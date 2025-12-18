We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
31.5インチ8MP Surgical Monitor
手術環境に適したモニター
オプティカルボンディング
IP45（前面）、IP32（前面以外）、IK06
軽量9.2kg
ユーザーの利便性
最大4PBP、PIP
ミラーモードと回転モード
フェイルオーバー入力切り替え
個別のPicture Mode設定
ホットキー経由でのすばやい画面モード切り替え
手術環境に適したモニター
鮮明で生き生きとした画像
31.5インチの8MP(4K)IPSパネルを採用。視野角は上下178ﾟ/左右178ﾟあらゆる角度から見ても褪色の少ない表示が特長です。正面以外から見た場合でも褪色による誤認のリスクを軽減します。
また、オプティカルボンディングを採用しておりバックライト、モジュール、ガラスをエアギャップを生じさせず、より見やすい環境を構築します。
アンチグレア非採用時
アンチグレア採用時
アンチグレア
スクリーングレアや反射が軽減され、照明の明るい手術室でもクリアに表示できます。
反射防止非採用時
反射防止採用時
反射防止コーティング
可視光波長の反射率が最小限まで抑えられ、よりクリアな画像を映し出します。
指紋防止非採用時
指紋防止採用時
指紋防止コーティング
指紋や手の跡などの汚れを減らし、手術範囲のクリアな画像を維持できます。
IP45 (前面)､ IP32 (前面以外)､ IK06
IP45（前面）とIP32（前面以外）の等級を取得しており、血液やその他の体液が飛散する可能性がある手術環境に適しています。さらに、IK06等級も取得しており、物理的衝撃に対して高い耐性を備えています。
IP45（前面）、IP32（前面以外）
IP45（前面）、IP32（前面以外）
IK06
IK06
軽量9.2kg
このモニターは10kg未満で、モニターアームと併用できます。
DCI-P3 95% (CIE1976)
DCI-P3 95%（CIE 1976 DCI-P3）の幅広い色域を備えており、高画質の映像をご覧いただけます。
ユーザーの利便性
最大4PBP、PIP
１つの画面で複数の情報を確認
最大4PBPおよびPIPに対応しているため、さまざまな重要な情報を１つの画面上で同時に確認することができ、手術効率が向上します。たとえば、バイタルサインを確認しながら腹腔鏡画像と透視画像を組み合わせて見るといったことが可能です。
クローン画面
HDMI出力を通じて、すべての表示内容を複製するクローン画面機能を使用すると、手術の進行状況を視覚的に監視し、効率的なコミュニケーションを促進できます。
ミラーモードと
回転モード
ミラーモードと回転モードにより、表示を最も見やすい位置に調整できます。画像を水平に反転させたり、手術カメラの向きに合わせて180度回転させたりすることができます。
フェイルオーバー
入力切り替え
このモニターのフェイルオーバー入力切り替え機能を使用すると、一次入力に障害があった場合、自動的に代替の動画ソースに切り替えることで、中断されないディスプレイを実現できます。この機能はHDMI、SDI、DVI、DPを含むすべてのインターフェースと互換性があります。
信号ソースの設定と冗長性について柔軟性を確保できます。このシームレスな入力間の移行はディスラプションを最小化し、一貫した動画出力を提供します。これは、継続性と画像の鮮明度が重視される手術用途において必要不可欠な機能です。
各入力ソース用の
個々のPicture Mode設定
このモニターでは、各入力ソースを個別に設定するPicture Mode設定を使用できます。
ホットキー経由での
すばやい画面モード切り替え
このモニターは、入力ホットキーとPBPホットキー経由でのすばやい画面モード切り替えをサポートしています。
Key Feature
- 31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)
- HDR10に対応
- PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能
- フェイルオーバー機能
- 防水・防塵規格 IP45(前面)/IP32(本体)対応
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|製品型番
32HS710S-W
|製品シリーズ
LG Medical Monitor
|JAN CODE
49-89027-032354
ディスプレイ
|画面サイズ
31.5インチ
|アスペクト比
16:9
|パネルタイプ
IPS
|表面処理
保護ガラス(オプティカルボンディング､反射防止､指紋防止､アンチグレア)
|有効表示領域(幅×高さ)
697×392(mm)
|解像度
3840×2160
|画素ピッチ
0.18159×0.18159(mm)
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
|輝度(標準値)
800cd/㎡
|コントラスト比
1,000:1
|応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
|色域
DCI-P3 95%
垂直走査周波数
|HDMI
56-61Hz
|DisplayPort
56-61Hz
出入力端子
|DVI-D入力
1
|HDMI入力
1
|DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
|USBアップストリーム
1(USB 3.0)
|USBダウンストリーム
1(USB 3.0)
機能
|HDR
○(HDR10)
|HDCP
○(HDCP2.2)
|フリッカーセーフ
○
|Smart Energy Saving
○
|Super Resolution+
○
|ハードウェアキャリブレーション
○
|工場出荷時キャリブレーション済
○
|PIP
○
|PBP
○(2PBP/3PBP/4PBP)
|ユニフォミティ
○
|ブラックスタビライザー
○
|自動輝度較正
○
|DICOM Compliant
○
|フェイルオーバー機能
○
|回転&ミラーモード
○
|LG Calibration Studio
○
筐体仕様
|OSD操作
OSDジョイスティック
|チルト角度
-
|スイベル角度
-
|高さ調整
-
|ピボット
-
|マウント規格
200×100/100×100(mm)
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|スタンドなし
751 × 470 × 65
|梱包時
845 × 573 × 175
重量（kg）
|スタンドなし
9.2
|梱包時
12.7
電源
|電源入力
100-240V,50/60Hz
|消費電力(最大)
100W
|オフ時
0.3W
アクセサリー
|電源コード
○(1.5m)
|AC-DC アダプター
○
|DVI-Dケーブル
○(1m)
|HDMIケーブル
○(1.8m)
|DisplayPortケーブル
○(1.8m)
|クイックセットアップガイド
○
|保証書
○
|キャリブレーションレポート
○
安全規格
|ROHS指令
○
|PSE
○
|J-Moss
○
|VCCI
クラスB
|UL(cUL)
○
|CE
○
|FDA
510(K) (Class II)
|ISO13485
○
|IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
○
|IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
○
|EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
○
|EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
○
|IP(Front/Except for front)
IP45/IP32
|Vandal-proof
○
保証
|保証期間
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から5年間または製品使用時間が20000時間以内は、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
|無輝点保証
ご購入いただいた日から5年間または製品使用時間が20000時間以内（バックライト含む）年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
