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LG Kiosk
LG Kiosk
モジュール型 セルフオーダーキオスク
LG Kiosk
*画像はイメージです。
柔軟なカスタマイズを可能にする
モジュール設計
店舗のニーズに合わせて、様々な周辺機器を柔軟に組み合わせることができます。バーコードスキャナーや決済端末（EMV端末）などを簡単に統合できるモジュール設計を採用。USB-Cポート接続により配線をシンプルにまとめ、多様なビジネス要件に対して独立したスマートな運用を可能にします。
LG Kioskは、タッチコンピューター、タクタイルキーパッド、スキャナー、スタンドなど、さまざまなコンポーネントでカスタマイズできます。
*画像はイメージです。
自由度の高い
多彩な設置バリエーション
3種類のスタンドオプションを用意。卓上タイプ、床置きタイプ、そして最小限の設置面積で2台分のアクセスを確保できる背面合わせ設置タイプから選択可能。
さらに、標準VESAマウント規格に対応し、スタンドなしで壁掛け設置が可能。どのような店舗のレイアウトにも柔軟に対応できます。
LG Kioskは、タッチコンピューター単体、カウンタートップモデル、フロアスタンド型、バック・トゥ・バックスタンド、壁掛けデザインなど、複数の形態で設置できます。
*壁掛けキットは含まれていません。 *画像はイメージです。
画面の向きを自在に
設置場所や表示コンテンツの仕様に応じて、画面の向きを縦置きまたは横置きのいずれかで事前設定が可能です。提供するメニューやサービス、店舗のブランドイメージに最適化されたレイアウトでコンテンツを表示できます。
LG Kioskのタッチコンピューターは、用途に応じて横向きまたは縦向きのいずれかのモードで動作するように事前設定できます。
*画像はイメージです。
メンテナンスの手間を軽減する
優れた設計
主要なハードウェアコンポーネントへのアクセスを容易にし、日々のメンテナンスや修理作業を大幅に簡素化しました。本体には、上部アクセス用のドアと、レシートプリンター用の下部ドアの2つの独立したヒンジ式ドアを採用。タッチコンピューターのバックカバーは、SSDやメインボードの電池など、重要部品の交換・修理をスムーズに行える設計になっています。必要な時にストレスなくアクセスできる構造により、店舗運営のダウンタイムを最小限に抑えるようにサポートします。
製品仕様
タッチコンピューター、27KC3P-M、27インチディスプレイ/1,920 × 1,080（FHD）/AIT(Advanced インセルタッチ）/300 nit/Windows OS キオスク、スタンド カウンタートップ、ACC-ST-KC3P、縦型スクリーン 364.3 × 330 × 853.1/横型スクリーン 625.8 × 330 × 605.2（mm） フロア、ACC-SF-KC3P、縦型スクリーン 500 × 500 × 1,536/横型スクリーン 625.8 × 500 × 1,308.1（mm） バック・トゥ・バック、ACC-SB-KC3P、縦型スクリーン 500 × 646.6 × 1,536/横型スクリーン 625.8 × 644.6 × 1,308.1（mm） アクセサリー、周辺機器 QR/バーコードスキャナー、ACC-PS-KC3P、Zebra タクタイルキーパッド、ACC-PK-KC3P、Strom Interface
*タッチコンピューターとカウンタートップはスタンドには付属していません。 *画像はイメージです。
Key Feature
- カスタマイズが可能なモジュール設計
- 既存システムとのシームレスな統合を可能にするWindows OS搭載モデル
- 店舗ニーズに合わせる多彩なスタンドオプション
- 優れたメンテナンス性
- 縦設置・横設置対応
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
KC3P
|製品型番
27KC3P-M
|JAN CODE
4989027032088
ディスプレイ
|画面サイズ
27インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
IPS
|バックライト方式
エッジ型
|タッチパネル
○ (インセル型・最大10ポイントマルチタッチ)
|表面処理
ヘイズ値 25%
|解像度
1920×1080
|表示色
約1,677万色
|視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
|輝度(標準値)
300cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
|コントラスト比(標準値)
1,000:1
|応答時間（ms）
9ms(GTG)
出入力端子
|USB Type-C™
4 (USB2.0)
|RS232C入力
1
|RJ45入力
1
|USB Type-A
2 (USB3.0) / 2 (USB2.0)
スピーカー
|内蔵スピーカー
○ (2W+2W)
システム
|プロセッサ
インテル® Celeron® J6412 2.00GHz
|内蔵メモリー
8GB
|内蔵ストレージ
256GB SSD
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
Windows® 10 IoT Enterprise
ソフトウェア互換性
|LG ConnectedCare
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
100×100
使用環境
|連続動作時間
16時間
|設置向き
縦設置 / 横設置
|防水防塵等級
-
|動作温度
0℃～40℃
|動作湿度
10%～80%
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
シルバー
|ベゼル幅
上/左/右/下：14mm
|本体寸法
625.8×364.3×47.2mm
|梱包時
702×441×150mm
質量（kg）
|本体質量
5.7kg
|梱包時
8.5kg
電源
|消費電力(標準時)
42 W
|消費電力(最大)
87 W
|電源OFF時
1 W
|入力
AC 100V､240/50Hz
付属品
|電源ケーブル
○
|アダプター
○
|取扱説明書
○
|ネジ
○
仕様表、図面、リーフレットのダウンロード
拡張子 : pdf
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