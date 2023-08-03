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環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ
低反射アンチグレア
4Kサイネージ
会議室の壁に、会議内容を表示する画面が設置されています。
※画像はイメージです。
適切なディスプレイ輝度
UH5J-H の輝度は 500nit であり、強い光の下でもはっきりと見えます。
※画像はイメージです。
フレンドリー操作のwebOS
直感的な GUI を使用しており、多数のタスクを同時に実行できます。
コンフォーマルコーティング
UH5J-H は、塩分や湿気の多い環境からビデオウォールを保護するため、電源ボードにコンフォーマルコーティングを施しています。
※画像はイメージです。
モバイルコンテンツ管理
衣料品店で、ユーザーがアプリを使用し、店舗の壁に設置したUH5J-H に表示するためのプロモーション用コンテンツを作成しています。
※LG Promota は App Store、Google Play ストアからダウンロードできます。※App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
※ネットワークベースコントロール
全てのスペック
-
画面サイズ
-
75インチ
-
アスペクト比
-
16:9
-
パネル・タイプ
-
IPS
-
バックライト方式
-
エッジ型
-
表面処理
-
ヘイズ値28%
-
解像度
-
3840×2160
-
表示色
-
約10.7憶色
-
視野角(水平/垂直)
-
178ﾟ/178ﾟ
-
輝度(標準値)
-
500cd/㎡
-
垂直走査周波数
-
120Hz
-
コントラスト比(標準値)
-
1,100:1
-
応答時間（ms）
-
6ms(GTG)
-
DVI-D入力
-
1(HDCP1.4)
-
HDMI入力
-
3(HDCP2.2×2/1.4×1)
-
DisplayPort入力
-
1(HDCP2.2/1.3)
-
オーディオ入力
-
1
-
オーディオ出力
-
1
-
HDMI出力
-
1
-
RS232C入力
-
1(4極ステレオミニジャック)
-
RS232C出力
-
1(4極ステレオミニジャック)
-
RJ45入力
-
1
-
IR入力
-
1
-
USB Type-A
-
1 (USB2.0)
-
HDMI1
-
HDCP 2.2/1.4
-
HDMI2
-
HDCP 2.2/1.4
-
HDMI3
-
HDCP 1.4
-
最大出力
-
10W+10W
-
内蔵メモリー
-
16GB
-
Wi-Fi
-
○
-
温度センサー
-
○
-
自動照度センサー
-
○
-
ジャイロセンサー
-
○
-
USB プラグアンドプレイ
-
○
-
オペレーションシステム
-
webOS 6.0
-
CMS(コンテンツ管理システム)
-
Local Contents Scheduling
-
フェイルオーバー
-
○
-
マルチスクリーン
-
PIP、4PBP
-
スクリーンシェア (モバイル画面共有)
-
○
-
同期モード
-
RS-232C Sync, Local Network Sync
-
回転
-
画面回転､外部入力回転
-
タイルモード設定
-
○(最大15×15)
-
ギャップ軽減再生
-
○
-
設定データ複製
-
○
-
SNMPプロトコル
-
○
-
セットID自動割当
-
○
-
ステータスアラートメール
-
○
-
コントロールマネージャー
-
○
-
3rd Party 互換性
-
Crestron Inside, Pro:Idiom
-
ビーコン
-
○
-
省エネ機能
-
Smart Energy Saving､PM mode､Wake on LAN
-
HDMI-CEC
-
○
-
SIサーバー設定
-
○
-
webRTC
-
○
-
SuperSign CMS
-
○
-
SuperSign Control / Control+
-
○
-
SuperSign WB
-
○
-
LG ConnectedCare
-
○
-
マウント規格
-
600 × 400
-
連続動作時間
-
24時間
-
設置向き
-
縦設置/横設置
-
動作温度
-
0°C ～ 40°C
-
動作湿度
-
10 % ～ 80 %
-
筐体色
-
ブラック
-
ベゼル幅
-
14.9mm(イーブンベゼル)
-
本体寸法
-
1682.4×960.3×57.9mm(ハンドル､LGロゴパネル非装着時)
-
梱包時
-
1816×1123×228mm
-
本体質量
-
41.5kg
-
梱包時
-
51.2kg
-
消費電力(標準時)
-
170W
-
消費電力(最大)
-
230W
-
省電力/スリープ・モード
-
0.5W
-
電源OFF時
-
0.5W
-
入力
-
AC 100-240V, 50/60Hz
-
電源ケーブル
-
○
-
リモコン
-
○
-
リモコン用乾電池
-
○(単4形乾電池×2)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
3.5φミニジャック - RS232C変換
-
○
-
安全
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC Class A / CE / KC / VCCI
-
ErP
-
○
-
Energy Star
-
○
-
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