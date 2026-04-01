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SM5Jシリーズ

SM5Jシリーズ

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SM5Jシリーズ

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Front view of SM5Jシリーズ 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
Front view of SM5Jシリーズ 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J
LG SM5Jシリーズ, 32SM5J

主な機能

  • 輝度 (標準値)：400㏅/㎡
  • ベゼル： 13mm (T/R/L), 18mm(B)
  • 幅：55.5 mm
  • インターフェース：HDMI(3)/USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio out/ IR
  • スピーカー内蔵
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The staff in a sandwich store is handing a sandwich to a customer. The SM5J series showing a menu board is installed above them, displaying sandwich menus with brunch promotions.

LG webOS スマートサイネージ

*写真はイメージとなります。

This image shows that several tasks can be done at the same time with the intuitive GUI.
スマート機能

高性能SoC搭載

Quad Core SoC搭載のwebOS 6.0は、一度に複数のタスクを実行できる一方で、メディアプレイヤーを必要とせずにスムーズなコンテンツ再生を実現します。また、webOSプラットフォームは直感的なGUIとシンプルなアプリ開発ツールでユーザーの利便性を高めます。
The image shows that various external sensors and signage can be connected through a USB plug-in, providing easy value-added solutions.
スマート機能

様々なセンサーアプリケーションに対応

USBプラグインを通じGPIO, NFC/RFID, 温度センサー, 等々の外部センサー接続をサポートします。別途追加でソフトウェアまたは外部機器無しでも機能（ソリューション）の追加が可能です。
This image shows that the content set on the Control Manager page and the content displayed on the signage are the same. It indicates that the SM5J series can be remotely controlled and monitored in a different place with devices such as a mobile phone and a laptop, through the Control Manager.

ユーザー利便性
リモート監視

SM5Jシリーズは、外的な衝撃による製品の傾きなど問題が生じた際にユーザーにメールで通知してくれるため、問題についての情報をすぐに受け取り製品をより安全にお使い頂けます。

*リモート監視機能はiOSではご利用いただけません

There is SM5J installed in the meeting room with one of AV control system, which helps users control AV of the SM5J series.

スマート機能
AVコントロールシステムとの互換性

SM5Jシリーズは、プロ仕様のAVコントロールを備えており、その高い互換性からCrestron ConnectedⓇとして認定されています。これにより、シームレスな統合と自動制御が確保され、ビジネス管理の効率が向上します。

The store owner is simply using a mobile phone to create menu contents on the menu board.

Content Mirroring among devices is available on a Wi-Fi network.

リアルタイム プロモーション

ビーコンとBluetooth Low Energy(BLE)ショップマネージャーでクーポンや情報をリアルタイムに配信できます。
The SM5J series operates as a virtual router which can be an wireless access point for mobile devices.

コンテンツシェア

ミラリング機能でWi-Fiネットワークを使ってコンテンツをシェア可能です。
The SM5J series operates as a virtual router which can be an wireless access point for mobile devices.

ワイヤレス アクセスポイント

SM5Jシリーズはヴァーチャルルーターとして各種機器のアクセスポイントになります。
ENERGY STAR® Certified

ENERGY STAR®
Certified

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Key Feature

  • 輝度 (標準値)：400㏅/㎡
  • ベゼル： 13mm (T/R/L), 18mm(B)
  • 幅：55.5 mm
  • インターフェース：HDMI(3)/USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio out/ IR
  • スピーカー内蔵

サマリー

プリント

寸法

全てのスペック

付属品

  • ベーシック

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender

  • オプション

    Stand(ST-322T)

認定

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ePEAT（USのみ）

    なし

  • ERP / エネルギースター

    なし / あり

  • 安全性

    CB / NRTL

出入力端子

  • USB Type-A

    USB2.0 Type A（1 個）

  • オーディオ入力

    なし

  • オーディオ出力

    あり

  • デイジーチェーン

    なし

  • DisplayPort入力

    なし

  • DisplayPort出力

    なし

  • DVI-D入力

    なし

  • 外部スピーカー出力

    なし

  • HDMI入力

    あり（3 個）

  • HDMI In（HDCP バージョン）

    2.2

  • HDMI出力

    なし

  • IR入力

    あり

  • IR出力

    なし

  • RGB In

    なし

  • RJ45入力

    あり（1 個）

  • RJ45出力

    なし

  • RS232C入力

    あり

  • RS232C出力

    あり

  • タッチ USB

    なし

使用環境

  • 動作湿度

    10 % to 80 %

  • 動作温度

    0 °C to 40 °C

システム

  • ジャイロセンサー

    なし

  • 自動輝度センサー

    あり

  • BLU センサー

    なし

  • 電流センサー

    なし

  • 冷却ファン

    なし

  • 湿度センサー

    なし

  • 内蔵メモリー

    8GB

  • ローカルキーオペレーション

    あり

  • ピクセルセンサー

    なし

  • 電力インジケーター

    なし

  • 近接センサー

    なし

  • 温度センサー

    あり

  • Wi-Fi/BT（内蔵）

    あり

ソフトウェア機能

  • 3rd Party互換性(Cisco Certification)

    あり

  • セットID自動割当

    あり

  • バックライト同期

    なし

  • ビーコン

    あり

  • ブートロゴの画像

    あり

  • 輝度補正

    なし

  • コントロールマネージャー

    あり

  • 3rd Party互換性(Crestron Connected)

    あり

  • 回転(外部入力回転)

    あり

  • フェイルオーバー

    あり

  • ギャップ軽減再生

    あり

  • CMS(Group Manager)

    あり

  • HDMI-CEC

    あり

  • ISM方式

    あり

  • CMS(Local Contents Scheduling)

    あり

  • 同期モード(Local Network Sync)

    あり

  • ネットワーク対応

    あり

  • 信号なしの画像

    あり

  • オペレーションシステム

    webOS 6.0

  • PBP

    なし

  • PIP

    なし

  • URLを介して再生

    あり

  • 省エネ機能(PM Mode)

    あり

  • Pro:Idiom

    あり

  • 同期モード(RS232C Sync)

    あり

  • スキャン反転

    なし

  • 回転(画面回転)

    あり

  • スクリーンシェア(モバイル画面共有)

    あり

  • USBクローニング

    あり

  • SIサーバー設定

    あり

  • Smart Energy Saving

    あり

  • SNMPプロトコル

    あり

  • ステータスアラートメール

    あり

  • タイルモード設定

    なし

  • USB プラグアンドプレイ

    あり

  • ビデオタグ

    あり（ビデオタグ 4 個）

  • 省エネ機能(Wake on LAN)

    あり

  • webRTC

    あり

  • グレースケールによる W/B 設定

    なし

言語

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

寸法(幅X高さX奥行き)(MM), 質量(KG)

  • 筐体色

    Black

  • ベゼル幅

    T/R/L: 13mm, B: 18mm

  • 梱包時寸法

    810 x 510 x 132mm

  • ハンドル

    なし

  • 本体寸法

    729.4 x 428.9 x 55.5mm

  • スタンド装着時外形寸法

    729.4 x 481 x 154.2mm

  • 梱包時質量

    7.4Kg

  • VESA 標準マウントインターフェース

    200 x 200 mm

  • 本体質量

    5.7Kg

  • スタンド装着時質量

    6.5Kg

OPS 互換性

  • OPS 電源内蔵

    なし

  • OPS タイプ互換性あり

    なし

ディスプレイ

  • コントラスト比(標準値)

    1,100:1

  • アスペクト比

    16:9

  • バックライト方式

    直下型

  • 輝度(標準値)

    400nit (Typ.)

  • 表示色

    10 億 7 千万色

  • 色域

    NTSC 68%

  • ダイナミック CR

    1,000,000:1

  • 寿命時間

    50,000 時間（最小）

  • 解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 動作時間（時間/日）

    24/7

  • パネル・タイプ

    IPS

  • ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）

    あり / あり

  • QWP（1/4波長板）

    該当なし

  • 垂直走査周波数

    60Hz

  • 応答時間(ms)

    10ms (G to G)

  • 画面サイズ

    32

  • 表面処理

    Haze 1%

  • 透過率

    該当なし

  • 視野角(水平/垂直)

    178º x 178º

電源

  • 電源

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電力タイプ

    内蔵電源

電力消費

  • 消費電力(標準時)

    55W

  • BTU（英国熱量単位）

    188 BTU/Hr(Typ.), 256 BTU/Hr(Max.)

  • 省電力/スリープ・モード

    0.5W

  • 消費電力(最大)

    75W

  • 電源OFF時

    0.5W

  • スマートエナジーセービング（70%）

    38.5W

ソフトウェア互換性

  • LG ConnectedCare

    あり

  • モバイル CMS

    なし

  • Promota

    あり（EU/CIS では利用不可）

  • SuperSign Cloud

    なし

  • SuperSign CMS

    あり

  • SuperSign Control+

    あり

  • SuperSign WB

    あり

スピーカー

  • 内蔵スピーカー

    あり（10W x 2）

その他の機能

  • 電源保護

    該当なし

  • コンフォーマルコーティング（配電盤）

    該当なし

  • 直射日光

    該当なし

  • IP レーティング

    該当なし

  • オーバーレイタッチ互換性

    該当なし

  • スマートキャリブレーション

    該当なし

  • チルト (Face Down)

    該当なし

  • チルト (Face Up)

    該当なし

製品 cad データ /pdf データ , 仕様表

拡張子 : pdf
32SM5J_DIMENSION.pdf
拡張子 : pdf
32sm5j_2d.pdf
拡張子 : pdf
32sm5j_2d_with_stand.pdf
拡張子 : pdf
32SM5J_specification_sheet.pdf

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