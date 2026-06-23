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LG Stylerイージーハンガー

LG Stylerイージーハンガー

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Front view of LG Stylerイージーハンガー AAA31340701
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rear view
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Front view of LG Stylerイージーハンガー AAA31340701
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主な機能

  • LG Styler純正ハンガー
  • 以下の対応モデルリストをご参照ください。

取り付け位置

LG Stylerイージーハンガーの取り付け位置です。

*本製品の実際の取り付け位置は製品モデルによって異なる場合があります。

*詳細については、お使いのモデルの製品マニュアルをご確認ください。

使用方法

詳細については、お使いのモデルの製品マニュアルをご確認ください。

*製品画像および機能には広告上の表現が含まれる場合があり、実際の製品と異なる場合があります。 製品の外観・仕様などは、製品改良のため予告なく変更される場合があります。

*すべての製品画像はイメージであり、実際の製品と異なる場合があります。 製品の色は、モニターの解像度や明るさの設定、パソコンの仕様によって異なる場合があります。

*製品の性能は使用環境によって異なり、取り扱い状況は店舗によって異なる場合があります。

サマリー

プリント

寸法

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全てのスペック

寸法と重量

  • 正味重量(g)

    407

  • 製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)

    397 x 637 x 45

  • 製品重量(g)

    1,314

一般

  • カテゴリー

    ハンガー

  • 部品番号

    AAA31340701

レビュー

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