31.5インチ8MP Surgical Monitor

このモニターのフェイルオーバー入力切り替え機能を使用すると、一次入力に障害があった場合、自動的に代替の動画ソースに切り替えることで、中断されないディスプレイを実現できます。この機能はHDMI、SDI、DVI、DPを含むすべてのインターフェースと互換性があります。

信号ソースの設定と冗長性について柔軟性を確保できます。このシームレスな入力間の移行はディスラプションを最小化し、一貫した動画出力を提供します。これは、継続性と画像の鮮明度が重視される手術用途において必要不可欠な機能です。