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スマートモデル（WebOS搭載）
全てのスペック
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JANコード
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49-89027-010796
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画面サイズ
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49V
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パネル・タイプ
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IPS
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アスペクト比
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16:9
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解像度
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1920×1080 (FHD)
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表示色
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約1,677万色
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明るさ
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450cd/㎡
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コントラスト比
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4,000,000:1 (通常1100:1)
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視野角(水平/垂直)
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178°/178°
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応答時間(ms)
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12
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映像
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HDMI (×1), DVI-D (×1), Display Port (×1), アナログRGB (×1)
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音声
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オーディオイン (×1)
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外部コントロール
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RS232C (×1), IR (×1), ピクセルセンサー(×1), RJ45 (×1)
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USB
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USB 3.0 (×1)
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映像
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DisplayPort (×1)
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音声
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オーディオアウト (×1)
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外部コントロール
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RS232C (×1)
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外形寸法(幅×高さ×奥行)
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1102.2×638.5×54(mm)
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質量
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14.3kg
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梱包時寸法(幅×高さ×奥行)
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1197×760×166(mm)
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梱包時質量
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17.4kg
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マウント規格
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300×300(mm)
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温度センサー
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○
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自動輝度センサー
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○
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15×15タイルモード
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○
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ISM Method
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○
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DPM Select
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○
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Smart Energy Saving
-
○
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USBファイル再生
-
○
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内蔵メモリー
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8GB (システム 4GB / データ 4GB)
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タッチオーバーレイ
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○
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Wake on LAN
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○
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温度
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0～40℃
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湿度
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10～80%
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入力
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AC100-240V, 50/60Hz
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通常動作時
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85W(最大100W)
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省エネモード時
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60W
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待機時
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0.5W以下
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電源OFF時
-
0.5W以下
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安全／不要輻射
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UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "A", CE, KCC, EnergyStar 7.0
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対応ソフトウェア
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SuperSign-w lite、SuperSign-c
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リモコン
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1
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乾電池
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2
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電源コード
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1
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RGBケーブル
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1
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RS232C変換アダプター
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1
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メモリーカバー
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1
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クイックセットアップガイド
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1
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取扱説明書
-
1
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デスクトップスタンド
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ST-492T ※モデル名は予期無く変更される可能性がございます。ご検討の際は弊社営業窓口までご相談ください。
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タッチオーバーレイ
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KT-T490
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スピーカー
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SP-5000 ※モデル名は予期無く変更される可能性がございます。ご検討の際は弊社営業窓口までご相談ください。
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