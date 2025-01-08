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湾曲可能なフレキシブルな有機ELモニター

仕様

サポート

湾曲可能なフレキシブルな有機ELモニター

55EF5G-L

湾曲可能なフレキシブルな有機ELモニター

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主な機能

  • 輝度 (代表値)：150/400nit (APL 100%/25%)
  • 奥行き:12.4 mm (ヘッドのみ)
  • 曲率：~1,000R (凹面/凸面)
  • インターフェース：HDMI、DP、USB(2)、Audio、RS232C、RJ45、IR
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プリント

全てのスペック

基本仕様

  • JANコード

    49-89027-020016

  • 画面サイズ

    55V

  • パネル・タイプ

    OLED

  • アスペクト比

    16:9

  • 解像度

    1920×1080 (FHD)

  • 明るさ

    400cd/㎡

  • コントラスト比

    150,000:1

  • 視野角(水平/垂直)

    178°/178°

入力端子

  • 映像

    HDMI (×1), DisplayPort (×1)

  • USB

    USB 2.0 (×2)

  • 外部コントロール

    RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

出力端子

  • 映像

    DisplayPort (×1)

  • 音声

    オーディオアウト (×1)

  • 外部コントロール

    RS232C (×1), RJ45 (×1)

筐体仕様

  • 外形寸法(幅×高さ×奥行)

    1224.9×696.2×12.4(mm)

  • 梱包時寸法(幅×高さ×奥行)

    1350×837×250(mm)

  • 重量

    6.6 kg (Head) サイネージボックス3.5kg

  • 梱包時重量

    17 kg (Head)

使用環境

  • 温度

    0～40℃

  • 湿度

    10～80%

電源

  • 入力

    AC100-240V, 50/60Hz

  • 通常動作時

    309W(最大318W ※8 color bar)

安全/不要輻射

  • 安全／不要輻射

    FCC Class "A", CE, KC, PSE

アクセサリー

  • リモコン

    1

  • 乾電池

    2

  • 電源コード

    1

  • RS232C変換アダプター

    1

  • クイックセットアップガイド

    1

  • RS232Cケーブル

    1

  • IRレシーバー

    1

  • FFCケーブル

    1

  • DisplayPortケーブル

    1

  • LANケーブル

    1

  • LC（VLCケーブル）

    1

ご注意

  • 保証期間

    ご購入後3年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

  • 液晶画面に関して

    液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。