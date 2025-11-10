We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65インチ高輝度プロフェッショナル有機ELモニター
ブロードキャスト用に設計された､
プロフェッショナルのための､
夢の有機ELモニター
LG OLED Professional Display
*画像はイメージです。
一貫した輝度と高い色精度
最大輝度2,900㏅/㎡（APL 3%時）、コントラスト比3,300,000 : 1の卓越した映像表現力に加え、先進的な部分輝度補正技術により、画面の隅々まで一貫した、正確な色を再現。視聴する位置や角度を問わず、鮮やかな色彩を体験できます。少人数のレビューから大人数でのプレゼンテーションまで、あらゆる場面で画面の端から端までクリアで均一な、優れた視聴環境を提供します。
3D LUT対応のプロフェッショナル・カラーグレーディング
プロ仕様の3D-LUT（Look-Up Table）に完全対応し、制作者のクリエイティビティを最大限に引き出します。映像制作からライブ放送のモニタリングまで、LUTを簡単に適用・調整し、思い描いた芸術的ビジョンを忠実に反映できます。この高度なカラー処理能力は、ポストプロダクションチームが求める厳しい基準をクリアし、クライアントの期待を超える物語を描くことができます。
セキュアで素早いプロファイル切換
ユーザー、色空間、プロジェクトの種類に応じた設定を、最大10件までプロファイルとして保存し、瞬時に切換え可能。あらゆるワークフローにおいて、スムーズな設定変更で精度と生産性を維持します。各プロファイルはパスワードで保護でき、意図しない変更を防止。キャリブレーション設定の一貫性を保つことで、再調整の時間から解放され、より創造的な作業に集中できます。
多彩なI/Oインターフェース
HDMIおよびBNCコネクタでのSDI入出力など、多様なインターフェースを装備。SFP+モジュールを通じ、SDI over IPにも対応しています。EP5Qは4K 60p映像に対して最大12Gbpsのデータ転送が可能です。
※モジュールは別売です。
*4k 60p信号は、YCbCr 4:2:2 10bit フォーマットのみ使用可能です。
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
EP5Q
|製品型番
65EP5Q-B
|JAN CODE
4989027032880
ディスプレイ
|画面サイズ
65インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
有機EL
|バックライト方式
ピクセル自発光
|表面処理
ヘイズ値 1%
|解像度
3840×2160
|表示色
約10.7億色
|色差
ΔE<2
|視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
|輝度(標準値)
330cd/㎡(APL 3%時：2900cd/㎡)
|垂直走査周波数
120Hz
|コントラスト比(標準値)
3,300,000:1
|応答時間（ms）
0.1ms(GTG)
出入力端子
|SDI入力
4 (12G-SDI)
|HDMI入力
1 (HDCP2.2/1.4)
|オーディオ出力
1
|SDI出力
4(ループスルー)
|RS232C入力
1(サービス専用)
|RJ45入力
1
|SFP+入力
1(Embrionix SDIモジュールのみ)
|USB Type-A
1 (USB2.0)
|Wi-Fi
○
|Bluetooth
○
スピーカー
|内蔵スピーカー
○ (15W+15W)
システム
|内蔵メモリー
16GB
|温度センサー
○
|冷却ファン
○
|ローカルキーオペレーション
○
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 8.5
|PBP/PIP
○ (PBP / PIP)
ソフトウェア互換性
|SuperSign WB
○
映像/音声機能
|カスタム3D LUTファイルインポート
○(USB経由)
|EOTF
○
|Gamut
○(Auto/Native/BT.709/BT.2020/sRGB/Adobe RGB/P3)
|オーバースキャン
○(オーバースキャン/アンダースキャン)
|ズーム
○(2x～5x)
|Dolby Atmos
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
300×300
|コンフォーマルコーティング
○
使用環境
|連続動作時間
12時間 (動画コンテンツのみ)
|設置向き
-
|防水防塵等級
-
|動作温度
0℃～40℃
|動作湿度
10%～80%
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
Sliver
|ベゼル幅
上左右6.2mm、下11.1mm(オンベゼル)
|本体寸法
1441.0×826.0×24.3mm
|スタンド装着時外形寸法
1441.0×865/910×263.0mm
|梱包時
1600×970×172mm
質量（kg）
|本体質量
22.0kg
|スタンド装着時質量
27.3kg
|梱包時
34.1kg
電源
|消費電力(標準時)
120 W
|消費電力(最大)
450 W
|電源OFF時
0.5 W
|入力
AC 100V､240/50Hz
付属品
|リモコン
○
|リモコン用乾電池
○(×2)
|設置マニュアル
○
|ネジ
○
|ケーブルホルダー
○
