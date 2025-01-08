EJ5G Series

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全てのスペック
パネル
-
画面サイズ
55"
-
解像度
1,920 x 1,080 (FHD)
-
輝度(APL25%、代表値、cd/m²)
400
-
輝度(APL100%、代表値、cd/m²)
150
接続
-
入力
HDMI (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), USB 2.0 Type A (2)
-
出力
DP、Audio
-
外部コントロール
RS232C In / Out、RJ45 (LAN) In / Out、IR In
筐体仕様
-
ベゼル幅
0.9 mm (Even Bezel) (Off Bezel)
5.3 / 11.0 / 5.3 / 5.3 mm (T/R/L/B) (On Bezel)
-
寸法(W x H x D)
1,220.3 × 696.8 × 4.9 mm (Head)
782.8 × 238.4 × 34.7 mm (Signage Box)
-
重量
6.6 kg (Head)
3.4 kg (Signage Box)
使用環境
-
動作温度範囲
0°C ~ 40°C
-
動作湿度範囲
10% ~ 80%
電源
-
電源
100-240V~、 50/60Hz
-
電力タイプ
内蔵電源
-
電力消費 (代表値 / 最大値)
309 W / 318 W
安全/不要輻射
-
安全
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
FCC Class A / CE / KC / PSE
-
ErP
○
付属品
-
ベーシック
Remote Controller, Power Cord, QSG, IR Receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, RS232 Cable (4p-4p), FFC Cables (1,600 mm × 4 EA for Connection between Panel and Signage Box), DP Cable, LAN Cable, LC (VLC Cable), Wall Fixer (4 EA), Wall Fixer Install Guide, Install Guide Sheet (2 EA), Tape (10 EA for Cabling / 2 EA for Dust Proof), Screw (M4 × L25, 10 EA / M3 × L5.5, 8 EA)
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