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Windows 10 Home (64bit)/13.3インチ/AMD Ryzen™ 3/980g/最大15.5時間駆動/メモリ 4GB SSD 256GB
全てのスペック
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JANコード
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49-89027-018266
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オペレーティングシステム
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Windows 10 Home (64bit)
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カラー
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ホワイト
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外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
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306.9×206.7×15.3
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重量
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約980g
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プロセッサー
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AMD Ryzen™ 3 4300U プロセッサー
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動作周波数
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2.7GHz(最大3.7GHz)
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キャッシュメモリ
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L2キャッシュ2MB / L3キャッシュ4MB
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コア数/スレッド数
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4コア/4スレッド
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容量
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4GB
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メモリタイプ
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DDR4 3200MHz デュアルチャネル
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空きスロット
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0
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グラフィックアクセラレーター
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AMD Radeon™グラフィックス
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サイズ
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13.3インチ
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アスペクト比
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16:9
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液晶方式
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IPS
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解像度
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1920×1080 (FHD)
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表示色
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約1677万色 (8bit)
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色域
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NTSC 72%
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表面処理
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グレア
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HDMI
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4096×2160@60Hz / 約1677万色(8bit)
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USB Type-C™
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4096×2160@60Hz / 約1677万色(8bit)
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容量
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SSD 256GB （NVMe）
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搭載数
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256GB ×1
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空きスロット
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0
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内蔵スピーカー
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1.5W+1.5W ステレオスピーカー
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マイク
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○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
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HDMI出力
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1
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USB Type-C
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1 (USB3.2 Gen2×1(最大10Gbps))、パワーデリバリー 出力最大15W
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USB Type-A
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2 (USB3.2 Gen2x1(最大10Gbps)×1､USB 3.2 Gen1×1(最大5Gbps)×1)
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ヘッドホン出力
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ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
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カードスロット
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microSDカードスロット
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キーボード
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日本語キーボード(83キー/バックライト)
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- キーストローク
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1.5±0.2mm
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- キーピッチ
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19.05×18.5mm
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Webカメラ
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HD (720p)
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ポインティングデバイス
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タッチパッド(ジェスチャー機能対応)
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無線LAN
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Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
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Bluetooth
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Bluetooth® 5.1
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駆動時間
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最大15.5時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0
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充電時間
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最大3時間
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バッテリー容量
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51Wh
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バッテリータイプ
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リチウムイオン(3Cell)
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ACアダプター
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65W(AC100-240 50/60Hz)
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LG Easy Guide
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○
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LG TroubleShooting
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○
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LG Control Center
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○
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LG Update Center
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○
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LG Reader Mode
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○
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LG Power Manager
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○
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McAfee Live Safe
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○ (30日無料体験版)
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AC/DCアダプター・電源コード
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○
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インストールガイド
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○
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保証書
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○
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目標年度
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2022年度
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区分
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12区分
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年間消費電力量 (kWh/年)
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16.9
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省エネ基準達成率
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AA
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保証期間
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ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間
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