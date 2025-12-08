About Cookies on This Site

ノートパソコン用アダプター（電源ケーブル付属なし）

ノートパソコン用アダプター（電源ケーブル付属なし）

EAY64490516
15 degree side view
top view
Bottom view
side view
15 degree side view
top view
Bottom view
side view

主な機能

  • 購入前にモデルの互換性を確認してください
  • LG Gramには対応していません
13U70Q-G.AA73J
13U70Q-G.AA74J
13U70Q-G.AA74J1
13U70Q-G.AA77J
13U70Q-G.AR31J
13U70Q-G.AR54J
13U70Q-G.AR54J1

取付位置

これがアダプターの取り付け位置です

本品の実際の設置場所は、製品モデルによって異なる場合があります。

詳細な情報については、お使いのモデルの取扱説明書をご参照ください。

接続方法

この製品の交換手順は、以下の情報と若干異なる場合があります。

詳細な情報については、お使いのモデルの取扱説明書をご参照ください。

電源接続

ACアダプターはPCの電源供給および充電に使用します。

- 本製品購入時に付属したACアダプター以外のものは使用しないでください。

- 電源ケーブルとACアダプターは国や地域によって異なる場合があります。

1. ケーブルの一端をACアダプターに接続し、もう一端を電源コンセントに差し込みます。

- ACアダプターは100V～240Vで使用可能です。

2. ACアダプターをPCに接続します。

- ACアダプターと製品に接続されている電源ジャックが確実に接続されていることを確認してください。」

* 商品画像および機能には広告表現が含まれる場合があり、実際の商品と異なる場合があります。製品の改良のため、外観・仕様等は予告なく変更されることがあります。

* 商品画像はすべて写真切り抜きであり、実際の商品と異なる場合があります。商品の色合いは、モニターの解像度・明るさ設定・コンピュータの仕様等により異なる場合があります。

* 製品の性能は使用環境により異なる場合があり、取り扱い店舗により在庫状況が異なる場合があります。

サマリー

プリント

寸法

eay64490516

全てのスペック

寸法と重量

  • 正味重量(g)

    216

  • 製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)

    88x28x50

一般

  • カテゴリー

    アダプター

  • 入力電流(A)

    3.42

  • 入力電圧(V)

    19

  • 部品番号

    EAY64490516

