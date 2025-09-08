About Cookies on This Site

Styler子供用ハンガー（クリップ付き）

AGF79600805
15°の側面図
上面図
クローズアップ図1
クローズアップ図2
主な機能

  • LG Styler純正ハンガー

取り付け位置

このアイテムの実際の取り付け位置は製品モデルによって異なる場合があります。

詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。

Styler子供用ハンガーは製品内部の上方にある動くハンガーに取り付けることができます

使用方法

サイクルごとにフィルターの糸くずを必ず取り除いてください。

ステップ1

適切なハンガーを選択します。

 

- 掛けるアイテムにフィットする製品用ハンガーを選択します。

ステップ2

すべての衣類のボタンとファスナーを留め、衣類をハンガーに掛けます。

 

- これは、プログラム中の衣類落下やしわ増加の予防になります。衣類にボタンやファスナーがない場合、襟部分の周りをコットン製のひもでしっかり留めてください。

ステップ3

動くハンガーのスロットにハンガーを取り付けます。

動くハンガーのスロットにハンガーを取り付けます

* 製品イメージと機能には広告表現が含まれており、実際の製品とは異なる場合があります。製品の外観、仕様などは製品改良のため事前の通知なしで変更となる場合があります。

*すべての製品イメージは写真であり、実際の製品とは異なる場合があります。製品の色はモニターの解像度、輝度設定、コンピューターの仕様によって異なる場合があります。

*製品の性能は使用環境によって異なる場合があります。また、製品の有無は店舗によって異なる場合があります。

