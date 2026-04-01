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4Kスタンダードサイネージ

4Kスタンダードサイネージ

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4Kスタンダードサイネージ

65UH7Q-E
Front view of 4Kスタンダードサイネージ 65UH7Q-E
正面画像
-45°の側面画像
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Front view of 4Kスタンダードサイネージ 65UH7Q-E
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主な機能

  • 解像度：3,840 x 2,160 (4K/UHD)
  • 輝度(標準値)：700cd/㎡
  • ベゼル11.4mm (イーブンベゼル)
  • webOS
  • LG Shield
  • 内蔵スピーカー
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webOSと高度なセキュリティ｢LG Shield｣を搭載した
高輝度4K UHDスタンダードサイネージ

ショッピングモールの内壁に設置されたサイネージが広告を鮮やかに映し出す。

*画像はイメージです。

優れた画質

4K解像度による
高精細な映像表現

高精細な4K解像度が、コンテンツのディテールを色鮮やかでリアルに表現します。

また、広視野角で斜めから見た時でもクリアなコンテンツをお届けします。

*画像はイメージです。

便利な
webOSプラットフォーム

高性能なSoCとwebOSで、コンテンツ再生用のメディアプレーヤーを別途用意しなくても映像を表示させることができます。webOSプラットフォームが提供する、ユーザーの利便性を高める直感的なUIを備えたアプリ開発ツールによって、外部センサーやwebOSパートナーのアプリに接続し、SIに配慮した環境を提供します。

*SoC：システムオンチップ *SI：システムインテグレーター *画像はイメージです。

明るい空間でも鮮明な
高輝度ディスプレイ

700cd/㎡の高輝度ディスプレイを搭載したUH7Qは、明るい店舗や施設内でも、コンテンツを鮮明に映し出し、より魅力的に表示させて人々の目を惹きつけます。

*画像はイメージです。

スリムイーブン
ベゼルデザイン

UH7Qシリーズは、バランスのとれたイーブンベゼルを搭載。視覚的に調和しているため、あらゆる空間でも美しいディスプレイソリューションを提供できます。

*画像はイメージです。

設置性を高めたデザイン

省スペースを実現できるシンプルなケーブルマネジメントが特徴です。

*サイズによって実際の製品と異なる場合があります。*画像はイメージです。

2つのUSBポートで
高い利便性を

USBポートを2つ搭載したUH7Qは、多彩な使い方が可能です。会議中にマウスやキーボードを操作しながら外部ストレージから資料をダウンロードするなど、ビジネスシーンに合わせた多種多様な使用が可能です。

*画像はイメージです。

信頼性を高める耐久性

さまざまな環境の運用を想定して最適化されたUH7Qは、湿気や埃、粉塵、鉄粉、塩などから保護するコンフォーマルコーティングをパワーボードに施し、安定した稼働を実現します。

また、IP5X、衝撃のモニタリングなど、故障リスクの軽減による長期運用を目的とした機能を提供します。

UH5Qは、塩分や湿気の多い環境でもディスプレイを保護するコンフォーマルコーティングを採用しています。

*画像はイメージです。

万全のセキュリティ

webOS Signageは、独自の「LG Shield」により、サーバー、アプリケーション、OS、システム、ハードウェアという5つの階層で防御システムを構築。各層が独立して動作することで、様々な脅威に対して包括的な保護を提供します。また、webOSプラットフォームはETSI EN 303 645規格にも対応しており、安心して導入いただけます。

*画像はイメージです。

リモート監視と管理

Webベースのモニタリング ソリューションによって、より使いやすく、より安定的な運用が可能になります。

ネットワークに接続可能な環境なら、時間や場所を問わずモバイルデバイスやPCからアクセスが可能。

リアルタイムにモニターを遠隔監視・操作ができます。

*画像はイメージです。

SuperSignソリューション

SuperSignは、クリエイティブや整理されたデジタルサイネージコンテンツを提供するための、統合型かつ直感的なコンテンツ管理ソリューションです。

使いやすさや感動体験などのユーザーエクスペリエンスを通じて、幅広いサービスとお客様をつなげます。SuperSign Cloudなどの多様なツールから、ビジネスに適したものを見つけてご活用ください。

*SuperSignは別途ご購入いただく必要があります。 *画像はイメージです。

Key Feature

  • 解像度：3,840 x 2,160 (4K/UHD)
  • 輝度(標準値)：700cd/㎡
  • ベゼル11.4mm (イーブンベゼル)
  • webOS
  • LG Shield
  • 内蔵スピーカー
プリント

全てのスペック

製品 cad データ /pdf データ , 仕様表

拡張子 : pdf
65UH7Q-E_specification_sheet_202604.pdf
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製品仕様

製品概要
シリーズ
UH7		製品型番
65UH7Q-E		JAN CODE
4989027032538		 

ディスプレイ
画面サイズ
65インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
ADS		バックライト方式
エッジ型
表面処理
ヘイズ値 25%		解像度
3840×2160		表示色
約10.7億色		視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
輝度(標準値)
700cd/㎡		垂直走査周波数
60Hz		コントラスト比(標準値)
1,200:1		応答時間（ms）
8ms(GTG)

出入力端子
HDMI入力
3 (HDCP2.2/1.4)		DisplayPort入力
1 (HDCP2.2/1.4)		オーディオ出力
1		RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
RS232C出力
1 (3.5φミニジャック)		RJ45入力
1		IR入力
1		USB Type-A
2 (USB2.0)

ワイヤレス通信
Wi-Fi
Bluetooth
  

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (10W+10W)		   

システム
内蔵メモリー
16GB		温度センサー
自動照度センサー
外部IR ※別売		ジャイロセンサー
USB プラグアンドプレイ
ローカルキーオペレーション
  

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 8.0		CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)		フェイルオーバー
スクリーンシェア(モバイル画面共有)
モバイルアプリ操作
PBP/PIP
○ (4PBP / PIP)		同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)		回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
タイルモード設定
○ (最大15×15)		ギャップ軽減再生
設定データ複製
SNMPプロトコル
セットID自動割当
ステータスアラートメール
コントロールマネージャー
3rd Party互換性
Crestron Connected
ビーコン
省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)		HDMI-CEC
SIサーバー設定
コンテンツスケジューリング
USBクローニング
  

ソフトウェア互換性
SuperSign CMS
SuperSign Control / Control+
SuperSign WB
SuperSign Cloud

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
300×300		コンフォーマルコーティング
○(パワーボード)		  

使用環境
連続動作時間
24時間		設置向き
縦設置 / 横設置		対応傾斜角度
○(下-15ﾟ) (TBD)		防水防塵等級
IP5X
動作温度
0℃～40℃		動作湿度
10%～80%		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
ブラック		ベゼル幅
上/左/右/下：11.4mm		本体寸法
1459.0×835.0×29.7mm		梱包時
1580×950×172mm

質量（kg）
本体質量
21.1kg		梱包時
27.0kg		  

電源
消費電力(標準時)
126 W		消費電力(最大)
184 W		省電力/スリープ・モード
0.5 W		電源OFF時
0.5 W
入力
AC 100V､240/50Hz		   

付属品
電源ケーブル
リモコン
リモコン用乾電池
○(×2)		クイックセットアップガイド
設置マニュアル
3.5φミニジャック - RS232C変換
  

安全規格・EMC
安全
CB / NRTL		EMC
FCC Class B/ CE / KC		ErP
Energy Star