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お客様のさまざまなニーズに対応

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洗濯機、Styler (スタイラー)、冷蔵庫、食洗機の画像でプロモーションします。
2 つ以上買うと、割引適用

該当の製品を、2 つお買い上げで 10% オフ、3 つお買い上げで 15% オフ。
この画像は背の高い冷凍庫に付いているエネルギー A マークです。
エネルギークラス A の冷凍冷蔵庫

グレード A のコンプレッサで、最適なエネルギー効率を実現。
この画像は洗濯機です。
サイズそのままで、容量アップ

洗濯機のサイズはそのままに、より多くの洗濯物が洗えます。
この画像は、衣料品ケアキャンペーンです。
衣服への配慮

LG の衣類ケアソリューションにより、衣服の寿命を伸ばすことができます。

エネルギー効率の高い家に

この画像は、省エネ製品の詳細な説明文につながります。

LG の高エネルギー効率の製品ラインアップを確認

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この画像は、冷凍冷蔵庫の詳細な説明文につながります。

冷凍冷蔵庫

エネルギーを有効活用できる冷凍冷蔵庫

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この画像は、洗濯乾燥機の詳細な説明文につながります。

洗濯機

省エネを実現する洗濯機

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この画像は、洗濯乾燥機の詳細な説明文につながります。

タンブラー乾燥機

エネルギーを効率的に使えるタンブラー乾燥機

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LG の次世代技術

この画像は、インバーターリニアの詳細な説明文につながります。

よりキレイに、スピーディドライで、さらに節約

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この画像は、AIDD の詳細な説明文につながります。

保護機能と衣服へのケアが向上、高性能洗濯機

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スマートホームでコントロール

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LG で最適な選択をする

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家電検索

家電検索 #Fridge Finder
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購入ガイド #Laundry Finder

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冷蔵庫の省エネのヒント

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