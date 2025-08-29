About Cookies on This Site

49インチ 500cd/㎡ FHDスリムベゼルビデオウォール

49インチ 500cd/㎡ FHDスリムベゼルビデオウォール

49インチ 500cd/㎡ FHDスリムベゼルビデオウォール

49VL5PJ-A
はめ込み画像での正面図
正面画像
-45°の側面画像
-90°の側面画像
+45°の側面画像
+90°の側面画像
背面画像
上面図
主な機能

  • 輝度(標準値)： 500cd/㎡
  • ベゼル：2.25mm(上/ 左)、1.25mm(下/ 右)
  • 厚さ：89.7 mm
  • 接続端子 ：HDMI入力×2 / DisplayPort入出力 / DVI-D入力 / USB2.0 / RS232C出入力 / RJ45入出力/ オーディオ入出力 / IR入力 / USB 2.0
もっと見る

芸術的な没入感、圧倒的な魅惑

*画像はイメージです。

デイジーチェーン機能

デイジーチェーンで接続した複数台を、ネットワーク経由でファームウェアの操作、監視、更新をすることができます。

複数のディスプレイが、デイジーチェーンを使って同時に管理されています。HDMIとDisplayPortを使用したUHDデイジーチェーンによりUHD設定調整が簡単に行えます。

*画像はイメージです。

リアルタイム LG ConnectedCare

LG のクラウドサービスソリューション、 LG ConnectedCare※(オプション)が、スピーディーで、簡単なメンテナンスを可能にします。ワークスペース内にあるディスプレイの遠隔操作や故障診断によって状態を管理し、安定した運用ができるようサポートします。

LGの従業員が、クラウドベースのLGモニタリングソリューションを使用して、別の場所に設置されたVL5PJを遠隔監視している。

*LG ConnectedCareは、LG Signage365Care Serviceのブランド名です。お住まいの地域によっては、ご利用できない場合があります。 *画像はイメージです。

超狭額ベゼル

3.5mmの超狭額ベゼルが、組み合わせたビデオウォールスクリーンにおいて、没入感のあるシームレスな視聴体験を実現します。

*画像はイメージです。

かんたんカラー調整

リモコンで、コンテンツに合わせてディスプレイの色温度を100K(ケルビン)単位で簡単に調整可能が可能。環境やコンテンツによって、より魅力的な表示ができます。

*画像はイメージです。

画像のずれを減少

ビデオ再生時にタイルディスプレイ間の映像のずれを低減する映像改善アルゴリズムを内蔵。ベゼル境界線にある物体の差分を調整し、シームレスな視聴体験を実現します。

*「LG Conventional」とは、画像改善アルゴリズムを含まないディスプレイを指します。 *画像はイメージです。

高いパフォーマンス、
優れたスケーラビリティ

搭載されたSoCとwebOS Smart Signage  Platformが、複数のタス クを同時実行でき、さらにメディアプレイヤーなしでスムーズなコンテンツ再生を実現します。

webOSはウェブベースのプラットフォームとしてHTML5 に対応し、LGが提供するソフトウェア開発キット(SDK)で、Slsによるウェブアプリのウェブアプリの構築と最適化がさらに簡単になります。

*画像はイメージです。 * SDKは以下のURLからダウンロードできます。(https://webossignage.developer.lge.com)

プリント

全てのスペック

製品 cad データ /pdf データ , 仕様表

拡張子 : pdf
49vl5pj_2d.pdf
ダウンロード
拡張子 : pdf
49VL5PJ-A_specification_sheet_202506.pdf
ダウンロード

更なる詳細のお問合せは B2B Partner Portal の登録

製品仕様

製品概要
シリーズ
VL5PJ		製品型番
49VL5PJ-A		JAN CODE
4989027020603		 

ディスプレイ
画面サイズ
49インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
IPS		バックライト方式
直下型
表面処理
ヘイズ値 3%		解像度
1920×1080		表示色
約10.7億色		視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
輝度(標準値)
500cd/㎡		垂直走査周波数
60Hz		コントラスト比(標準値)
1,000:1		応答時間（ms）
8ms(GTG)

出入力端子
DVI-D入力
1 (HDCP1.4)		HDMI入力
2 (HDCP2.2)		DisplayPort入力
1 (HDCP2.2)		オーディオ入力
1
オーディオ出力
1		DisplayPort出力
1		RS232C入力
1		RS232C出力
1
RJ45入力
1		IR入力
1		USB Type-A
1 (USB2.0)		 

システム
内蔵メモリー
8GB		温度センサー
ジャイロセンサー
USB プラグアンドプレイ

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 4.1		CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)		フェイルオーバー
デイジーチェーン
○ (入力：HDMI､DisplayPort､DVI-D / 出力：DisplayPort)
同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)		回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)		タイルモード設定
○ (最大15×15)		ギャップ軽減再生
設定データ複製
SNMPプロトコル
セットID自動割当
ステータスアラートメール
コントロールマネージャー
3rd Party互換性
Crestron Connected		省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)		HDMI-CEC
SIサーバー設定
コンテンツスケジューリング
  

ソフトウェア互換性
SuperSign CMS
SuperSign Control / Control+
SuperSign WB
LG ConnectedCare
webRTC
   

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
600×400		コンフォーマルコーティング
  

使用環境
連続動作時間
24時間		設置向き
縦設置 / 横設置		防水防塵等級
IP5X		動作温度
0℃～40℃
動作湿度
10%～80%		   

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
ブラック		ベゼル幅
上/左：2.25mm､右/下：1.25mm		本体寸法
1077.6×607.8×89.7mm		梱包時
1214×778×263mm

質量（kg）
本体質量
17.8kg		梱包時
21.9kg		  

電源
消費電力(標準時)
110 W		消費電力(最大)
120 W		省電力/スリープ・モード
0.5 W		電源OFF時
0.5 W
入力
AC 100-240V､50/60Hz		   

付属品
電源ケーブル
リモコン
リモコン用乾電池
○(×2)		DisplayPortケーブル
RS232Cケーブル
IRレシーバー
ネジ
 

安全/不要輻射
安全
CB / NRTL		EMC
FCC Class A / CE / KC		ErP
 