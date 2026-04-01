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LG 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor
精度
フロントセンサーによる容易なキャリブレーション
効率
5 つのホットキーと照明
快適性
人間工学に基づいたデザイン
精密な画像処理
安定した画質を維持
合理化され効率的なワークフロー
モニター以外の文書確認にも配慮
直接的な操作性
ダウンライト、ウォールライト、プレゼンスセンサー、ライトボックスモード、ピクチャーモードで構成される直感的なコントロールを可能にする 5 つのホットキー。
人間工学に基づいた快適な作業空間
デスク周りをすっきりと
2 つの診断用モニターと PC を接続することによる生産性の高いワークステーション。
人間工学に基づいたデザイン
快適な作業環境を
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20ﾟのチルト(縦角度調整)、に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、左右どちらにも回転するピボット機能に対応。2台接続時にフレーム側を合わせれば継ぎ目の少ない画面配置ができます。
Key Feature
- 21.3 インチ 3MP IPS ディスプレイ
- 1,100 cd/m² （標準値）
- 病理学モード、フォーカスビューモード
- 照明（ダウンライト/ウォールライト）
- 人間工学に基づいたデザイン
全てのスペック
アクセサリー
AC-DC アダプター
○
キャリブレーションレポート
○
DisplayPortケーブル
○
DVI-Dケーブル
○
電源コード
○
USBケーブル
○
出入力端子
デイジーチェーン
○(3MP＠60Hz)
DisplayPort入力
2
DisplayPort出力
1
DVI-D入力
1
USBダウンストリーム
2(USB 3.0)
USBアップストリーム
2(USB 3.0)
外形寸法 / 重量
パッケージ重量[kg]
10.5
パッケージ外形寸法[mm]
524 × 577 × 296
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
343 × 484 × 72
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
343 × 530～640 × 235
スタンド非装着時重量[kg]
5
スタンド装着時重量[kg]
7.4
ディスプレイ
アスペクト比
3:4
輝度(標準値)
1100cd/㎡
表示色
約10.7億色
色域
NTSC 72%
コントラスト比
1,800:1
パネルタイプ
IPS
画素ピッチ
0.2115×0.2115(mm)
解像度
1536×2048
応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
画面サイズ
21.3インチ
表面処理
アンチグレア
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
機能
環境輝度センサー
○
自動輝度センサー
○
ブラックスタビライザー
○
自動輝度較正
○
工場出荷時キャリブレーション
○
色温度
○(6500K/7500K/9300K､マニュアル(5000K-10000K))
DICOM Compliant
○
フリッカーセーフ
○
フォーカスビュー
○
ハードウェアキャリブレーション
○(LCS Medical)
照明
○(ダウンライト/ウォールライト)
ライトボックスモード
○
マルチ解像度モード
○(3MP/2MP)
臨床病理学モード
○
人感センサー
○
ブルーライト低減モード
○
Smart Energy Saving
○
Super Resolution+
○
製品概要
製品型番
21HQ513D-B
筐体仕様
ディスプレイ位置調整
チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット
機械式電源スイッチ
○
はめ込み式スタンド
○
マウント規格
100×100(mm)
電源
電源入力
100-240V,50/60Hz
オフ時
0.3W
消費電力(最大)
120W
安全規格
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
○
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
○
FDA
510(k) (Class II)
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
○
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
○
ISO13485
○
JESRA X-0093
管理グレード1A
ROHS指令
○
UL(cUL)
○
アプリケーションソフトウェア
Dual Controller
○
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