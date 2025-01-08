1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ

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さまざまな業界に適した多用途の屋外ディスプレイ
給油機の上部に設置された 22XE1J にタイヤ広告が表示されている。カフェに入る女性が、建物の壁に設置された 22XE1J の広告を見る。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※コンフォーマルコーティング：水蒸気や固形のごみを通さない薄い保護フィルム・呼吸膜 ※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
webOS による高い性能
同時に実行できるタスクの数は webOS プラットフォームで簡単に調整できます。
※システムオンチップ ※画像はイメージです。
Web モニタリング
（制御管理）
ユーザーは、携帯電話、パソコンを通じてディスプレイのモニタリングと制御ができます。
※画像はイメージです。
全てのスペック
付属品
-
ベーシック
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, Manual (EIG, IG), RS-232C Gender
-
オプション
なし
認定
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ePEAT（USのみ）
なし
-
ERP / エネルギースター
あり / なし
-
安全性
CB / NRTL
接続性
-
USB In
USB2.0 Type A（1 個）
-
オーディオイン
なし
-
オーディオ Out
なし
-
デイジーチェーン
なし
-
DP In
なし
-
DP Out
なし
-
DVI-D In
なし
-
外部スピーカー Out
あり
-
HDMI In
あり（2 個）
-
HDMI In（HDCP バージョン）
2.2/1.4
-
HDMI Out
なし
-
IR In
なし
-
IR Out
なし
-
RGB In
なし
-
RJ45（LAN）In
あり（1 個）
-
RJ45（LAN）Out
なし
-
RS232C In
あり
-
RS232C Out
なし
-
タッチ USB
なし
専用の機能 - タッチ
-
精度（代表値）
該当なし
-
タッチ用オブジェクトサイズが入手可能
該当なし
-
インターフェース
該当なし
-
マルチタッチポイント
該当なし
-
サポート対象のオペレーティングシステム
該当なし
-
保護ガラスの厚さ
該当なし
-
保護ガラスの透過率
該当なし
-
応答時間（Windows 10 PC の「ペイント」アプリ）
該当なし
環境条件
-
動作湿度
5 % to 100 %
-
動作温度
-30 °C to 50 °C
特長 - ハードウェア
-
加速度（ジャイロ）センサー
あり
-
自動輝度センサー
あり
-
BLU センサー
なし
-
電流センサー
なし
-
FAN（内蔵）
あり
-
湿度センサー
あり
-
内部メモリ（eMMC）
16GB
-
ローカルキー操作
なし
-
ピクセルセンサー
なし
-
電力インジケーター
あり
-
近接センサー
なし
-
温度センサー
あり
-
Wi-Fi/BT（内蔵）
あり
特長 - ソフトウェア
-
Cisco 認定
なし
-
自動設定 ID
なし
-
バックライト同期
なし
-
ビーコン
なし
-
ブートロゴの画像
あり
-
輝度補正
なし
-
コントロールマネージャー
あり
-
Crestron Connected
なし
-
外部入力回転
あり
-
フェイルオーバー
あり
-
ギャップレス再生
あり
-
グループマネージャー
あり
-
HDMI-CEC
あり
-
ISM方式
あり
-
ローカルコンテンツスケジューリング
あり
-
ローカルネットワーク同期
あり
-
ネットワーク対応
あり
-
信号なしの画像
あり
-
OS バージョン（webOS）
webOS 4.1
-
PBP
なし
-
PIP（ピクチャーインピクチャー）
なし
-
URLを介して再生
あり
-
PM モード
あり
-
Pro:Idiom
あり
-
RS232C 同期
なし
-
スキャン反転
なし
-
画面回転
あり
-
スクリーンシェア
なし
-
設定データクローニング
あり
-
SI サーバー設定
あり
-
スマートエナジーセービング
あり
-
SNMP
あり
-
ステータスメール送信
あり
-
タイルモード設定
なし
-
USB プラグアンドプレイ
あり
-
ビデオタグ
あり（ビデオタグ 4 個）
-
Wake on LAN
あり
-
webRTC
あり
-
グレースケールによる W/B 設定
なし
言語
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
機械的仕様
-
ベゼルカラー
Black
-
ベゼル幅
38.3mm(R/L), 24.0mm(T/B)
-
カートン寸法（W x H x D）
632 x 394 x 187mm
-
ハンドル
なし
-
モニター寸法（W x H x D）
557.3 x 319.8 x 65mm
-
スタンド付きモニター寸法（W x H x D）
該当なし
-
梱包時の重量
10Kg
-
VESA 標準マウントインターフェース
100 x 100 mm
-
重量（ヘッド）
8.3Kg
-
重量（ヘッド + スタンド）
該当なし
OPS 互換性
-
OPS 電源内蔵
なし
-
OPS タイプ互換性あり
なし
パネル
-
コントラスト比
1,000:1 (Typ.)
-
アスペクト比
16:9
-
バックライトタイプ
エッジ
-
輝度
1,500nit (Typ., with Glass)
-
カラー深度（色の数）
1670 万色
-
色域
NTSC 72%
-
ダイナミック CR
800,000:1
-
寿命時間
70,000 時間（代表値）
-
ネイティブ解像度
1920 x 1080 (FHD)
-
動作時間（時間/日）
24/7
-
パネルテクノロジー
IPS（AHVA）
-
ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）
あり / あり
-
QWP（1/4波長板）
あり
-
リフレッシュレート
60Hz
-
応答速度
25ms (G to G)
-
画面サイズ（インチ）
21.5
-
表面処理（ヘイズ）
Haze 25%
-
透明度
該当なし
-
視聴角度（H x V）
178º x 178º
電源
-
電源
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電力タイプ
内蔵電源
電力消費
-
代表値
85W (Full White) 36W (IEC 62087)
-
BTU（英国熱量単位）
290 BTU/Hr(Typ.), 392 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
最大
115W
-
電源オフ
0.5W
保護ガラス
-
反射防止
あり
-
保護度
該当なし
-
赤外線耐性（IR）
あり
-
飛散防止
あり
-
強化 / 化学強化
強化
-
厚さ
2mm
ソフトウェア互換性
-
Connected Care
あり
-
モバイル CMS
なし
-
Promota
あり
-
SuperSign Cloud
なし
-
SuperSign CMS
あり
-
SuperSign Control+
あり
-
SuperSign WB
なし
サウンド
-
スピーカー（内蔵）
なし
その他の機能
-
電源保護
該当なし
-
コンフォーマルコーティング（配電盤）
あり
-
直射日光
あり
-
IP レーティング
IP56
-
オーバーレイタッチ互換性
該当なし
-
スマートキャリブレーション
該当なし
-
チルト (Face Down)
Max. 15 degree
-
チルト (Face Up)
該当なし
製品 cad データ /pdf データ , 仕様表
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
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マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
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出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中