LG Styler™ 調整式ショルダーハンガー

*製品画像および機能には広告上の表現が含まれる場合があり、実際の製品と異なる場合があります。 製品の外観・仕様などは、製品改良のため予告なく変更される場合があります。

*すべての製品画像はイメージであり、実際の製品と異なる場合があります。 製品の色は、モニターの解像度や明るさの設定、パソコンの仕様によって異なる場合があります。

*製品の性能は使用環境によって異なり、取り扱い状況は店舗によって異なる場合があります。