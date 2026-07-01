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LGノートパソコン用 HDMI-TYPE-C 変換アダプター (ブラック)
取り付け位置
*本製品の実際の取り付け位置は製品モデルによって異なる場合があります。
*詳細については、お使いのモデルの製品マニュアルをご確認ください。
*製品画像および機能には広告上の表現が含まれる場合があり、実際の製品と異なる場合があります。 製品の外観・仕様などは、製品改良のため予告なく変更される場合があります。
*すべての製品画像はイメージであり、実際の製品と異なる場合があります。 製品の色は、モニターの解像度や明るさの設定、パソコンの仕様によって異なる場合があります。
*製品の性能は使用環境によって異なり、取り扱い状況は店舗によって異なる場合があります。
サマリー
寸法
全てのスペック
寸法と重量
長さ(cm)
20.5
正味重量(g)
22
製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)
50 x 10 x 25
一般
部品番号
EAD62246899
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