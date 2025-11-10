About Cookies on This Site

65インチ高輝度プロフェッショナル有機ELモニター

65インチ高輝度プロフェッショナル有機ELモニター

65インチ高輝度プロフェッショナル有機ELモニター

65EP5Q-B
はめ込み画像での正面図
正面図
-45°の側面図
-90°の側面図
+45°の側面図
+90°の側面図
背面図
背面図2
上面図
詳細
主な機能

  • 解像度：3,840 x 2,160（UHD）
  • 輝度：2,900 / 2,200 / 1,100 / 330 ㏅/㎡（APL 3% / 10% / 25% / 100%）
  • コントラスト比：3,300,000 : 1
  • ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）なし / あり
もっと見る

ブロードキャスト用に設計された､
プロフェッショナルのための､
夢の有機ELモニター

LG OLED Professional Display

*画像はイメージです。

一貫した輝度と高い色精度

最大輝度2,900㏅/㎡（APL 3%時）、コントラスト比3,300,000 : 1の卓越した映像表現力に加え、先進的な部分輝度補正技術により、画面の隅々まで一貫した、正確な色を再現。視聴する位置や角度を問わず、鮮やかな色彩を体験できます。少人数のレビューから大人数でのプレゼンテーションまで、あらゆる場面で画面の端から端までクリアで均一な、優れた視聴環境を提供します。

*画像はイメージです。

3D LUT対応のプロフェッショナル・カラーグレーディング

プロ仕様の3D-LUT（Look-Up Table）に完全対応し、制作者のクリエイティビティを最大限に引き出します。映像制作からライブ放送のモニタリングまで、LUTを簡単に適用・調整し、思い描いた芸術的ビジョンを忠実に反映できます。この高度なカラー処理能力は、ポストプロダクションチームが求める厳しい基準をクリアし、クライアントの期待を超える物語を描くことができます。

*画像はイメージです。

セキュアで素早いプロファイル切換

ユーザー、色空間、プロジェクトの種類に応じた設定を、最大10件までプロファイルとして保存し、瞬時に切換え可能。あらゆるワークフローにおいて、スムーズな設定変更で精度と生産性を維持します。各プロファイルはパスワードで保護でき、意図しない変更を防止。キャリブレーション設定の一貫性を保つことで、再調整の時間から解放され、より創造的な作業に集中できます。

*画像はイメージです。

多彩なI/Oインターフェース

HDMIおよびBNCコネクタでのSDI入出力など、多様なインターフェースを装備。SFP+モジュールを通じ、SDI over IPにも対応しています。EP5Qは4K 60p映像に対して最大12Gbpsのデータ転送が可能です。

 

※モジュールは別売です。

*4k 60p信号は、YCbCr 4:2:2 10bit フォーマットのみ使用可能です。*画像はイメージです。 

 
プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
シリーズ
EP5Q		製品型番
65EP5Q-B		JAN CODE
4989027032880		 

ディスプレイ
画面サイズ
65インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
有機EL		バックライト方式
ピクセル自発光
表面処理
ヘイズ値 1%		解像度
3840×2160		表示色
約10.7億色		色差
ΔE<2
視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ		輝度(標準値)
330cd/㎡(APL 3%時：2900cd/㎡)		垂直走査周波数
120Hz		コントラスト比(標準値)
3,300,000:1
応答時間（ms）
0.1ms(GTG)		   

出入力端子
SDI入力
4 (12G-SDI)		HDMI入力
1 (HDCP2.2/1.4)		オーディオ出力
1		SDI出力
4(ループスルー)
RS232C入力
1(サービス専用)		RJ45入力
1		SFP+入力
1(Embrionix SDIモジュールのみ)		USB Type-A
1 (USB2.0)
Wi-Fi
Bluetooth
  

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (15W+15W)		   

システム
内蔵メモリー
16GB		温度センサー
冷却ファン
ローカルキーオペレーション

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 8.5		PBP/PIP
○ (PBP / PIP)		  

ソフトウェア互換性
SuperSign WB
   

映像/音声機能
カスタム3D LUTファイルインポート
○(USB経由)		EOTF
Gamut
○(Auto/Native/BT.709/BT.2020/sRGB/Adobe RGB/P3)		オーバースキャン
○(オーバースキャン/アンダースキャン)
ズーム
○(2x～5x)		Dolby Atmos
  

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
300×300		コンフォーマルコーティング
  

使用環境
連続動作時間
12時間 (動画コンテンツのみ)		設置向き
-		防水防塵等級
-		動作温度
0℃～40℃
動作湿度
10%～80%		   

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
Sliver		ベゼル幅
上左右6.2mm、下11.1mm(オンベゼル)		本体寸法
1441.0×826.0×24.3mm		スタンド装着時外形寸法
1441.0×865/910×263.0mm
梱包時
1600×970×172mm		   

質量（kg）
本体質量
22.0kg		スタンド装着時質量
27.3kg		梱包時
34.1kg		 

電源
消費電力(標準時)
120 W		消費電力(最大)
450 W		電源OFF時
0.5 W		入力
AC 100V､240/50Hz

付属品
リモコン
リモコン用乾電池
○(×2)		設置マニュアル
ネジ
ケーブルホルダー
   