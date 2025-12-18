About Cookies on This Site

31.5インチ8MP Surgical Monitor

31.5インチ8MP Surgical Monitor

商品を共有する

31.5インチ8MP Surgical Monitor

32HS710S-W
正面図
-15°の側面図
+15°の側面図
左側面図
右側面図
背面図
背面全体図
背面反対図
右背面全体図
左背面全体図
右端図
左端図
上面図
下面図
ポートの全体図
正面図
-15°の側面図
+15°の側面図
左側面図
右側面図
背面図
背面全体図
背面反対図
右背面全体図
左背面全体図
右端図
左端図
上面図
下面図
ポートの全体図

主な機能

  • 31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)
  • HDR10に対応
  • PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能
  • フェイルオーバー機能
  • 防水・防塵規格 IP45(前面)/IP32(本体)対応
もっと見る
高解像度の手術画像を映し出す、32インチ4K外科用モニター。現代的な手術室環境に設置されている。

手術用
大画面モニター

*画像や動画はイメージです。

手術環境に適したモニター

オプティカルボンディング

IP45（前面）、IP32（前面以外）、IK06

軽量9.2kg

ユーザーの利便性

最大4PBP、PIP

ミラーモードと回転モード

フェイルオーバー入力切り替え

個別のPicture Mode設定

ホットキー経由でのすばやい画面モード切り替え

手術環境に適したモニター

鮮明で生き生きとした画像

31.5インチの8MP(4K)IPSパネルを採用。視野角は上下178ﾟ/左右178ﾟあらゆる角度から見ても褪色の少ない表示が特長です。正面以外から見た場合でも褪色による誤認のリスクを軽減します。

また、オプティカルボンディングを採用しておりバックライト、モジュール、ガラスをエアギャップを生じさせず、より見やすい環境を構築します。

手術ディスプレイの、オプティカルボンディングの採用時と非採用時の比較ビデオ。右側のオプティカルボンディング採用時の方が、左側の画像に比べてより明るくクリアに見える。

*画像や動画はイメージです。

  • アンチグレア非採用時

  • アンチグレア採用時

アンチグレア

スクリーングレアや反射が軽減され、照明の明るい手術室でもクリアに表示できます。

*画像はイメージです。

  • 反射防止非採用時

  • 反射防止採用時

反射防止コーティング

可視光波長の反射率が最小限まで抑えられ、よりクリアな画像を映し出します。

*画像はイメージです。

  • 指紋防止非採用時

  • 指紋防止採用時

指紋防止コーティング

指紋や手の跡などの汚れを減らし、手術範囲のクリアな画像を維持できます。

*画像はイメージです。

IP45 (前面)､ IP32 (前面以外)､ IK06

IP45（前面）とIP32（前面以外）の等級を取得しており、血液やその他の体液が飛散する可能性がある手術環境に適しています。さらに、IK06等級も取得しており、物理的衝撃に対して高い耐性を備えています。

  • IP45（前面）、IP32（前面以外）

    IP45（前面）、IP32（前面以外）

  • IK06

    IK06

*画像や動画はイメージです。

軽量9.2kg

このモニターは10kg未満で、モニターアームと併用できます。

*画像はイメージです。

DCI-P3 95% (CIE1976)

DCI-P3 95%（CIE 1976 DCI-P3）の幅広い色域を備えており、高画質の映像をご覧いただけます。

*DCI-P3 95%（CIE1976）のカラースペクトルに対応しています。 *画像はイメージです。

ユーザーの利便性

最大4PBP、PIP

１つの画面で複数の情報を確認

最大4PBPおよびPIPに対応しているため、さまざまな重要な情報を１つの画面上で同時に確認することができ、手術効率が向上します。たとえば、バイタルサインを確認しながら腹腔鏡画像と透視画像を組み合わせて見るといったことが可能です。

医療用モニターが同時に最大4種類の情報を表示し、手術効率と意思決定の向上に寄与している様子が映し出される動画。

*画像や動画はイメージです。

クローン画面

HDMI出力を通じて、すべての表示内容を複製するクローン画面機能を使用すると、手術の進行状況を視覚的に監視し、効率的なコミュニケーションを促進できます。

*画像はイメージです。

ミラーモードと
回転モード

ミラーモードと回転モードにより、表示を最も見やすい位置に調整できます。画像を水平に反転させたり、手術カメラの向きに合わせて180度回転させたりすることができます。

*画像や動画はイメージです。

フェイルオーバー
入力切り替え

このモニターのフェイルオーバー入力切り替え機能を使用すると、一次入力に障害があった場合、自動的に代替の動画ソースに切り替えることで、中断されないディスプレイを実現できます。この機能はHDMI、SDI、DVI、DPを含むすべてのインターフェースと互換性があります。

 信号ソースの設定と冗長性について柔軟性を確保できます。このシームレスな入力間の移行はディスラプションを最小化し、一貫した動画出力を提供します。これは、継続性と画像の鮮明度が重視される手術用途において必要不可欠な機能です。

*画像はイメージです。

各入力ソース用の
個々のPicture Mode設定

このモニターでは、各入力ソースを個別に設定するPicture Mode設定を使用できます。

医療用モニターの動画。画像モードを調整してSDI、HDMI、DisplayPort、DVI-Dなどさまざまな入力ソースに合わせ、多様な種類の手術動画の鮮明さを向上させている。

*画像や動画はイメージです。

ホットキー経由での
すばやい画面モード切り替え

このモニターは、入力ホットキーとPBPホットキー経由でのすばやい画面モード切り替えをサポートしています。

医療用モニターの動画。ホットキーを使用してすばやく画面モードを切り替え、SDI、HDMI、DisplayPort入力からリアルタイムかつマルチソースの手術動画のディスプレイを実現している。

*画像や動画はイメージです。

プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
製品型番
32HS710S-W		製品シリーズ
LG Medical Monitor		JAN CODE
49-89027-032354		 

ディスプレイ
画面サイズ
31.5インチ		アスペクト比
16:9		パネルタイプ
IPS		表面処理
保護ガラス(オプティカルボンディング､反射防止､指紋防止､アンチグレア)
有効表示領域(幅×高さ)
697×392(mm)		解像度
3840×2160		画素ピッチ
0.18159×0.18159(mm)		表示色
約10.7億色
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)		輝度(標準値)
800cd/㎡		コントラスト比
1,000:1		応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
色域
DCI-P3 95%		   

垂直走査周波数
HDMI
56-61Hz		DisplayPort
56-61Hz		  

出入力端子
DVI-D入力
1		HDMI入力
1		DisplayPort入力
1(Ver.1.4)		USBアップストリーム
1(USB 3.0)
USBダウンストリーム
1(USB 3.0)		   

機能
HDR
○(HDR10)		HDCP
○(HDCP2.2)		フリッカーセーフ
Smart Energy Saving
Super Resolution+
ハードウェアキャリブレーション
工場出荷時キャリブレーション済
PIP
PBP
○(2PBP/3PBP/4PBP)		ユニフォミティ
ブラックスタビライザー
自動輝度較正
DICOM Compliant
フェイルオーバー機能
回転&ミラーモード
LG Calibration Studio

筐体仕様
OSD操作
OSDジョイスティック		チルト角度
-		スイベル角度
-		高さ調整
-
ピボット
-		マウント規格
200×100/100×100(mm)		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
スタンドなし
751 × 470 × 65		梱包時
845 × 573 × 175		  

重量（kg）
スタンドなし
9.2		梱包時
12.7		  

電源
電源入力
100-240V,50/60Hz		消費電力(最大)
100W		オフ時
0.3W		 

アクセサリー
電源コード
○(1.5m)		AC-DC アダプター
DVI-Dケーブル
○(1m)		HDMIケーブル
○(1.8m)
DisplayPortケーブル
○(1.8m)		クイックセットアップガイド
保証書
キャリブレーションレポート

安全規格
ROHS指令
PSE
J-Moss
VCCI
クラスB
UL(cUL)
CE
FDA
510(K) (Class II)		ISO13485
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
IP(Front/Except for front)
IP45/IP32		Vandal-proof
  

保証
保証期間
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から5年間または製品使用時間が20000時間以内は、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)		無輝点保証
ご購入いただいた日から5年間または製品使用時間が20000時間以内（バックライト含む）年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。		  