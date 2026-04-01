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LG 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor

LG 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor

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LG 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor

21HQ513D-B
Front view of LG 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor 21HQ513D-B
LG 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor, 21HQ513D-B
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LG 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor, 21HQ513D-B

主な機能

  • 21.3 インチ 3MP IPS ディスプレイ
  • 1,100 cd/m² （標準値）
  • 病理学モード、フォーカスビューモード
  • 照明（ダウンライト/ウォールライト）
  • 人間工学に基づいたデザイン
もっと見る
LG 21.3 インチ 3MP IPS 診断用モニター

21.3 インチ 3MP IPS ディスプレイ

診断レビュー用に最適化されたクリアな画質

精度

21.3 インチ 3MP IPS ディスプレイ
フロントセンサーによる容易なキャリブレーション

効率

フォーカスビュー
5 つのホットキーと照明

快適性

デイジーチェーン
人間工学に基づいたデザイン

精密な画像処理

フロントセンサーによるキャリブレーション

安定した画質を維持

内蔵のフロントセンサーを搭載し、その場でキャリブレーションが可能。別途で測定機器を用意する必要ありません。定期的にキャリブレーションを行うことで、経年的な劣化を防ぎ、表示された医用画像の安定した画質を高精度に維持します。
マルチ解像度モード
マルチ解像度モード

様々な用途に適した表示で

マルチ解像度モードにより、用途に応じてモニターの解像度を2MP/3MPで選択できます。
病理学モード
病理学モード

高精細でより正確な色再現

高精細で正確な色合いが、顕微鏡を直接見たときに近い表示を実現。より正確な診断を行うことができます。

合理化され効率的なワークフロー

人感センサー
人感センサー

節電や情報の保護

一定の時間、人感センサーが動きを検出しなかった場合、自動的に画面をオフにします。節電はもちろん、患者情報など機密データを一定時間でオフにすることで保護します。
フォーカスビュー
フォーカスビュー

焦点を重要な部分に

医用画像の特定の部分をより詳細に確認できるフォーカスビューモードを搭載。 専門家が映像の重要な部分にフォーカスして、より正確で効率的な診断を行うことができます。
ダウンライト＆ウォールライト

モニター以外の文書確認にも配慮

ダウンライトとウォールライトで、暗室での紙文書などモニターを使用しない媒体の確認が可能です。モニターの明るさと周囲の環境に合わせて室内の照明をつけなくても、快適に作業できます。
5つのホットキー

直接的な操作性

5つのホットキーで、映像モードを手早く切り替えることができます。画面のメニューから選択するよりも、 作業中の操作を手軽に切り替えることができるので、メニュー選択によるワークフローの中断を最小限にとどめます。映像モード、画面の解像度、照明の設定を手軽に変更できます。

ダウンライト、ウォールライト、プレゼンスセンサー、ライトボックスモード、ピクチャーモードで構成される直感的なコントロールを可能にする 5 つのホットキー。

人間工学に基づいた快適な作業空間

自動輝度センサー
自動輝度センサー

目の疲れを軽減

自動輝度センサーによって、周囲の環境に応じて画面の明るさを自動的に調整します。環境に合わせて常に適した画面の明るさで表示させることで、目の負担を軽減させます。
デイジーチェーンに対応

デスク周りをすっきりと

DisplayPort出力端子を搭載。2台のモニターをデイジーチェーンで接続できます。また、USB3.0アップストリーム/ダウンストリームをそれぞれ2ポート搭載。ケーブルの付け替えの手間を軽減させ、また、配線がシンプルになり、デスク周りをすっきりとさせます。

2 つの診断用モニターと PC を接続することによる生産性の高いワークステーション。

人間工学に基づいたデザイン

快適な作業環境を

110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20ﾟのチルト(縦角度調整)、に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、左右どちらにも回転するピボット機能に対応。2台接続時にフレーム側を合わせれば継ぎ目の少ない画面配置ができます。

Key Feature

  • 21.3 インチ 3MP IPS ディスプレイ
  • 1,100 cd/m² （標準値）
  • 病理学モード、フォーカスビューモード
  • 照明（ダウンライト/ウォールライト）
  • 人間工学に基づいたデザイン
プリント

全てのスペック

アクセサリー

  • AC-DC アダプター

  • キャリブレーションレポート

  • DisplayPortケーブル

  • DVI-Dケーブル

  • 電源コード

  • USBケーブル

出入力端子

  • デイジーチェーン

    ○(3MP＠60Hz)

  • DisplayPort入力

    2

  • DisplayPort出力

    1

  • DVI-D入力

    1

  • USBダウンストリーム

    2(USB 3.0)

  • USBアップストリーム

    2(USB 3.0)

外形寸法 / 重量

  • パッケージ重量[kg]

    10.5

  • パッケージ外形寸法[mm]

    524 × 577 × 296

  • スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    343 × 484 × 72

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    343 × 530～640 × 235

  • スタンド非装着時重量[kg]

    5

  • スタンド装着時重量[kg]

    7.4

ディスプレイ

  • アスペクト比

    3:4

  • 輝度(標準値)

    1100cd/㎡

  • 表示色

    約10.7億色

  • 色域

    NTSC 72%

  • コントラスト比

    1,800:1

  • パネルタイプ

    IPS

  • 画素ピッチ

    0.2115×0.2115(mm)

  • 解像度

    1536×2048

  • 応答速度(標準値)

    5ms(GTG 応答速度Faster設定時)

  • 画面サイズ

    21.3インチ

  • 表面処理

    アンチグレア

  • 視野角(水平/垂直)

    178°/ 178°(CR≧10)

機能

  • 環境輝度センサー

  • 自動輝度センサー

  • ブラックスタビライザー

  • 自動輝度較正

  • 工場出荷時キャリブレーション

  • 色温度

    ○(6500K/7500K/9300K､マニュアル(5000K-10000K))

  • DICOM Compliant

  • フリッカーセーフ

  • フォーカスビュー

  • ハードウェアキャリブレーション

    ○(LCS Medical)

  • 照明

    ○(ダウンライト/ウォールライト)

  • ライトボックスモード

  • マルチ解像度モード

    ○(3MP/2MP)

  • 臨床病理学モード

  • 人感センサー

  • ブルーライト低減モード

  • Smart Energy Saving

  • Super Resolution+

製品概要

  • 製品型番

    21HQ513D-B

筐体仕様

  • ディスプレイ位置調整

    チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット

  • 機械式電源スイッチ

  • はめ込み式スタンド

  • マウント規格

    100×100(mm)

電源

  • 電源入力

    100-240V,50/60Hz

  • オフ時

    0.3W

  • 消費電力(最大)

    120W

安全規格

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

  • FDA

    510(k) (Class II)

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

  • ISO13485

  • JESRA X-0093

    管理グレード1A

  • ROHS指令

  • UL(cUL)

アプリケーションソフトウェア

  • Dual Controller