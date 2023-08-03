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超薄型ベゼル ビデオウォール

仕様

サポート

超薄型ベゼル ビデオウォール

55LV75A-7B

超薄型ベゼル ビデオウォール

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-008014

画面サイズ

55V

パネル・タイプ

IPS

アスペクト比

16:9

解像度

1920×1080 (FHD)

表示色

約10.7億色

明るさ

500cd/㎡

コントラスト比

500,000:1 (通常1400:1)

視野角(水平/垂直)

178°/178°

応答時間(ms)

12

入力端子

映像

HDMI (×1), DVI-D (×1), Display Port (×1), アナログRGB (×1), AV IN (×1)

音声

オーディオイン (×1)

外部コントロール

RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

USB

USB (×1)

出力端子

映像

DisplayPort (×1)

音声

オーディオアウト (×1)

外部コントロール

RS232C (×1)

筐体仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行)

1213.4×684.2×88.5(mm)

質量

23kg

梱包時寸法(幅×高さ×奥行)

1337×828×239(mm)

梱包時質量

30.3kg

マウント規格

600×400(mm)

機能

温度センサー

15×15タイルモード

ISM Method

DPM Select

Smart Energy Saving

USBファイル再生

使用環境

温度

0～40℃

湿度

10～80%

電源

入力

AC100-240V, 50/60Hz

通常動作時

160W

省エネモード時

130W

待機時

0.7W以下

電源OFF時

0.5W以下

安全/不要輻射

安全／不要輻射

UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "B", CE, KCC, Energy Star 7.0

ソフトウェア機能

対応ソフトウェア

SuperSign-w lite、SuperSign-c

アクセサリー

リモコン

1

乾電池

2

電源コード

1

IRレシーバー

1

DisplayPortケーブル

1

RS232Cケーブル

1

設置用ブラケット

1

取扱説明書

1

ネジ

1