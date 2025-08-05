About Cookies on This Site

Styler用アロマシート(ライムバジル＆マンダリンの香り)

Styler用アロマシート(ライムバジル＆マンダリンの香り)

Styler用アロマシート(ライムバジル＆マンダリンの香り)

AGM73611313
  15 degree side view
  front view
  rear view
  close up view
15 degree side view
front view
rear view
close up view

主な機能

  • Styler用アロマシート
  • 衣類ケアと一緒に香り付け可能

アロマシートセット位置

The aroma sheet is mounted in the aroma sheet case at the bottom of the product
For more detailed information, please refer to the product manual for your model.

STEP 1

庫内下のカバーを取り外します。

STEP 1

STEP 2

カバー裏面からアロマシートケースを取り出します。

STEP 2

STEP 3

アロマシートケースを取り出し、ケースを開いてシートをセットします。

STEP 3

STEP 4

アロマシートがセット出来たら、アロマシートケースをカバー裏面に入れます。

STEP 4

STEP 5

アロマシートケースが入っている面を下にし、カバーを庫内下に戻します。

STEP 5

*画像や動画はイメージです。実際の製品とは異なる場合がございます。

