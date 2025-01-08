About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ

特色

ギャラリー

仕様

サポート

環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ

75UH5J-M

環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ

(1)
  • LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
  • LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
  • LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
  • LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
  • LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
  • LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
  • LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M
LG 環境光に左右されにくい低反射4Kサイネージ, 75UH5J-M

主な機能

  • 輝度 (標準値) :500 cd/m²
  • 表面処理 : ヘイズ値28％
  • ベゼル：14.9 mm（イーブンベゼル）
  • 奥行き：57.9 mm
  • 接続端子：HDMI入力×3､HDMI出力､DisplayPort入力､DVI-D入力､RS232C入出力､RJ45入力､IR入力､オーデォオ入力､USB2.0×1
  • 内蔵スピーカー
もっと見る
環境光に左右されにくい

低反射アンチグレア
4Kサイネージ

会議室の壁に、会議内容を表示する画面が設置されています。

※画像はイメージです。

適切なディスプレイ輝度

屋内ディスプレイに適した500cd/m²の明るさが、コンテンツをクリアに表示し、人々の目を惹きつけます。お店やショッピングモール、空港などで、広告、インフォメーションなどで高い視認性を提供します。

UH5J-H の輝度は 500nit であり、強い光の下でもはっきりと見えます。

※画像はイメージです。

フレンドリー操作のwebOS

LG webOS プラットフォームは直感的なインターフェースとシンプルなアプリ開発ツールで高い利便性を提供します。

直感的な GUI を使用しており、多数のタスクを同時に実行できます。

コンフォーマルコーティング

さまざまな環境下の設置を想定して、電源基板に｢コンフォーマルコーティング｣を適用。製品の故障や劣化の原因となる埃や湿気、塩分、粉塵、鉄粉などから基盤を保護します。

UH5J-H は、塩分や湿気の多い環境からビデオウォールを保護するため、電源ボードにコンフォーマルコーティングを施しています。

※画像はイメージです。

モバイルコンテンツ管理

専用アプリの｢LG Promota｣に、あらゆる業界向けのテンプレートを収録。推奨のテンプレートから、店舗プロフィールを作成できます。PCやモバイル機器でコンテンツの作成、編集、管理ができます。

衣料品店で、ユーザーがアプリを使用し、店舗の壁に設置したUH5J-H に表示するためのプロモーション用コンテンツを作成しています。

※LG Promota は App Store、Google Play ストアからダウンロードできます。※App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

UH5J-H は IP5x 認定を受けており、粉塵から保護し、性能低下リスクを軽減します。

防塵設計

性能低下の恐れのある粉塵からの保護を表す防塵等級IP5Xを取得しています。
AV コントロールシステムは、ユーザーが UH5J-H をコントロールするのに役立ちます。

AVコントロール
システムに対応

業務用AV機器との親和性が高いCrestron Connected®に対応。シームレスな連携と自動制御を実現し、経営の効率化をバックアップします。

※ネットワークベースコントロール

プリント

全てのスペック

パネル

  • 画面サイズ（インチ）

    75

製品 cad データ /pdf データ , 仕様表

拡張子 : pdf
75UH5J-M_specification_sheet.pdf

更なる詳細のお問合せは B2B Partner Portal の登録