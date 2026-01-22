We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Styler除湿フィルター
主な機能
- LG Styler除湿フィルター
- 掃除の後はフィルターを再度組み立ててください。
- フィルターなしで製品を作動させると、異物が入り込む恐れがあります。
取り付け位置
このアイテムの実際の取り付け位置は製品モデルによって異なる場合があります。
詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。
お手入れ方法
詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。
ステップ1
除湿フィルターを取り外します。
ステップ2
柔らかいブラシでフィルターを拭くか、掃除機をかけます。
- フィルターが破損している場合は、新しいフィルターに交換してください。
ステップ3
掃除を終えたら、フィルターを完全に乾かしてから適切な位置に取り付けます。
* 製品イメージと機能には広告表現が含まれており、実際の製品とは異なる場合があります。製品の外観、仕様などは製品改良のため事前の通知なしで変更となる場合があります。
*すべての製品イメージは写真であり、実際の製品とは異なる場合があります。製品の色はモニターの解像度、輝度設定、コンピューターの仕様によって異なる場合があります。
*製品の性能は使用環境によって異なる場合があります。また、製品の有無は店舗によって異なる場合があります。
サマリー
寸法
全てのスペック
寸法と重量
正味重量(g)
32
製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)
190 x 33 x 20
一般
カテゴリー
フィルター
部品番号
ADQ75811901
レビュー
