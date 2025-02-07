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登録方法
詳しい情報については、ご使用のモデルの製品マニュアルをご覧ください。
マジックリモコンの登録方法。
マジックリモコンを使用するには、まずTVとペアリングします。
1. マジックリモコンに電池を挿入して、TVの電源をオンにします。
2. マジックリモコンをTVに向けて、リモコンのホイール（OK）ボタンを押します。
- TVでマジックリモコンを登録できない場合は、TVの電源をオフにし、再度オンにして、もう一度お試しください。
マジックリモコンの登録を解除する方法。
リモコンの（ホーム）ボタンと（戻る）ボタンを同時に5秒以上長押しして、マジックリモコンとTVのペアリングを解除します。
-（ホーム）ボタンと（設定）ボタンを同時に5秒以上長押しして、マジックリモコンの接続と登録を解除します。
*製品イメージと機能には広告表現が含まれており、実際の製品とは異なる場合があります。製品の外観、仕様などは製品改良のため事前の通知なしで変更となる場合があります。
*すべての製品イメージは写真であり、実際の製品とは異なる場合があります。製品の色はモニターの解像度、輝度設定、コンピューターの仕様によって異なる場合があります。
*製品の性能は使用環境によって異なる場合があります。また、製品の有無は店舗によって異なる場合があります。
サマリー
寸法
全てのスペック
一般
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部品番号
AKB76039911
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色
Silver
寸法と重量
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製品寸法(幅×高さ×奥行き、mm)
44 x 226 x 22
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正味重量(g)
112
おすすめ製品
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製品の登録
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製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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