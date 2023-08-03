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特色

ギャラリー

仕様

サポート

LG ProBeam.

ビジネスにイノベーションをもたらす設計

ディスプレイ

WUXGA（1920×1200）レーザー

4,000ANSIルーメン

スマート

ワイヤレス接続

webOS

操作性

レンズシフト H ±20%、V ±50%

Zoon x 1.6

4,000 ANSI ルーメン

プレゼンテーションのパワーを最大化

4,000 ANSI ルーメン輝度の明るさが精度と鮮やかさをもたらします。明るい会議室でも画像品質を落とすことなく、ビジネス会議の生産性を高めます。

スケーラブルで適応性の高いプロジェクター

あらゆる業種で使える

企業：効率性と生産性
Education : Effective Audiovisual Class
Enterprise : Efficiency and Productivity
Education : Effective Audiovisual Class

企業：効率性と生産性

ビジネスミーティングや会議、コラボレーションに最適な設計の企業品質のプロジェクター。作業効率や生産性を高めます。

教育：効果的な視聴覚クラス

視聴覚のシミュレーションを活用したり、自分のコンテンツを共有したりすることにより、すべての生徒がアクティブに参加できるデジタル学習空間が生まれます。

フレキシブルで簡単な設置

レンズシフト(H ±20%, V ±50%)と 1.6 倍ズーム機能により、場所を問わずに設置でき、画面のサイズをピッタリ合わせることができます。

Projector supporting vertical and horizontal lens shift

Projector supporting vertical and horizontal lens shift

Thanks to the 7,000 ANSI Lumens brightness, LG BU70QGA can produce clear picture quality even in bright indoor environments such as building lobbies.

4コーナーキーストーン補正

水平と垂直のアライメントで正確なプロポーションを達成するために、4つの異なるポイントから画面を調整します。

The Smallest 4K 6,000 ANSI Projector : Sufficiently Compact Size

最小の WUXGA 4,000 ANSI プロジェクター

満足のいくコンパクトサイズ

LG BF40QS は、16.7 リットルのコンパクトな本体に加えて、WUXGA (1920x1200)の高解像度と 4,000 ANSI ルーメン輝度の明るさを兼ね備えており、あらゆるビジネス空間に完璧にマッチします。

Live TV on the projector connected with other devices through mirroring, and Miracast, and Bluetooth pairing.

webOS + スクリーンシェア + Bluetooth

スマートワイヤレス接続

ワイヤレスミラーリング（スクリーンシェア）とBluetoothペアリングで画面とサウンドを便利に共有できるスマートコミュニケーション。webOSでは、Wi-Fiネットワークでインターネットに接続し、リファレンスを検索できます。

*スクリーンシェア：AndroidまたはWindows 8.1以降でサポートされています。

*Androidデバイスを使用する場合は、プロジェクタと同じWi-Fiネットワークに接続する必要があります。

20,000 時間 長寿命レーザー

衰えないクリアさと高いコスト効率

強力なレーザー光源が明るい画像表示を実現、最大20,000時間持続。

光源交換なしで映画6,000本分

 

１日８時間の映画再生で、７年耐久する光源を使用しています。

長持ちする初期輝度

 

LG BF40QSはランプ交換に高いコストをかけることなく、初期輝度を長時間維持し、減光率99％を実現しました。(*従来のランプは5,000時間を目安に交換)