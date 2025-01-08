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One:Quick Works

仕様

サポート

One:Quick Works

55CT5WJ-B

One:Quick Works

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主な機能

  • Windows 10 IoT Enterprise (Value)
  • 解像度 :4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
  • 輝度(標準値)：450cd/㎡
  • 内蔵 4K カメラ & マイク
  • 10W+10Wステレオスピーカー
  • 10ポイントタッチ対応インセル型タッチパネル
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プリント

全てのスペック

付属品

  • ベーシック

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • オプション

    2 pole Stand(ST-653TW)

認定

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ePEAT（USのみ）

    なし

  • ERP / エネルギースター

    YES / Energy Star 8.0

  • 安全性

    CB / NRTL

接続性

  • USB In

    USB3.1 Type A（2 個）、USB Type C（1 個）

  • オーディオイン

    なし

  • オーディオ Out

    なし

  • DP In

    あり（USB Type C）

  • DP Out

    あり（USB Type C）

  • DVI-D In

    なし

  • 外部スピーカー Out

    なし

  • HDMI In

    あり（2 個）

  • HDMI In（HDCP バージョン）

    2.2/1.4

  • HDMI Out

    なし

  • IR In

    なし

  • RGB In

    なし

  • RJ45（LAN）In

    あり（1 個）

  • RJ45（LAN）Out

    なし

  • RS232C In

    なし

  • RS232C Out

    なし

  • タッチ USB

    なし

専用の機能 - ONE:QUICK

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • 内蔵アプリ

    Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)

  • カメラ_視野（FoV）

    120°

  • カメラ_解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • カメラ_ビデオフレーミング

    あり

  • カメラ_ズーム（ePTZ）

    4x Zoom

  • クローニング

    なし

  • One:Quick Share 互換性

    あり

  • CPU

    AMD Ryzen Embedded V1605B

  • ファイルの共有機能

    あり

  • グラフィック

    AMD Radeon Vega

  • ホームダッシュボード

    なし

  • 起動ツールバー

    あり

  • ミーティング（音声）録音

    あり

  • メモリ（RAM）

    8GB

  • MIC_アレイ

    10ea

  • MIC_ビームフォーミング

    あり

  • MIC_ピックアップ範囲

    6m

  • One:Quick リモートミーティング

    あり

  • OS バージョン

    Windows 10 IOT Enterprise (Value)

  • リーダーモード（ブルーライト）

    あり

  • スクリーンキャプチャ

    あり

  • スプリットビュー_カスタマイズされたテンプレート

    なし

  • スプリットビュー_フル / ハーフ

    あり

  • ストレージ

    128GB

  • 保証

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

  • Wi-Fi

    802.11ac

専用の機能 - タッチ

  • 精度（代表値）

    3.5mm

  • タッチ用オブジェクトサイズが入手可能

    Ø8 mm

  • インターフェース

    USB1.1

  • マルチタッチポイント

    最大10 ポイント

  • サポート対象のオペレーティングシステム

    Windows 10 or higher

  • 保護ガラスの厚さ

    該当なし

  • 保護ガラスの透過率

    該当なし

  • 応答時間（Windows 10 PC の「ペイント」アプリ）

    35ms ↓

環境条件

  • 動作湿度

    10 % to 80 %

  • 動作温度

    0 °C to 40 °C

特長 - ハードウェア

  • 加速度（ジャイロ）センサー

    なし

  • 自動輝度センサー

    あり

  • BLU センサー

    なし

  • 電流センサー

    なし

  • 湿度センサー

    なし

  • ローカルキー操作

    あり

  • ピクセルセンサー

    なし

  • 電力インジケーター

    なし

  • 近接センサー

    なし

  • 温度センサー

    あり

特長 - ソフトウェア

  • HDMI-CEC

    あり

  • スマートエナジーセービング

    あり

  • Wake on LAN

    あり

言語

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

機械的仕様

  • ベゼルカラー

    Silver

  • ベゼル幅

    T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm

  • カートン寸法（W x H x D）

    1372 x 903 x 168mm (without Stand)

  • ハンドル

    なし

  • モニター寸法（W x H x D）

    1265 x 769.5 x 61.8mm

  • スタンド付きモニター寸法（W x H x D）

    1265 x 815 x 290mm

  • 梱包時の重量

    31Kg

  • VESA 標準マウントインターフェース

    300 x 300 mm

  • 重量（ヘッド）

    26Kg

  • 重量（ヘッド + スタンド）

    26.6Kg

OPS 互換性

  • OPS 電源内蔵

    なし

  • OPS タイプ互換性あり

    なし

パネル

  • コントラスト比

    1,000:1

  • アスペクト比

    16:9

  • バックライトタイプ

    エッジ

  • 輝度

    450nit (Typ.)

  • カラー深度（色の数）

    10 億 7 千万色

  • 色域

    NTSC 72%

  • ダイナミック CR

    なし

  • 寿命時間

    50,000 時間（最小）

  • ネイティブ解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 動作時間（時間/日）

    24/7

  • パネルテクノロジー

    IPS

  • ポートレートモード（縦置き）/ランドスケープモード（横置き）

    なし / あり

  • リフレッシュレート

    60Hz

  • 応答速度

    9ms (G to G)

  • 画面サイズ（インチ）

    55

  • 表面処理（ヘイズ）

    Haze 12%

  • 視聴角度（H x V）

    178º x 178º

電源

  • 電源

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電力タイプ

    内蔵電源

電力消費

  • 代表値

    127W

  • DPM

    0.5W

  • 最大

    245W

  • 電源オフ

    0.5W

  • スマートエナジーセービング（70%）

    30±10% (for HDMI1/2)

ソフトウェア互換性

  • Connected Care

    なし

サウンド

  • スピーカー（内蔵）

    あり（10W x 2）

その他の機能

  • 電源保護

    該当なし

  • コンフォーマルコーティング（配電盤）

    該当なし

  • 直射日光

    該当なし

  • IP レーティング

    該当なし

  • オーバーレイタッチ互換性

    該当なし

  • スマートキャリブレーション

    該当なし

  • チルト (Face Down)

    該当なし

  • チルト (Face Up)

    該当なし