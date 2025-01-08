About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
透過型OLEDサイネージ

仕様

サポート

透過型OLEDサイネージ

55EW5G-A

透過型OLEDサイネージ

()
  • LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
  • LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
  • LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
  • LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
  • LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
  • LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
  • LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
  • LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A
LG 透過型OLEDサイネージ, 55EW5G-A

主な機能

  • 輝度 (標準値) :400 cd/m²(APL25%)
  • 透過率 : 38％
  • ベゼル：7.9 mm (上/左/右)、121.7 mm (下)
  • 接続端子：HDMI入力 / DisplayPort出入力 / オーディオ出力 / RJ45出入力 / IR入力 / USB2.0×2
もっと見る
プリント

全てのスペック

パネル

  • 画面サイズ

    55インチ

  • アスペクト比

    16:9

  • パネル・タイプ

    OLED

  • バックライト方式

    ピクセル自発光

  • 表面処理

    ハードコーティング(2H)

  • 解像度

    1920×1080

  • 表示色

    約10.7憶色

  • 視野角(水平/垂直)

    178ﾟ/178ﾟ

  • 輝度(標準値)

    150cd/㎡(APL100%)/400cd/㎡(APL25%)

  • 垂直走査周波数

    120Hz

  • コントラスト比(標準値)

    150,000:1

  • 応答時間（ms）

    1ms(GTG)

  • 透過度

    38%

出入力端子

  • HDMI入力

    1(HDCP1.4)

  • DisplayPort入力

    1(HDCP1.3)

  • オーディオ入力

    1

  • DisplayPort出力

    1

  • RJ45入力

    1

  • RJ45出力

    1

  • IR入力

    1

  • USB Type-A

    2 (USB2.0)

システム

  • 内蔵メモリー

    16GB

  • 温度センサー

  • USB プラグアンドプレイ

ソフトウェア機能

  • オペレーションシステム

    webOS 4.0

  • CMS(コンテンツ管理システム)

    Local Contents Scheduling, Group Manager

  • フェイルオーバー

  • 同期モード

    RS-232C Sync, Local Network Sync

  • Play Via URL

  • 回転

    画面回転､外部入力回転

  • タイルモード設定

  • ギャップ軽減再生

  • 設定データ複製

  • SNMPプロトコル

  • セットID自動割当

  • ステータスアラートメール

  • コントロールマネージャー

  • 3rd Party 互換性

    Crestron Connected, Pro:Idiom

  • 省エネ機能

    PM mode､Wake on LAN

  • HDMI-CEC

  • SIサーバー設定

ソフトウェア互換性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control / Control+

  • SuperSign WB

  • LG ConnectedCare

使用環境

  • 連続動作時間

    18時間

  • 設置向き

    縦設置/横設置

  • 動作温度

    0°C ～ 40°C

  • 動作湿度

    10 % ～ 80 %

寸法（幅 × 高さ × 奥行き）（MM）

  • 筐体色

    透明

  • ベゼル幅

    上/左/右:7.9mm､下:121.7mm

  • 本体寸法

    1225.5×810.1×4.9mm

  • サイネージボックス寸法

    782.8×238.4×34.7mm

  • 梱包時

    1345×920×207mm

質量（KG）

  • 本体質量

    11.6kg

  • サイネージボックス

    3.4kg

  • 梱包時

    23.1kg

電源

  • 消費電力(標準時)

    250W

  • 消費電力(最大)

    280W

  • 省電力/スリープ・モード

    0.5W

  • 電源OFF時

    0.5W

  • 入力

    AC 100-240V, 50/60Hz

付属品

  • 電源ケーブル

  • リモコン

  • リモコン用乾電池

    ○(単4形乾電池×2)

  • DisplayPortケーブル

    ○(2m)

  • LANケーブル

    ○(1.5m)

  • RS232Cケーブル

    ○(4P-4P，1.5m)

  • MCX/ハーネスケーブル

    ×4/×2

  • IRレシーバー

  • 取扱説明書

  • 3.5φミニジャック - RS232C変換

  • LCケーブル

    ○(VLC3M)

安全/不要輻射

  • 安全

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Class A / CE / KC

  • ErP