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EJ5E Series

仕様

サポート

EJ5E Series

65EJ5E-B

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(2)
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主な機能

  • Brightness(Typ.): 400 cd/m² (APL 25%)
  • Bezel: 0.9 mm (Even, Off bezel)
  • Depth: 6.0 mm (Head)
  • Interface: HDMI/ USB 2.0(2)/ DP/ Audio Out/ RS232C/ RJ45/ IR
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プリント

全てのスペック

基本仕様

  • JANコード

    49-89027-014077

  • 画面サイズ

    65V

  • パネル・タイプ

    OLED

  • アスペクト比

    16:9

  • 解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 表示色

    約2,488万色

  • 明るさ

    150/400nit (APL 100%/25%)

  • コントラスト比

    150,000:1

  • 視野角(水平/垂直)

    178°/178°

  • 応答時間(ms)

    1ms(G to G), 8ms(MPRT)

入力端子

  • 映像

    HDMI (×1)※HDCP 2.2, DisplayPort (×1)※HDCP 1.4, DVI-D (×1)※HDCP1.4

  • 外部コントロール

    RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

  • USB

    USB 2.0 (×2)

出力端子

  • 映像

    DisplayPort (×1)

  • 音声

    オーディオアウト (×1)

  • 外部コントロール

    RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

筐体仕様

  • 外形寸法(幅×高さ×奥行)

    1445.1×822.6×6.0(mm)

  • 質量

    13.9kg

  • 梱包時寸法(幅×高さ×奥行)

    1590×965×205(mm)

  • 梱包時質量

    23.4kg

機能

  • 内蔵メモリー

    64GB (システム 4GB / データ 60GB)

  • 温度センサー

  • USBファイル再生

  • Content Sync.

    RS-232C,Local Network

使用環境

  • 温度

    0～40℃

  • 湿度

    10～80%

電源

  • 入力

    AC100-240V, 50/60Hz

  • 通常動作時

    440W

  • 最大

    478W

  • 待機時

    3W以下

  • 電源OFF時

    0.5W以下

安全/不要輻射

  • 安全／不要輻射

    UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "A", CE, KCC, ErP, PSE

アクセサリー

  • リモコン

    1

  • 乾電池

    2

  • 電源コード

    1

  • クイックセットアップガイド

    1

  • IRレシーバー

    1

  • 取扱説明書

    1

  • RS232C変換アダプター

    1

  • RS232Cケーブル

    1

  • FFCケーブル

    1

  • DisplayPortケーブル

    1

  • LANケーブル

    1

  • LC（VLCケーブル）

    1

製品 cad データ /pdf データ , 仕様表

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