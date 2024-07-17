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業務効率を向上させるCLOi CarryBot

特色

ギャラリー

仕様

サポート

業務効率を向上させるCLOi CarryBot

LDLPR60

業務効率を向上させるCLOi CarryBot

LG CLOi CarryBotが選ばれる理由

仕事の効率を高める頼もしいパートナー、
自律走行搬送ロボット(AMR)のご紹介。

様々な角度からのLG CLOi CarryBot

スマートオーダーグルーピング

オーダーの配送とスケジューリングを最適化し、生産性の向上を実現

フリート管理システム（FMS）

最適化された走行ソリューション

ユーザーフレンドリーな設計

多様な製品サイズに最適化されたディスプレイ位置と棚サイズ

*画像はイメージです。

LG CLOiで倉庫を自動化

*画像はイメージです。

頼れるパートナー

業務をすばやく効率よく

AMRがピックアップされる荷物を通知し、エンドツーエンドで配送してオペレーターをサポート。

オペレーターは指定ゾーン内で作業を続けられます。

LG CLOi CarryBotで業務をすばやく効率よく

*画像はイメージです。

スマートオーダー

業務効率と生産性

スマートオーダーグルーピングを通じたシンプルでわかりやすい業務手順で、オペレーターはスキルや経験に関係なく求められるレベルの業務遂行が可能です。

*画像はイメージです。

資材管理システム（MCS）

WMS*インターフェース

オーダーの配送とスケジューリングを最適化し、生産性の向上を実現します。

*WMS：倉庫管理システム。

*画像はイメージです。

フリート管理システム（FMS）

最適化された走行ソリューション

フリート管理システム(FMS)によるAMRの運転アルゴリズムで、LG CLOi CarryBotは目的地までの最速ルートを設定できます。

安全で安定した自動走行

LG CLOi CarryBotは、自動運転と障害物回避技術に基づいて目的地まで安全に走行します。

*画像はイメージです。

ユーザーフレンドリーな設計

簡単で効率的な
自律走行搬送ロボット

ユーザーフレンドリーなハードウェア設計がオペレーターの簡便性と生産性を高めます。

最適化されたディスプレイ位置

オペレーターの利便性が考慮されたディスプレイ位置。

ロールテナーの棚オプション

ピックアップアイテムの様々なサイズを考慮した棚オプション。

*画像はイメージです。

ロボット管理システム（RMS）

AMR監視＆管理

マルチAMRが1日24時間業務を遂行。

24時間のマルチAMRオペレーション

AMRの位置を監視できます。

位置情報

AMRに問題が発生するとシステムにより通知されます。

AMRの異常へのシステムアラート

オペレーションと生産性に関する統計を収集できます。

統計データ

*画像はイメージです。

プリント

全てのスペック