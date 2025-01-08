EJ5E Series

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全てのスペック
基本仕様
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JANコード
49-89027-014077
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画面サイズ
65V
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パネル・タイプ
OLED
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アスペクト比
16:9
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解像度
3840 x 2160 (UHD)
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表示色
約2,488万色
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明るさ
150/400nit (APL 100%/25%)
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コントラスト比
150,000:1
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視野角(水平/垂直)
178°/178°
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応答時間(ms)
1ms(G to G), 8ms(MPRT)
入力端子
-
映像
HDMI (×1)※HDCP 2.2, DisplayPort (×1)※HDCP 1.4, DVI-D (×1)※HDCP1.4
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外部コントロール
RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)
-
USB
USB 2.0 (×2)
出力端子
-
映像
DisplayPort (×1)
-
音声
オーディオアウト (×1)
-
外部コントロール
RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)
筐体仕様
-
外形寸法(幅×高さ×奥行)
1445.1×822.6×6.0(mm)
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質量
13.9kg
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梱包時寸法(幅×高さ×奥行)
1590×965×205(mm)
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梱包時質量
23.4kg
機能
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内蔵メモリー
64GB (システム 4GB / データ 60GB)
-
温度センサー
○
-
USBファイル再生
○
-
Content Sync.
RS-232C,Local Network
使用環境
-
温度
0～40℃
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湿度
10～80%
電源
-
入力
AC100-240V, 50/60Hz
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通常動作時
440W
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最大
478W
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待機時
3W以下
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電源OFF時
0.5W以下
安全/不要輻射
-
安全／不要輻射
UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "A", CE, KCC, ErP, PSE
アクセサリー
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リモコン
1
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乾電池
2
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電源コード
1
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クイックセットアップガイド
1
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IRレシーバー
1
-
取扱説明書
1
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RS232C変換アダプター
1
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RS232Cケーブル
1
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FFCケーブル
1
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DisplayPortケーブル
1
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LANケーブル
1
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LC（VLCケーブル）
1
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