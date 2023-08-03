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|スケーラブルで適応性の高いプロジェクター
あらゆる業種で使える
フレキシブルで簡単な設置
レンズシフト(H ±20%, V ±50%)と 1.6 倍ズーム機能により、場所を問わずに設置でき、画面のサイズをピッタリ合わせることができます。
The Smallest 4K 6,000 ANSI Projector : Sufficiently Compact Size
最小の WUXGA 4,000 ANSI プロジェクター
満足のいくコンパクトサイズ
LG BF40QS は、16.7 リットルのコンパクトな本体に加えて、WUXGA (1920x1200)の高解像度と 4,000 ANSI ルーメン輝度の明るさを兼ね備えており、あらゆるビジネス空間に完璧にマッチします。
Live TV on the projector connected with other devices through mirroring, and Miracast, and Bluetooth pairing.
webOS + スクリーンシェア + Bluetooth
スマートワイヤレス接続
ワイヤレスミラーリング（スクリーンシェア）とBluetoothペアリングで画面とサウンドを便利に共有できるスマートコミュニケーション。webOSでは、Wi-Fiネットワークでインターネットに接続し、リファレンスを検索できます。
*スクリーンシェア：AndroidまたはWindows 8.1以降でサポートされています。
*Androidデバイスを使用する場合は、プロジェクタと同じWi-Fiネットワークに接続する必要があります。
20,000 時間 長寿命レーザー
衰えないクリアさと高いコスト効率
強力なレーザー光源が明るい画像表示を実現、最大20,000時間持続。
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