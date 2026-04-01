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LG Kiosk

LG Kiosk

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LG Kiosk

27KC3P-M
Front view of LG Kiosk 27KC3P-M
正面図（縦向き、タッチコンピューター）
正面図（縦向き、カウンタートップ）
-45度側面図（縦向き、カウンタートップ）
-90度背面図（縦向き、カウンタートップ）
+45度背面図（縦向き、カウンタートップ）
タッチキーパッド付き正面図（縦向き、カウンタートップ）
-45度の側面図、タクタイルキーパッド付き（縦向き、カウンタートップ）
正面図（横向き、カウンタートップ）
-45度の側面（横向き、カウンタートップ）
-90度の側面（横向き、カウンタートップ）
+45度の側面（横向き、カウンタートップ）
正面図、タクタイルキーパッド付き（横向き、カウンタートップ）
正面図（縦向き、Floor Stand）
正面図（横向き、Floor Stand）
Front view of LG Kiosk 27KC3P-M
正面図（縦向き、タッチコンピューター）
正面図（縦向き、カウンタートップ）
-45度側面図（縦向き、カウンタートップ）
-90度背面図（縦向き、カウンタートップ）
+45度背面図（縦向き、カウンタートップ）
タッチキーパッド付き正面図（縦向き、カウンタートップ）
-45度の側面図、タクタイルキーパッド付き（縦向き、カウンタートップ）
正面図（横向き、カウンタートップ）
-45度の側面（横向き、カウンタートップ）
-90度の側面（横向き、カウンタートップ）
+45度の側面（横向き、カウンタートップ）
正面図、タクタイルキーパッド付き（横向き、カウンタートップ）
正面図（縦向き、Floor Stand）
正面図（横向き、Floor Stand）

主な機能

  • カスタマイズが可能なモジュール設計
  • 既存システムとのシームレスな統合を可能にするWindows OS搭載モデル
  • 店舗ニーズに合わせる多彩なスタンドオプション
  • 優れたメンテナンス性
  • 縦設置・横設置対応
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モジュール型 セルフオーダーキオスク
LG Kiosk

カフェにLG Kioskが4台並べられており、それぞれが待機画面に異なるメニュー広告を表示しています。

カフェにLG Kioskが4台並べられており、それぞれが待機画面に異なるメニュー広告を表示しています。

*画像はイメージです。

これはLG Kioskの汎用性を示しており、美術館、エントランス、スーパーマーケット、レストラン、図書館など、さまざまな環境に適応して使用できることを表しています。

LG Kioskは、モジュール設計かつ周辺機器との接続にはUSB Type-Cを採用、シンプルな接続でさまざまな周辺機器を活用し自由にカスタマイズができます。　バーコードスキャナーやEMV端末などの機器も手軽に接続でき、1台で多様なビジネスシーンに対応し、お客様のニーズに合わせたオペレーションを可能にします。

柔軟なカスタマイズを可能にする
モジュール設計

店舗のニーズに合わせて、様々な周辺機器を柔軟に組み合わせることができます。バーコードスキャナーや決済端末（EMV端末）などを簡単に統合できるモジュール設計を採用。USB-Cポート接続により配線をシンプルにまとめ、多様なビジネス要件に対して独立したスマートな運用を可能にします。

LG Kioskは、タッチコンピューター、タクタイルキーパッド、スキャナー、スタンドなど、さまざまなコンポーネントでカスタマイズできます。

*画像はイメージです。

自由度の高い
多彩な設置バリエーション

3種類のスタンドオプションを用意。卓上タイプ、床置きタイプ、そして最小限の設置面積で2台分のアクセスを確保できる背面合わせ設置タイプから選択可能。

さらに、標準VESAマウント規格に対応し、スタンドなしで壁掛け設置が可能。どのような店舗のレイアウトにも柔軟に対応できます。

LG Kioskは、タッチコンピューター単体、カウンタートップモデル、フロアスタンド型、バック・トゥ・バックスタンド、壁掛けデザインなど、複数の形態で設置できます。

*壁掛けキットは含まれていません。 *画像はイメージです。

画面の向きを自在に

設置場所や表示コンテンツの仕様に応じて、画面の向きを縦置きまたは横置きのいずれかで事前設定が可能です。提供するメニューやサービス、店舗のブランドイメージに最適化されたレイアウトでコンテンツを表示できます。

LG Kioskのタッチコンピューターは、用途に応じて横向きまたは縦向きのいずれかのモードで動作するように事前設定できます。

*画像はイメージです。

メンテナンスの手間を軽減する
優れた設計

主要なハードウェアコンポーネントへのアクセスを容易にし、日々のメンテナンスや修理作業を大幅に簡素化しました。本体には、上部アクセス用のドアと、レシートプリンター用の下部ドアの2つの独立したヒンジ式ドアを採用。タッチコンピューターのバックカバーは、SSDやメインボードの電池など、重要部品の交換・修理をスムーズに行える設計になっています。必要な時にストレスなくアクセスできる構造により、店舗運営のダウンタイムを最小限に抑えるようにサポートします。

LG Kioskの画面はまぶしさを最小限に抑え、明るい屋内環境でもコンテンツを鮮明かつ見やすく保ちます。

クリアで高い視認性を誇る
27インチ画面

27インチのタッチ画面には、タッチセンサーを液晶セル内に内蔵したAIT（Advanced In-cell Touch）技術を採用。タッチスクリーン層を薄くすることで、明るい店内での光の反射を抑え、300㏅/㎡の輝度の明るい画面で、メニューやコンテンツの効果的に提供できます。

LG KioskはWindows OSで動作します。

幅広い互換性と高い安定性の
Windows OS

既存のPOSシステムや注文アプリ、様々な周辺機器との優れた互換性を提供するWindows OSを採用。リテール環境へのスムーズなシステム統合を実現します。搭載された最新の Windows 10 IoT Enterprise LTSC は、優れた安定性とサポートを背景に、Kiosk端末用OSとして高い信頼性を獲得しています。

製品仕様

タッチコンピューター、27KC3P-M、27インチディスプレイ/1,920 × 1,080（FHD）/AIT(Advanced インセルタッチ）/300 nit/Windows OS キオスク、スタンド カウンタートップ、ACC-ST-KC3P、縦型スクリーン 364.3 × 330 × 853.1/横型スクリーン 625.8 × 330 × 605.2（mm） フロア、ACC-SF-KC3P、縦型スクリーン 500 × 500 × 1,536/横型スクリーン 625.8 × 500 × 1,308.1（mm） バック・トゥ・バック、ACC-SB-KC3P、縦型スクリーン 500 × 646.6 × 1,536/横型スクリーン 625.8 × 644.6 × 1,308.1（mm） アクセサリー、周辺機器 QR/バーコードスキャナー、ACC-PS-KC3P、Zebra タクタイルキーパッド、ACC-PK-KC3P、Strom Interface

*タッチコンピューターとカウンタートップはスタンドには付属していません。 *画像はイメージです。

Key Feature

  • カスタマイズが可能なモジュール設計
  • 既存システムとのシームレスな統合を可能にするWindows OS搭載モデル
  • 店舗ニーズに合わせる多彩なスタンドオプション
  • 優れたメンテナンス性
  • 縦設置・横設置対応
プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
シリーズ
KC3P		製品型番
27KC3P-M		JAN CODE
4989027032088		 

ディスプレイ
画面サイズ
27インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
IPS		バックライト方式
エッジ型
タッチパネル
○ (インセル型・最大10ポイントマルチタッチ)		表面処理
ヘイズ値 25%		解像度
1920×1080		表示色
約1,677万色
視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ		輝度(標準値)
300cd/㎡		垂直走査周波数
60Hz		コントラスト比(標準値)
1,000:1
応答時間（ms）
9ms(GTG)		   

出入力端子
USB Type-C™
4 (USB2.0)		RS232C入力
1		RJ45入力
1		USB Type-A
2 (USB3.0) / 2 (USB2.0)

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (2W+2W)		   

システム
プロセッサ
インテル® Celeron® J6412 2.00GHz		内蔵メモリー
8GB		内蔵ストレージ
256GB SSD		 

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
Windows® 10 IoT Enterprise		   

ソフトウェア互換性
LG ConnectedCare
   

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
100×100		   

使用環境
連続動作時間
16時間		設置向き
縦設置 / 横設置		防水防塵等級
-		動作温度
0℃～40℃
動作湿度
10%～80%		   

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
シルバー		ベゼル幅
上/左/右/下：14mm		本体寸法
625.8×364.3×47.2mm		梱包時
702×441×150mm

質量（kg）
本体質量
5.7kg		梱包時
8.5kg		  

電源
消費電力(標準時)
42 W		消費電力(最大)
87 W		電源OFF時
1 W		入力
AC 100V､240/50Hz

付属品
電源ケーブル
アダプター
取扱説明書
ネジ

仕様表、図面、リーフレットのダウンロード

拡張子 : pdf
27KC3P_2D.pdf
ダウンロード
拡張子 : pdf
27KC3P-M_specification_sheet_202607.pdf
ダウンロード

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