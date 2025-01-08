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UM3Fシリーズ

仕様

サポート

UM3Fシリーズ

43UM3F-B

UM3Fシリーズ

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主な機能

  • 輝度 (代表値)：350 cd/m²
  • ベゼル：8.4 mm (T/R/L)、14.4 mm (B)
  • 幅：39.9 mm
  • インターフェース：HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
  • スピーカー内蔵 / ロゴ着脱可能
  • 設置角度調節（30度まで可能）
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プリント

全てのスペック

パネル

  • 画面サイズ

    43"

  • パネル・タイプ

    IPS

  • アスペクト比

    16：9

  • 解像度

    3,840 x 2,160 (UHD、RGB)

  • 輝度 (代表値、cd/m²)

    350

  • コントラスト比

    1,100:1

  • 視野角（水平/垂直）

    178 x 178

  • 応答時間

    8ms (G to G)

  • 表面処理 (ヘイズ)

    ヘイズ 3%

  • 寿命

    50,000時間

  • 駆動時間

    24時間

  • 配向

    ポートレートモード (縦置き)、ランドスケープモード (横置き)

接続

  • 入力

    HDMI (3)、DP、DVI-D、Audio、USB 2.0

  • 出力

    DP、Audio (オフ / 固定 / 変数)

  • 外部コントロール

    RS232C In / Out、RJ45 (LAN) In、IR In

外形寸法

  • ベゼルカラー

  • ベゼル幅

    8.4mm(T/R/L)、14.4mm(B)

  • モニター寸法 (W x H x D)

    962.5mm x 568mm x 39.9mm

  • モニター重量

    11.2 kg

  • カートン寸法 (W x H x D)

    1,060mm x 660mm x 152mm

  • カートン重量

    13.7 kg

  • ハンドル

    なし

  • VESA™ 標準マウントインターフェース

    200 x 200

その他の機能

  • 傾き (フェイスダウン)

    最大30度 *温度30°C、湿度50%以内の条件下

  • IP レーティング

    IP5x

使用環境

  • 動作温度

    0°C ～ 40°C

  • 動作湿度

    10 % ～ 80 %

電源

  • 電源

    100-240V~、50/60Hz

  • 電力タイプ

    内蔵電源

電源

  • 代表値 / 最大値

    70W / 105W

  • スマートエナジーセービング

    50W

認定

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC クラス「A」/ CE / KC / PSE

  • ErP / エネルギースター

    あり (EUのみ) / あり (エネルギースター 8.0)

付属品

  • ベーシック

    リモートコントローラー、電源コード、QSG、HDMI ケーブル、規制本、電話から RS232C ジェンダー