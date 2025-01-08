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1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ

特色

ギャラリー

仕様

サポート

1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ

22XE1J-B

1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ

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  • LG 1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ, 22XE1J-B
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LG 1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ, 22XE1J-B
LG 1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ, 22XE1J-B
LG 1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ, 22XE1J-B
LG 1,500cd/㎡ フルHD 保護等級 屋外ディスプレイ, 22XE1J-B

主な機能

  • 輝度（標準値、ガラス込）1,500cd/㎡
  • IP56設計　防塵・防水
  • 21.5 インチの用途に合わせやすいサイズ
  • 幅広い動作温度
  • webOS スマートプラットフォーム
  • Web によるモニタリングソリューション
もっと見る

さまざまな業界に適した多用途の屋外ディスプレイ

給油機の上部に設置された 22XE1J にタイヤ広告が表示されている。カフェに入る女性が、建物の壁に設置された 22XE1J の広告を見る。

※画像はイメージです。

明るい環境でも高い視認性

明るい環境でも
高い視認性

輝度 1,500cd/㎡ の 22XE1J は明るい環境でも高い視認性を発揮します。加えて、クリアな表示により、偏光サングラスを着用した方にも高い視認性を提供します。

※画像はイメージです。

21.5 インチの用途に合わせやすいサイズ

21.5 インチの用途に合わせやすいサイズ

小型・軽量サイズの21.5インチは、様々な場所で柔軟な設置性を提供します。
22XE1J は、ほこり、直射日光、雨、雪への耐久性を誇ります。

IP56の防水･防塵設計

高い水準の防水・防塵規格であるIP56の認証を取得。屋外設置において、風雨や降雪、埃などさまざまな影響を防ぎます。

※画像はイメージです。

幅広い動作温度

幅広い動作温度

-30ﾟから50ﾟの過酷な環境下でも動作可能です。

※画像はイメージです。

コンフォーマルコーティング

コンフォーマル
コーティング

コンフォーマルコーティング*により、基板、電力盤をほこり、鉄の粉末、湿気等から保護することで信頼性を高めます。

※コンフォーマルコーティング：水蒸気や固形のごみを通さない薄い保護フィルム・呼吸膜　※画像はイメージです。

22XE1J は周辺の明るさに応じて輝度を自動的に調節します。

スマート輝度コントロール

周辺の明るさに応じて画面の輝度が自動的に調整されます。明るい環境では見えやすくするために輝度が上がり、暗い環境では効率的な電力管理のために下がります。

※画像はイメージです。

webOS による高い性能

Quad Core SoCにより、別途で再生機器やPCを用意しなくても、マルチタスクを実行できます。加えて、webOS 4.1プラットフォームが直感的なUIと、シンプルなアプリ開発ツールでユーザーの利便性を高めます。

同時に実行できるタスクの数は webOS プラットフォームで簡単に調整できます。

※システムオンチップ　※画像はイメージです。

Web モニタリング
（制御管理）

web によるモニタリングソリューションを提供。ユーザーによる制御が簡単に行えます。同一のネットワーク上であれば、モバイル機器やPC経由で、現在、過去の状態をモニタリングが可能。さらに、さまざまな調整もモバイル機器を通じてリアルタイムに操作できます。

ユーザーは、携帯電話、パソコンを通じてディスプレイのモニタリングと制御ができます。

※画像はイメージです。

ご導入・ご購入前のお問い合わせ
プリント

全てのスペック

付属品

  • ベーシック

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, Manual (EIG, IG), RS-232C Gender

  • オプション

    なし

認定

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ePEAT（USのみ）

    なし

  • ERP / エネルギースター

    あり / なし

  • 安全性

    CB / NRTL

接続性

  • USB In

    USB2.0 Type A（1 個）

  • オーディオイン

    なし

  • オーディオ Out

    なし

  • デイジーチェーン

    なし

  • DP In

    なし

  • DP Out

    なし

  • DVI-D In

    なし

  • 外部スピーカー Out

    あり

  • HDMI In

    あり（2 個）

  • HDMI In（HDCP バージョン）

    2.2/1.4

  • HDMI Out

    なし

  • IR In

    なし

  • IR Out

    なし

  • RGB In

    なし

  • RJ45（LAN）In

    あり（1 個）

  • RJ45（LAN）Out

    なし

  • RS232C In

    あり

  • RS232C Out

    なし

  • タッチ USB

    なし

専用の機能 - タッチ

  • 精度（代表値）

    該当なし

  • タッチ用オブジェクトサイズが入手可能

    該当なし

  • インターフェース

    該当なし

  • マルチタッチポイント

    該当なし

  • サポート対象のオペレーティングシステム

    該当なし

  • 保護ガラスの厚さ

    該当なし

  • 保護ガラスの透過率

    該当なし

  • 応答時間（Windows 10 PC の「ペイント」アプリ）

    該当なし

環境条件

  • 動作湿度

    5 % to 100 %

  • 動作温度

    -30 °C to 50 °C

特長 - ハードウェア

  • 加速度（ジャイロ）センサー

    あり

  • 自動輝度センサー

    あり

  • BLU センサー

    なし

  • 電流センサー

    なし

  • FAN（内蔵）

    あり

  • 湿度センサー

    あり

  • 内部メモリ（eMMC）

    16GB

  • ローカルキー操作

    なし

  • ピクセルセンサー

    なし

  • 電力インジケーター

    あり

  • 近接センサー

    なし

  • 温度センサー

    あり

  • Wi-Fi/BT（内蔵）

    あり

特長 - ソフトウェア

  • Cisco 認定

    なし

  • 自動設定 ID

    なし

  • バックライト同期

    なし

  • ビーコン

    なし

  • ブートロゴの画像

    あり

  • 輝度補正

    なし

  • コントロールマネージャー

    あり

  • Crestron Connected

    なし

  • 外部入力回転

    あり

  • フェイルオーバー

    あり

  • ギャップレス再生

    あり

  • グループマネージャー

    あり

  • HDMI-CEC

    あり

  • ISM方式

    あり

  • ローカルコンテンツスケジューリング

    あり

  • ローカルネットワーク同期

    あり

  • ネットワーク対応

    あり

  • 信号なしの画像

    あり

  • OS バージョン（webOS）

    webOS 4.1

  • PBP

    なし

  • PIP（ピクチャーインピクチャー）

    なし

  • URLを介して再生

    あり

  • PM モード

    あり

  • Pro:Idiom

    あり

  • RS232C 同期

    なし

  • スキャン反転

    なし

  • 画面回転

    あり

  • スクリーンシェア

    なし

  • 設定データクローニング

    あり

  • SI サーバー設定

    あり

  • スマートエナジーセービング

    あり

  • SNMP

    あり

  • ステータスメール送信

    あり

  • タイルモード設定

    なし

  • USB プラグアンドプレイ

    あり

  • ビデオタグ

    あり（ビデオタグ 4 個）

  • Wake on LAN

    あり

  • webRTC

    あり

  • グレースケールによる W/B 設定

    なし

言語

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

機械的仕様

  • ベゼルカラー

    Black

  • ベゼル幅

    38.3mm(R/L), 24.0mm(T/B)

  • カートン寸法（W x H x D）

    632 x 394 x 187mm

  • ハンドル

    なし

  • モニター寸法（W x H x D）

    557.3 x 319.8 x 65mm

  • スタンド付きモニター寸法（W x H x D）

    該当なし

  • 梱包時の重量

    10Kg

  • VESA 標準マウントインターフェース

    100 x 100 mm

  • 重量（ヘッド）

    8.3Kg

  • 重量（ヘッド + スタンド）

    該当なし

OPS 互換性

  • OPS 電源内蔵

    なし

  • OPS タイプ互換性あり

    なし

パネル

  • コントラスト比

    1,000:1 (Typ.)

  • アスペクト比

    16:9

  • バックライトタイプ

    エッジ

  • 輝度

    1,500nit (Typ., with Glass)

  • カラー深度（色の数）

    1670 万色

  • 色域

    NTSC 72%

  • ダイナミック CR

    800,000:1

  • 寿命時間

    70,000 時間（代表値）

  • ネイティブ解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 動作時間（時間/日）

    24/7

  • パネルテクノロジー

    IPS（AHVA）

  • ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）

    あり / あり

  • QWP（1/4波長板）

    あり

  • リフレッシュレート

    60Hz

  • 応答速度

    25ms (G to G)

  • 画面サイズ（インチ）

    21.5

  • 表面処理（ヘイズ）

    Haze 25%

  • 透明度

    該当なし

  • 視聴角度（H x V）

    178º x 178º

電源

  • 電源

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電力タイプ

    内蔵電源

電力消費

  • 代表値

    85W (Full White) 36W (IEC 62087)

  • BTU（英国熱量単位）

    290 BTU/Hr(Typ.), 392 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 最大

    115W

  • 電源オフ

    0.5W

保護ガラス

  • 反射防止

    あり

  • 保護度

    該当なし

  • 赤外線耐性（IR）

    あり

  • 飛散防止

    あり

  • 強化 / 化学強化

    強化

  • 厚さ

    2mm

ソフトウェア互換性

  • Connected Care

    あり

  • モバイル CMS

    なし

  • Promota

    あり

  • SuperSign Cloud

    なし

  • SuperSign CMS

    あり

  • SuperSign Control+

    あり

  • SuperSign WB

    なし

サウンド

  • スピーカー（内蔵）

    なし

その他の機能

  • 電源保護

    該当なし

  • コンフォーマルコーティング（配電盤）

    あり

  • 直射日光

    あり

  • IP レーティング

    IP56

  • オーバーレイタッチ互換性

    該当なし

  • スマートキャリブレーション

    該当なし

  • チルト (Face Down)

    Max. 15 degree

  • チルト (Face Up)

    該当なし

製品 cad データ /pdf データ , 仕様表

拡張子 : dwg
22XE1J-B_CAD_2D.dwg
拡張子 : pdf
22XE1J_2D.pdf
拡張子 : pdf
22XE1J-B_SPECIFICATION_SHEET.pdf

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