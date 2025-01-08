環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ

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環境光に左右されにくい
低反射アンチグレア
4Kサイネージ
会議室の壁に、会議内容を表示する画面が設置されています。
※画像はイメージです。
適切なディスプレイ輝度
屋内ディスプレイに適した500cd/m²の明るさが、コンテンツをクリアに表示し、人々の目を惹きつけます。お店やショッピングモール、空港などで、広告、インフォメーションなどで高い視認性を提供します。
UH5J-H の輝度は 500nit であり、強い光の下でもはっきりと見えます。
※画像はイメージです。
フレンドリー操作のwebOS
LG webOS プラットフォームは直感的なインターフェースとシンプルなアプリ開発ツールで高い利便性を提供します。
直感的な GUI を使用しており、多数のタスクを同時に実行できます。
コンフォーマルコーティング
さまざまな環境下の設置を想定して、電源基板に｢コンフォーマルコーティング｣を適用。製品の故障や劣化の原因となる埃や湿気、塩分、粉塵、鉄粉などから基盤を保護します。
UH5J-H は、塩分や湿気の多い環境からビデオウォールを保護するため、電源ボードにコンフォーマルコーティングを施しています。
※画像はイメージです。
モバイルコンテンツ管理
専用アプリの｢LG Promota｣に、あらゆる業界向けのテンプレートを収録。推奨のテンプレートから、店舗プロフィールを作成できます。PCやモバイル機器でコンテンツの作成、編集、管理ができます。
衣料品店で、ユーザーがアプリを使用し、店舗の壁に設置したUH5J-H に表示するためのプロモーション用コンテンツを作成しています。
※LG Promota は App Store、Google Play ストアからダウンロードできます。※App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
※ネットワークベースコントロール
全てのスペック
パネル
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画面サイズ（インチ）
75
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