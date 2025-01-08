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透過型OLEDサイネージ

仕様

サポート

透過型OLEDサイネージ

55EW5G-V

透過型OLEDサイネージ

(1)

主な機能

  • 輝度(標準値): 400cd/㎡ (APL 25%)
  • 透過率: 38%
  • ベゼル: 7.9 mm (上/左/右), 121.7 mm (下)
  • インターフェース: HDMI入力/DisplayPort出入力/USB2.0×2/ RS232C/ RJ45出入力/ オーディオ出力/ IR入力
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プリント

全てのスペック

付属品

  • ベーシック

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea / M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, MCX cable Holder 4ea

  • オプション

    Stand (ACC-S-EW5F, 2 Pole), Tiling (ACC-V-EW5F)

認定

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（USのみ）

    なし

  • ERP / エネルギースター

    あり / なし

  • 安全性

    CB / NRTL

接続性

  • USB In

    USB2.0 Type A（2 個）

  • オーディオイン

    なし

  • オーディオ Out

    あり

  • デイジーチェーン

    入力：HDMI、DP / 出力：DP

  • DP In

    あり（HDCP 1.3）

  • DP Out

    あり

  • DVI-D In

    なし

  • 外部スピーカー Out

    なし

  • HDMI In

    あり（1 個）

  • HDMI In（HDCP バージョン）

    1.4

  • HDMI Out

    なし

  • IR In

    あり

  • IR Out

    あり（共有 RS232C Out）

  • RGB In

    なし

  • RJ45（LAN）In

    あり（1 個）

  • RJ45（LAN）Out

    あり

  • RS232C In

    あり

  • RS232C Out

    あり

  • タッチ USB

    なし

専用の機能 - タッチ

  • 精度（代表値）

    該当なし

  • タッチ用オブジェクトサイズが入手可能

    該当なし

  • インターフェース

    該当なし

  • マルチタッチポイント

    該当なし

  • サポート対象のオペレーティングシステム

    該当なし

  • 保護ガラスの厚さ

    該当なし

  • 保護ガラスの透過率

    該当なし

  • 応答時間（Windows 10 PC の「ペイント」アプリ）

    該当なし

環境条件

  • 動作湿度

    10 % to 80 %

  • 動作温度

    0 °C to 40 °C

特長 - ハードウェア

  • 加速度（ジャイロ）センサー

    なし

  • 自動輝度センサー

    なし

  • BLU センサー

    なし

  • 電流センサー

    なし

  • FAN（内蔵）

    なし

  • 湿度センサー

    なし

  • 内部メモリ（eMMC）

    16GB

  • ローカルキー操作

    なし

  • ピクセルセンサー

    なし

  • 電力インジケーター

    なし

  • 近接センサー

    なし

  • 温度センサー

    あり

  • Wi-Fi/BT（内蔵）

    なし

特長 - ソフトウェア

  • Cisco 認定

    なし

  • 自動設定 ID

    あり

  • バックライト同期

    なし

  • ビーコン

    なし

  • ブートロゴの画像

    なし

  • 輝度補正

    なし

  • コントロールマネージャー

    あり

  • Crestron Connected

    あり

  • 外部入力回転

    あり

  • フェイルオーバー

    あり

  • ギャップレス再生

    あり

  • グループマネージャー

    あり

  • HDMI-CEC

    あり

  • ISM方式

    あり

  • ローカルコンテンツスケジューリング

    あり

  • ローカルネットワーク同期

    あり

  • ネットワーク対応

    なし

  • 信号なしの画像

    なし

  • OS バージョン（webOS）

    webOS 4.0

  • PBP

    なし

  • PIP（ピクチャーインピクチャー）

    なし

  • URLを介して再生

    なし

  • PM モード

    あり

  • Pro:Idiom

    あり

  • RS232C 同期

    あり

  • スキャン反転

    なし

  • 画面回転

    あり

  • スクリーンシェア

    なし

  • 設定データクローニング

    あり

  • SI サーバー設定

    あり

  • スマートエナジーセービング

    なし

  • SNMP

    あり

  • ステータスメール送信

    あり

  • タイルモード設定

    あり

  • USB プラグアンドプレイ

    あり

  • ビデオタグ

    あり（ビデオタグ 4 個）

  • Wake on LAN

    あり

  • webRTC

    なし

  • グレースケールによる W/B 設定

    なし

言語

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

機械的仕様

  • ベゼルカラー

    Transparent

  • ベゼル幅

    T/R/L/B : 7.9/7.9/7.9/121.7mm

  • カートン寸法（W x H x D）

    1345 x 920 x 207mm

  • ハンドル

    なし

  • モニター寸法（W x H x D）

    1225.5 x 810.1 x 6.6mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)

  • スタンド付きモニター寸法（W x H x D）

    該当なし

  • 梱包時の重量

    23.2Kg

  • VESA 標準マウントインターフェース

    該当なし

  • 重量（ヘッド）

    11.7Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)

  • 重量（ヘッド + スタンド）

    該当なし

OPS 互換性

  • OPS 電源内蔵

    該当なし

  • OPS タイプ互換性あり

    該当なし

パネル

  • コントラスト比

    150,000:1

  • アスペクト比

    16:9

  • バックライトタイプ

    OLED

  • 輝度

    150/400nit (APL 100%/25%, without Glass)

  • カラー深度（色の数）

    10 億 7 千万色

  • 色域

    BT709 120%

  • ダイナミック CR

    なし

  • 寿命時間

    30,000 時間（代表値）

  • ネイティブ解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 動作時間（時間/日）

    18/7（可動コンテンツのみ）

  • パネルテクノロジー

    OLED

  • ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）

    あり / あり

  • QWP（1/4波長板）

    該当なし

  • リフレッシュレート

    120Hz

  • 応答速度

    1ms (G to G), 8ms (MPRT)

  • 画面サイズ（インチ）

    55

  • 表面処理（ヘイズ）

    Haze 3% (SET)

  • 透明度

    38% (SET)

  • 視聴角度（H x V）

    178º x 178º

電源

  • 電源

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電力タイプ

    内蔵電源

電力消費

  • 代表値

    171W (IEC 62087)

  • BTU（英国熱量単位）

    853.03 BTU/Hr(Typ.), 955.39 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 最大

    280W

  • 電源オフ

    0.5W

  • スマートエナジーセービング（70%）

    該当なし

保護ガラス

  • 反射防止

    あり

  • 保護度

    該当なし

  • 赤外線耐性（IR）

    該当なし

  • 飛散防止

    あり

  • 強化 / 化学強化

    化学強化

  • 厚さ

    3mm

ソフトウェア互換性

  • Connected Care

    あり

  • モバイル CMS

    あり

  • Promota

    なし

  • SuperSign Cloud

    なし

  • SuperSign CMS

    あり

  • SuperSign Control+

    あり

  • SuperSign WB

    あり

サウンド

  • スピーカー（内蔵）

    なし

その他の機能

  • 電源保護

    該当なし

  • コンフォーマルコーティング（配電盤）

    該当なし

  • 直射日光

    該当なし

  • IP レーティング

    該当なし

  • オーバーレイタッチ互換性

    該当なし

  • スマートキャリブレーション

    該当なし

  • チルト (Face Down)

    該当なし

  • チルト (Face Up)

    該当なし

製品 cad データ /pdf データ , 仕様表

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