.5m)
|リモコン
○
安全/不要輻射
|安全
CB
|EMC
CE
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
お電話
日本人スタッフが対応
月～金(年末年始は除く) 9時～18時
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
おすすめの商品