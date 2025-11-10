65インチ高輝度プロフェッショナル有機ELモニター

最大輝度2,900㏅/㎡（APL 3%時）、コントラスト比3,300,000 : 1の卓越した映像表現力に加え、先進的な部分輝度補正技術により、画面の隅々まで一貫した、正確な色を再現。視聴する位置や角度を問わず、鮮やかな色彩を体験できます。少人数のレビューから大人数でのプレゼンテーションまで、あらゆる場面で画面の端から端までクリアで均一な、優れた視聴環境を提供します。