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アプライド限定/Windows 10 Home (64bit)/13.3インチ/AMD Ryzen™ 3/980g/最大15.5時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB

仕様

レビュー

サポート

アプライド限定/Windows 10 Home (64bit)/13.3インチ/AMD Ryzen™ 3/980g/最大15.5時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB

13U70P-GR32J

アプライド限定/Windows 10 Home (64bit)/13.3インチ/AMD Ryzen™ 3/980g/最大15.5時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB

正面画像
プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-018259

オペレーティングシステム

Windows 10 Home (64bit)
*2022/01/26以降生産分のOSはWindows 11となります。

カラー

ホワイト

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

306.9×206.7×15.3

重量

約980g

CPU

プロセッサー

AMD Ryzen™ 3 4300U プロセッサー

動作周波数

2.7GHz(最大3.7GHz)

キャッシュメモリ

L2キャッシュ2MB / L3キャッシュ4MB

コア数/スレッド数

4コア/4スレッド

メモリ

容量

8GB

メモリタイプ

DDR4 3200MHz デュアルチャネル

空きスロット

0

グラフィックアクセラレーター

グラフィックアクセラレーター

AMD Radeon™グラフィックス

ディスプレイ

サイズ

13.3インチ

アスペクト比

16:9

液晶方式

IPS

解像度

1920×1080 (FHD)

表示色

約1677万色 (8bit)

色域

NTSC 72%

表面処理

グレア

外部モニター出力

HDMI

4096×2160@60Hz / 約1677万色(8bit)

USB Type-C™

4096×2160@60Hz / 約1677万色(8bit)

記憶装置

容量

SSD 256GB （NVMe）

搭載数

256GB ×1

空きスロット

0

サウンド

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W ステレオスピーカー

マイク

○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

出入力端子

HDMI出力

1

USB Type-C

1 (USB3.2 Gen2×1(最大10Gbps))、パワーデリバリー 出力最大15W

USB Type-A

2 (USB3.2 Gen2x1(最大10Gbps)×1､USB 3.2 Gen1×1(最大5Gbps)×1)

ヘッドホン出力

ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

カードスロット

microSDカードスロット

入力装置

キーボード

日本語キーボード(83キー/バックライト)

　- キーストローク

1.5±0.2mm

　- キーピッチ

19.05×18.5mm

ポインティングデバイス

タッチパッド(ジェスチャー機能対応)

Webカメラ

HD (720p)

通信機能

無線LAN

Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応) 

Bluetooth

Bluetooth® 5.1

バッテリー

駆動時間

最大15.5時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0

充電時間

最大3時間

バッテリー容量

51Wh

バッテリータイプ

リチウムイオン(3Cell)

AC/DCアダプター

ACアダプター

65W(AC100-240 50/60Hz)

ソフトウェア

LG Easy Guide

LG Reader Mode

LG TroubleShooting

LG Control Center

LG Update Center

LG Power Manager

McAfee Live Safe

○ (30日無料体験版)

アクセサリー

AC/DCアダプター・電源コード

インストールガイド

保証書

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

目標年度

2022年度

区分

12区分

年間消費電力量 (kWh/年)

16.9

省エネ基準達成率

AA

ご注意

保証期間

ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間