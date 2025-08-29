We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
49インチ 500cd/㎡ FHDスリムベゼルビデオウォール
芸術的な没入感、圧倒的な魅惑
*画像はイメージです。
デイジーチェーン機能
デイジーチェーンで接続した複数台を、ネットワーク経由でファームウェアの操作、監視、更新をすることができます。
複数のディスプレイが、デイジーチェーンを使って同時に管理されています。HDMIとDisplayPortを使用したUHDデイジーチェーンによりUHD設定調整が簡単に行えます。
リアルタイム LG ConnectedCare
LG のクラウドサービスソリューション、 LG ConnectedCare※(オプション)が、スピーディーで、簡単なメンテナンスを可能にします。ワークスペース内にあるディスプレイの遠隔操作や故障診断によって状態を管理し、安定した運用ができるようサポートします。
LGの従業員が、クラウドベースのLGモニタリングソリューションを使用して、別の場所に設置されたVL5PJを遠隔監視している。
超狭額ベゼル
3.5mmの超狭額ベゼルが、組み合わせたビデオウォールスクリーンにおいて、没入感のあるシームレスな視聴体験を実現します。
かんたんカラー調整
リモコンで、コンテンツに合わせてディスプレイの色温度を100K(ケルビン)単位で簡単に調整可能が可能。環境やコンテンツによって、より魅力的な表示ができます。
画像のずれを減少
ビデオ再生時にタイルディスプレイ間の映像のずれを低減する映像改善アルゴリズムを内蔵。ベゼル境界線にある物体の差分を調整し、シームレスな視聴体験を実現します。
高いパフォーマンス、
優れたスケーラビリティ
搭載されたSoCとwebOS Smart Signage Platformが、複数のタス クを同時実行でき、さらにメディアプレイヤーなしでスムーズなコンテンツ再生を実現します。
webOSはウェブベースのプラットフォームとしてHTML5 に対応し、LGが提供するソフトウェア開発キット(SDK)で、Slsによるウェブアプリのウェブアプリの構築と最適化がさらに簡単になります。
全てのスペック
製品 cad データ /pdf データ , 仕様表
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
VL5PJ
|製品型番
49VL5PJ-A
|JAN CODE
4989027020603
ディスプレイ
|画面サイズ
49インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
IPS
|バックライト方式
直下型
|表面処理
ヘイズ値 3%
|解像度
1920×1080
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
|輝度(標準値)
500cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
|コントラスト比(標準値)
1,000:1
|応答時間（ms）
8ms(GTG)
出入力端子
|DVI-D入力
1 (HDCP1.4)
|HDMI入力
2 (HDCP2.2)
|DisplayPort入力
1 (HDCP2.2)
|オーディオ入力
1
|オーディオ出力
1
|DisplayPort出力
1
|RS232C入力
1
|RS232C出力
1
|RJ45入力
1
|IR入力
1
|USB Type-A
1 (USB2.0)
システム
|内蔵メモリー
8GB
|温度センサー
○
|ジャイロセンサー
○
|USB プラグアンドプレイ
○
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 4.1
|CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)
|フェイルオーバー
○
|デイジーチェーン
○ (入力：HDMI､DisplayPort､DVI-D / 出力：DisplayPort)
|同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)
|回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
|タイルモード設定
○ (最大15×15)
|ギャップ軽減再生
○
|設定データ複製
○
|SNMPプロトコル
○
|セットID自動割当
○
|ステータスアラートメール
○
|コントロールマネージャー
○
|3rd Party互換性
Crestron Connected
|省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)
|HDMI-CEC
○
|SIサーバー設定
○
|コンテンツスケジューリング
○
ソフトウェア互換性
|SuperSign CMS
○
|SuperSign Control / Control+
○
|SuperSign WB
○
|LG ConnectedCare
○
|webRTC
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
600×400
|コンフォーマルコーティング
○
使用環境
|連続動作時間
24時間
|設置向き
縦設置 / 横設置
|防水防塵等級
IP5X
|動作温度
0℃～40℃
|動作湿度
10%～80%
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
ブラック
|ベゼル幅
上/左：2.25mm､右/下：1.25mm
|本体寸法
1077.6×607.8×89.7mm
|梱包時
1214×778×263mm
質量（kg）
|本体質量
17.8kg
|梱包時
21.9kg
電源
|消費電力(標準時)
110 W
|消費電力(最大)
120 W
|省電力/スリープ・モード
0.5 W
|電源OFF時
0.5 W
|入力
AC 100-240V､50/60Hz
付属品
|電源ケーブル
○
|リモコン
○
|リモコン用乾電池
○(×2)
|DisplayPortケーブル
○
|RS232Cケーブル
○
|IRレシーバー
○
|ネジ
○
安全/不要輻射
|安全
CB / NRTL
|EMC
FCC Class A / CE / KC
|ErP
○
