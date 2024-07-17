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業務効率を向上させるCLOi CarryBot
LG CLOi CarryBotが選ばれる理由
仕事の効率を高める頼もしいパートナー、
自律走行搬送ロボット(AMR)のご紹介。
*画像はイメージです。
LG CLOiで倉庫を自動化
*画像はイメージです。
頼れるパートナー
業務をすばやく効率よく
AMRがピックアップされる荷物を通知し、エンドツーエンドで配送してオペレーターをサポート。オペレーターは指定ゾーン内で作業を続けられます。
LG CLOi CarryBotで業務をすばやく効率よく
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
*WMS：倉庫管理システム。
*画像はイメージです。
フリート管理システム（FMS）
最適化された走行ソリューション
フリート管理システム(FMS)によるAMRの運転アルゴリズムで、LG CLOi CarryBotは目的地までの最速ルートを設定できます。
安全で安定した自動走行
LG CLOi CarryBotは、自動運転と障害物回避技術に基づいて目的地まで安全に走行します。
*画像はイメージです。
簡単で効率的な
自律走行搬送ロボット
ユーザーフレンドリーなハードウェア設計がオペレーターの簡便性と生産性を高めます。
*画像はイメージです。
ロボット管理システム（RMS）
AMR監視＆管理
24時間のマルチAMRオペレーション
位置情報
AMRの異常へのシステムアラート
統計データ
*画像はイメージです。
全てのスペック
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マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
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お買い物サポート
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