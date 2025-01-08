One:Quick Flex

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全てのスペック
付属品
-
ベーシック
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
-
オプション
1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)
認定
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ePEAT（USのみ）
なし
-
ERP / エネルギースター
あり / なし
-
安全性
CB / NRTL
接続性
-
USB In
USB3.1 Type A（2 個）、USB Type C（1 個）
-
オーディオイン
なし
-
オーディオ Out
なし
-
DP In
あり（USB Type C）
-
DP Out
あり（USB Type C）
-
DVI-D In
なし
-
外部スピーカー Out
なし
-
HDMI In
あり（2 個）
-
HDMI In（HDCP バージョン）
2.2/1.4
-
HDMI Out
なし
-
IR In
なし
-
RGB In
なし
-
RJ45（LAN）In
あり（1 個）
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RJ45（LAN）Out
なし
-
RS232C In
なし
-
RS232C Out
なし
-
タッチ USB
なし
専用の機能 - ONE:QUICK
-
Bluetooth
Bluetooth 5.0
-
内蔵アプリ
Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)
-
カメラ_視野（FoV）
88°
-
カメラ_解像度
1920 x 1080 (FHD)
-
カメラ_ビデオフレーミング
該当なし
-
カメラ_ズーム（ePTZ）
該当なし
-
クローニング
なし
-
One:Quick Share 互換性
あり
-
CPU
AMD Ryzen R1505G
-
ファイルの共有機能
あり
-
グラフィック
AMD Radeon Vega
-
ホームダッシュボード
あり
-
起動ツールバー
あり
-
ミーティング（音声）録音
あり
-
メモリ（RAM）
8GB
-
MIC_アレイ
2ea
-
MIC_ビームフォーミング
該当なし
-
MIC_ピックアップ範囲
3m
-
One:Quick リモートミーティング
あり
-
OS バージョン
Windows 10 IOT Enterprise (Basic)
-
リーダーモード（ブルーライト）
あり
-
スクリーンキャプチャ
あり
-
スプリットビュー_カスタマイズされたテンプレート
なし
-
スプリットビュー_フル / ハーフ
あり
-
ストレージ
128GB
-
保証
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)
-
Wi-Fi
802.11ac
専用の機能 - タッチ
-
精度（代表値）
3.5mm
-
タッチ用オブジェクトサイズが入手可能
Ø8 mm
-
インターフェース
USB1.1
-
マルチタッチポイント
最大10 ポイント
-
サポート対象のオペレーティングシステム
Windows 10 or higher
-
保護ガラスの厚さ
該当なし
-
保護ガラスの透過率
該当なし
-
応答時間（Windows 10 PC の「ペイント」アプリ）
35ms ↓
環境条件
-
動作湿度
10 % to 80 %
-
動作温度
0 °C to 40 °C
特長 - ハードウェア
-
加速度（ジャイロ）センサー
なし
-
自動輝度センサー
あり
-
BLU センサー
なし
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電流センサー
なし
-
湿度センサー
なし
-
ローカルキー操作
あり
-
ピクセルセンサー
なし
-
電力インジケーター
なし
-
近接センサー
なし
-
温度センサー
あり
特長 - ソフトウェア
-
HDMI-CEC
あり
-
スマートエナジーセービング
あり
-
Wake on LAN
あり
言語
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
機械的仕様
-
ベゼルカラー
Black
-
ベゼル幅
T/R/L/B : 13.9/13.9/13.9/16.5mm
-
カートン寸法（W x H x D）
1056 x 690 x 152mm (without Stand)
-
ハンドル
なし
-
モニター寸法（W x H x D）
973.2 x 605.8 x 49.4mm
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スタンド付きモニター寸法（W x H x D）
Floor stand : 973.2 x 1198.1 x 610.0mm (Landscape) Floor stand : 662.0 x 1360.9 x 610.0mm (Portrait) Desktop stand : 973.2 x 641.2 x 242.3mm
-
梱包時の重量
15.1Kg
-
VESA 標準マウントインターフェース
200 x 200 mm
-
重量（ヘッド）
12.7Kg
-
重量（ヘッド + スタンド）
15.4Kg (Head + Stand) 29.3Kg (Head + Floor Stand)
OPS 互換性
-
OPS 電源内蔵
なし
-
OPS タイプ互換性あり
なし
パネル
-
コントラスト比
1,000:1
-
アスペクト比
16:9
-
バックライトタイプ
エッジ
-
輝度
350nit (Typ.)
-
カラー深度（色の数）
10 億 7 千万色
-
色域
NTSC 72%
-
ダイナミック CR
なし
-
寿命時間
50,000 時間（最小）
-
ネイティブ解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
動作時間（時間/日）
24/7
-
パネルテクノロジー
IPS
-
ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）
あり / あり
-
リフレッシュレート
60Hz
-
応答速度
9ms (G to G)
-
画面サイズ（インチ）
43
-
表面処理（ヘイズ）
Haze 12%
-
視聴角度（H x V）
178º x 178º
電源
-
電源
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電力タイプ
内蔵電源
電力消費
-
代表値
75W
-
DPM
0.5W
-
最大
190W
-
電源オフ
0.5W
-
スマートエナジーセービング（70%）
30±10% (for HDMI1/2)
ソフトウェア互換性
-
Connected Care
なし
サウンド
-
スピーカー（内蔵）
あり（10W x 2）
その他の機能
-
電源保護
該当なし
-
コンフォーマルコーティング（配電盤）
該当なし
-
直射日光
該当なし
-
IP レーティング
該当なし
-
オーバーレイタッチ互換性
該当なし
-
スマートキャリブレーション
該当なし
-
チルト (Face Down)
該当なし
-
チルト (Face Up)
該当なし
-
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