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SM5Jシリーズ
The staff in a sandwich store is handing a sandwich to a customer. The SM5J series showing a menu board is installed above them, displaying sandwich menus with brunch promotions.
LG webOS スマートサイネージ
*写真はイメージとなります。
*リモート監視機能はiOSではご利用いただけません
The store owner is simply using a mobile phone to create menu contents on the menu board.
Key Feature
- 輝度 (標準値)：400㏅/㎡
- ベゼル： 13mm (T/R/L), 18mm(B)
- 幅：55.5 mm
- インターフェース：HDMI(3)/USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio out/ IR
- スピーカー内蔵
サマリー
寸法
全てのスペック
付属品
ベーシック
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender
オプション
Stand(ST-322T)
認定
EMC
FCC Class "A" / CE
ePEAT（USのみ）
なし
ERP / エネルギースター
なし / あり
安全性
CB / NRTL
出入力端子
USB Type-A
USB2.0 Type A（1 個）
オーディオ入力
なし
オーディオ出力
あり
デイジーチェーン
なし
DisplayPort入力
なし
DisplayPort出力
なし
DVI-D入力
なし
外部スピーカー出力
なし
HDMI入力
あり（3 個）
HDMI In（HDCP バージョン）
2.2
HDMI出力
なし
IR入力
あり
IR出力
なし
RGB In
なし
RJ45入力
あり（1 個）
RJ45出力
なし
RS232C入力
あり
RS232C出力
あり
タッチ USB
なし
使用環境
動作湿度
10 % to 80 %
動作温度
0 °C to 40 °C
システム
ジャイロセンサー
なし
自動輝度センサー
あり
BLU センサー
なし
電流センサー
なし
冷却ファン
なし
湿度センサー
なし
内蔵メモリー
8GB
ローカルキーオペレーション
あり
ピクセルセンサー
なし
電力インジケーター
なし
近接センサー
なし
温度センサー
あり
Wi-Fi/BT（内蔵）
あり
ソフトウェア機能
3rd Party互換性(Cisco Certification)
あり
セットID自動割当
あり
バックライト同期
なし
ビーコン
あり
ブートロゴの画像
あり
輝度補正
なし
コントロールマネージャー
あり
3rd Party互換性(Crestron Connected)
あり
回転(外部入力回転)
あり
フェイルオーバー
あり
ギャップ軽減再生
あり
CMS(Group Manager)
あり
HDMI-CEC
あり
ISM方式
あり
CMS(Local Contents Scheduling)
あり
同期モード(Local Network Sync)
あり
ネットワーク対応
あり
信号なしの画像
あり
オペレーションシステム
webOS 6.0
PBP
なし
PIP
なし
URLを介して再生
あり
省エネ機能(PM Mode)
あり
Pro:Idiom
あり
同期モード(RS232C Sync)
あり
スキャン反転
なし
回転(画面回転)
あり
スクリーンシェア(モバイル画面共有)
あり
USBクローニング
あり
SIサーバー設定
あり
Smart Energy Saving
あり
SNMPプロトコル
あり
ステータスアラートメール
あり
タイルモード設定
なし
USB プラグアンドプレイ
あり
ビデオタグ
あり（ビデオタグ 4 個）
省エネ機能(Wake on LAN)
あり
webRTC
あり
グレースケールによる W/B 設定
なし
言語
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
寸法(幅X高さX奥行き)(MM), 質量(KG)
筐体色
Black
ベゼル幅
T/R/L: 13mm, B: 18mm
梱包時寸法
810 x 510 x 132mm
ハンドル
なし
本体寸法
729.4 x 428.9 x 55.5mm
スタンド装着時外形寸法
729.4 x 481 x 154.2mm
梱包時質量
7.4Kg
VESA 標準マウントインターフェース
200 x 200 mm
本体質量
5.7Kg
スタンド装着時質量
6.5Kg
OPS 互換性
OPS 電源内蔵
なし
OPS タイプ互換性あり
なし
ディスプレイ
コントラスト比(標準値)
1,100:1
アスペクト比
16:9
バックライト方式
直下型
輝度(標準値)
400nit (Typ.)
表示色
10 億 7 千万色
色域
NTSC 68%
ダイナミック CR
1,000,000:1
寿命時間
50,000 時間（最小）
解像度
1920 x 1080 (FHD)
動作時間（時間/日）
24/7
パネル・タイプ
IPS
ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）
あり / あり
QWP（1/4波長板）
該当なし
垂直走査周波数
60Hz
応答時間(ms)
10ms (G to G)
画面サイズ
32
表面処理
Haze 1%
透過率
該当なし
視野角(水平/垂直)
178º x 178º
電源
電源
AC 100-240V~, 50/60Hz
電力タイプ
内蔵電源
電力消費
消費電力(標準時)
55W
BTU（英国熱量単位）
188 BTU/Hr(Typ.), 256 BTU/Hr(Max.)
省電力/スリープ・モード
0.5W
消費電力(最大)
75W
電源OFF時
0.5W
スマートエナジーセービング（70%）
38.5W
ソフトウェア互換性
LG ConnectedCare
あり
モバイル CMS
なし
Promota
あり（EU/CIS では利用不可）
SuperSign Cloud
なし
SuperSign CMS
あり
SuperSign Control+
あり
SuperSign WB
あり
スピーカー
内蔵スピーカー
あり（10W x 2）
その他の機能
電源保護
該当なし
コンフォーマルコーティング（配電盤）
該当なし
直射日光
該当なし
IP レーティング
該当なし
オーバーレイタッチ互換性
該当なし
スマートキャリブレーション
該当なし
チルト (Face Down)
該当なし
チルト (Face Up)
該当なし
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