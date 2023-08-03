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環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ

特色

ギャラリー

仕様

サポート

環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ

75UH5J-M

環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ

環境光に左右されにくい

低反射アンチグレア
4Kサイネージ

会議室の壁に、会議内容を表示する画面が設置されています。

※画像はイメージです。

適切なディスプレイ輝度

屋内ディスプレイに適した500cd/m²の明るさが、コンテンツをクリアに表示し、人々の目を惹きつけます。お店やショッピングモール、空港などで、広告、インフォメーションなどで高い視認性を提供します。

UH5J-H の輝度は 500nit であり、強い光の下でもはっきりと見えます。

※画像はイメージです。

フレンドリー操作のwebOS

LG webOS プラットフォームは直感的なインターフェースとシンプルなアプリ開発ツールで高い利便性を提供します。

直感的な GUI を使用しており、多数のタスクを同時に実行できます。

コンフォーマルコーティング

さまざまな環境下の設置を想定して、電源基板に｢コンフォーマルコーティング｣を適用。製品の故障や劣化の原因となる埃や湿気、塩分、粉塵、鉄粉などから基盤を保護します。

UH5J-H は、塩分や湿気の多い環境からビデオウォールを保護するため、電源ボードにコンフォーマルコーティングを施しています。

※画像はイメージです。

モバイルコンテンツ管理

専用アプリの｢LG Promota｣に、あらゆる業界向けのテンプレートを収録。推奨のテンプレートから、店舗プロフィールを作成できます。PCやモバイル機器でコンテンツの作成、編集、管理ができます。

衣料品店で、ユーザーがアプリを使用し、店舗の壁に設置したUH5J-H に表示するためのプロモーション用コンテンツを作成しています。

※LG Promota は App Store、Google Play ストアからダウンロードできます。※App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

UH5J-H は IP5x 認定を受けており、粉塵から保護し、性能低下リスクを軽減します。

防塵設計

性能低下の恐れのある粉塵からの保護を表す防塵等級IP5Xを取得しています。
AV コントロールシステムは、ユーザーが UH5J-H をコントロールするのに役立ちます。

AVコントロール
システムに対応

業務用AV機器との親和性が高いCrestron Connected®に対応。シームレスな連携と自動制御を実現し、経営の効率化をバックアップします。

※ネットワークベースコントロール

プリント

全てのスペック

パネル

画面サイズ

75インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

IPS

バックライト方式

エッジ型

表面処理

ヘイズ値28%

解像度

3840×2160

表示色

約10.7憶色

視野角(水平/垂直)

178ﾟ/178ﾟ

輝度(標準値)

500cd/㎡

垂直走査周波数

120Hz

コントラスト比(標準値)

1,100:1

応答時間（ms）

6ms(GTG)

出入力端子

DVI-D入力

1(HDCP1.4)

HDMI入力

3(HDCP2.2×2/1.4×1)

DisplayPort入力

1(HDCP2.2/1.3)

オーディオ入力

1

オーディオ出力

1

HDMI出力

1

RS232C入力

1(4極ステレオミニジャック)

RS232C出力

1(4極ステレオミニジャック)

RJ45入力

1

IR入力

1

USB Type-A

1 (USB2.0)

HDMI入力 対応HDCP

HDMI1

HDCP 2.2/1.4

HDMI2

HDCP 2.2/1.4

HDMI3

HDCP 1.4

スピーカー

最大出力

10W+10W

システム

内蔵メモリー

16GB

Wi-Fi

温度センサー

自動照度センサー

ジャイロセンサー

USB プラグアンドプレイ

ソフトウェア機能

オペレーションシステム

webOS 6.0

CMS(コンテンツ管理システム)

Local Contents Scheduling

フェイルオーバー

マルチスクリーン

PIP、4PBP

スクリーンシェア (モバイル画面共有)

同期モード

RS-232C Sync, Local Network Sync

回転

画面回転､外部入力回転

タイルモード設定

○(最大15×15)

ギャップ軽減再生

設定データ複製

SNMPプロトコル

セットID自動割当

ステータスアラートメール

コントロールマネージャー

3rd Party 互換性

Crestron Inside, Pro:Idiom

ビーコン

省エネ機能

Smart Energy Saving､PM mode､Wake on LAN

HDMI-CEC

SIサーバー設定

webRTC

ソフトウェア互換性

SuperSign CMS

SuperSign Control / Control+

SuperSign WB

LG ConnectedCare

筐体仕様

マウント規格

600 × 400

使用環境

連続動作時間

24時間

設置向き

縦設置/横設置

動作温度

0°C ～ 40°C

動作湿度

10 % ～ 80 %

寸法（幅 × 高さ × 奥行き）（MM）

筐体色

ブラック

ベゼル幅

14.9mm(イーブンベゼル)

本体寸法

1682.4×960.3×57.9mm(ハンドル､LGロゴパネル非装着時)

梱包時

1816×1123×228mm

質量（KG）

本体質量

41.5kg

梱包時

51.2kg

電源

消費電力(標準時)

170W

消費電力(最大)

230W

省電力/スリープ・モード

0.5W

電源OFF時

0.5W

入力

AC 100-240V, 50/60Hz

付属品

電源ケーブル

リモコン

リモコン用乾電池

○(単4形乾電池×2)

クイックセットアップガイド

3.5φミニジャック - RS232C変換

安全/不要輻射

安全

CB / NRTL

EMC

FCC Class A / CE / KC / VCCI

ErP

Energy Star