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XE4F シリーズ

仕様

サポート

XE4F シリーズ

55XE4F-B

XE4F シリーズ

プリント

全てのスペック

パネル

画面サイズ

55"

パネルテクノロジー

IPS、M+(WRGB)

バックライト タイプ

直下型

アスペクト比

16：9

解像度

1,920 x 1,080 (FHD、WRGB)

輝度 (cd/m²)

4000

コントラスト比

1,200:1

ダイナミック CR

500,000:1

視野角

178 x 178

応答時間 (ms)

9

表面処理 (ヘイズ、1/4 波長版)

ヘイズ 3%、QWP

寿命時間

50,000時間

動作時間

24時間

設置向き

縦置き、横置き可

接続

入力

HDMI(2)、DP、HDBaseT、USB(2)

出力

外部スピーカー (L/R)

外部コントロール

RS232C イン/アウト、RJ45 (LAN) イン/アウト

筐体仕様

保護ガラス

5mm(IK 10、保護度、強化、反射防止)

ベゼルカラー

ベゼル幅

38.4mm(T/B)、26.0mm(L/R)

モニター寸法 (W x H x D)

737.4 x 1,292.5 x 88.0mm

重量 (ヘッド)

40kg

梱包時の寸法 (W x H x D)

1,446 x 890 x 207 mm

梱包時の重量

45kg

ハンドル

X

環境条件

動作温度

-30°C ～ 50 °C

動作湿度

5 % ～ 100 %

電力

電源

100-240V~、50/60Hz

電力タイプ

内蔵電源

電源

代表値 / 最大値

310/390W

スマートエナジーセービング

170W

規格(認定)

安全性

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

EMC

FCC クラス「A」/ CE / KCC / PSE

ErP / エネルギースター

No /NA

付属品

ベーシック

リモコン、マニュアル (EIG、IG、OM)、RS232C ジェンダー、HDMI ケーブル、電源ケーブル