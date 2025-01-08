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EJ5E Series

仕様

サポート

EJ5E Series

55EJ5E-B

EJ5E Series

(2)
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主な機能

  • 輝度 (代表値)：400 cd/m² (APL 25%)
  • ベゼル：0.9 mm (均一、オフベゼル)
  • 深度：4.9 mm (ヘッド)
  • インターフェース：HDMI/ USB 2.0(2)/ DP/ Audio Out/ RS232C/ RJ45/ IR
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プリント

全てのスペック

パネル

  • 画面サイズ

    55"

  • 解像度

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • 輝度(APL25%、代表値、cd/m²)

    400

  • 輝度(APL100%、代表値、cd/m²)

    150

接続

  • 入力

    HDMI、DP、USB 2.0 (2)

  • 出力

    DP、Audio

  • 外部コントロール

    RS232C In / Out、RJ45 (LAN) In / Out、IR In

筐体仕様

  • ベゼル幅

    0.9 mm (均一) * オフベゼルl5.3 mm (T/L/R)、11.0 mm (B) * オンベゼル

  • 寸法(W x H x D)

    (ヘッド) 1220.3 x 696.8 x 4.9 mm(サイネージボックス) 782.8 x 238.4 x 34.7 mm

  • 重量

    10 kg (セット)

  • カートン寸法 (W x H x D)

    1,350 x 837 x 250 mm

  • 梱包時の重量

    22.9 kg

使用環境

  • 動作温度範囲

    0°C ~ 40°C

  • 動作湿度範囲

    10% ~ 80%

電源

  • 電源

    100-240V~、 50/60Hz

  • 電力タイプ

    内蔵電源

  • 電力消費 (代表値 / 最大値)

    309 W / 318 W * 8 カラーバーベース

安全/不要輻射

  • 安全

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Class A / CE / KC / VCCI

  • ErP / エネルギースター

    はい / いいえ

ソフトウェア互換性

  • コンテンツ管理ソフトウェア

    SuperSign CMS

  • コントロール・監視ソフトウェア

    SuperSign Control+ / Control

付属品

  • ベーシック

    リモートコントローラー 、電源コード、クイックサービスガイド、IR レシーバー、取扱説明書、RS232C変換アダプター、RS232 ケーブル (4p-4p)、FFC ケーブル (パネルとサイネージボックス間の接続用)、DP ケーブル、LAN ケーブル、LC (VLC ケーブル)、壁面固定具の取付ガイド、取付ガイドシート、テープ(ケーブル敷設と防塵)、ねじ