LG Styler除湿フィルター

LG Styler除湿フィルター

ADQ75811901
15°の側面図
正面図
背面図
側面図1
側面図2
15°の側面図
正面図
背面図
側面図1
側面図2

主な機能

  • LG Styler除湿フィルター
  • 掃除の後はフィルターを再度組み立ててください。
  • フィルターなしで製品を作動させると、異物が入り込む恐れがあります。
SC5GMR80H.ABM1EJP
SC5MNR4G.AGG1EJP

取り付け位置

これは5ハンガーLG Stylerでの除湿フィルターの取り付け位置です

このアイテムの実際の取り付け位置は製品モデルによって異なる場合があります。

詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。

 

お手入れ方法

詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。

* 製品イメージと機能には広告表現が含まれており、実際の製品とは異なる場合があります。製品の外観、仕様などは製品改良のため事前の通知なしで変更となる場合があります。

*すべての製品イメージは写真であり、実際の製品とは異なる場合があります。製品の色はモニターの解像度、輝度設定、コンピューターの仕様によって異なる場合があります。

*製品の性能は使用環境によって異なる場合があります。また、製品の有無は店舗によって異なる場合があります。

サマリー

プリント

寸法

ADQ75811901

全てのスペック

寸法と重量

  • 正味重量(g)

    32

  • 製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)

    190 x 33 x 20

一般

  • カテゴリー

    フィルター

  • 部品番号

    ADQ75811901

