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OLEDビデオウォール

仕様

サポート

OLEDビデオウォール

55EV5D

OLEDビデオウォール

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-013056

画面サイズ

55V

パネル・タイプ

OLED

アスペクト比

16:9

解像度

1920×1080 (FHD)

表示色

約10.7億色

明るさ

400cd/㎡

視野角(水平/垂直)

178°/178°

応答時間(ms)

1

入力端子

映像

HDMI (×1), DisplayPort (×1)

USB

USB (×1)

外部コントロール

RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

出力端子

映像

DisplayPort (×1)

音声

オーディオアウト (×1)

外部コントロール

RS232C (×1), LAN (×1), IR (×1)

筐体仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行)

1227.0×688.5×7.9(mm)

外形寸法(幅×高さ×奥行) (2台分)

1390.8×1227.0×7.9(mm)

外形寸法(幅×高さ×奥行) (3台分)

2079.3×1227.0×7.9(mm)

T-Con Box 寸法(幅×高さ×奥行)

312.2×213.4×16(mm)

寸法 (Signage Box) (幅×高さ×奥行)

412.6×222.4×64.3(mm)

質量

9.71kg

質量(2台分)

19.76kg

質量(3台分)

29.47kg

T-Con Box 質量

1.6kg

重量 (Signage Box)

4.3kg

機能

温度センサー

15×15タイルモード

ISM Method

DPM Select

USBファイル再生

Wake on LAN

使用環境

温度

0～40℃

湿度

10～80%

電源

入力

AC100-240V, 50/60Hz

通常動作時

190W(最大220W)

待機時

3W以下

電源OFF時

0.5W以下

安全/不要輻射

安全／不要輻射

UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "A", CE, KCC, ErP

アクセサリー

リモコン

1

乾電池

2

電源コード

1

IRレシーバー

1

DisplayPortケーブル

1

LANケーブル

1

HDMIケーブル

1

RS232Cケーブル

1

RS232C変換アダプター

1

Power Hannessケーブル

1

FFCケーブル

1

Harness locking cover

1

サイネージボックスブラケット

1

ウォールマウントプレート

1

クイックセットアップガイド

1

取扱説明書

1

Jack Cover

1

ご注意

保証期間

ご購入後3年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

液晶画面に関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。