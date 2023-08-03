Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Windows 11 Home/13.3インチ(IPS液晶 縦横比16:9)/AMD Ryzen™ 7/980g/最大15.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 512GB

仕様

レビュー

サポート

Windows 11 Home/13.3インチ(IPS液晶 縦横比16:9)/AMD Ryzen™ 7/980g/最大15.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 512GB

13U70Q-GA74J1

Windows 11 Home/13.3インチ(IPS液晶 縦横比16:9)/AMD Ryzen™ 7/980g/最大15.5時間駆動/メモリ 16GB SSD 512GB

正面画像
プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-020788

オペレーティングシステム

Windows 11 Home

Office

Microsoft Office Home & Business 2021

カラー

ホワイト

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

306.9×206.7×15.3

重量

980g

梱包時寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

413×273×57

梱包時重量

約1.80kg

CPU

プロセッサー

AMD Ryzen™ 7 5700U モバイル･プロセッサー

動作周波数

1.8GHz(最大4.3GHz)

キャッシュメモリ

L2キャッシュ4MB / L3キャッシュ8MB

コア数/スレッド数

8コア / 16スレッド

メモリ

容量

16GB

メモリタイプ

DDR4 3200MHz デュアルチャネル

搭載数

16GB×1

空きスロット

0

グラフィックアクセラレーター

グラフィックアクセラレーター

AMD Radeon™グラフィックス

ディスプレイ

サイズ

13.3インチ

アスペクト比

16:9

液晶方式

IPS

解像度

1920×1080 (FHD)

表示色

約1677万色 (8bit)

表面処理

グレア

外部モニター出力

HDMI

4096×2160@60Hz / 約1677万色(8bit)

USB Type-C™

4096×2160@60Hz / 約1677万色(8bit)

記憶装置

容量

SSD 512GB （NVMe）

搭載数

512GB ×1

空きスロット

0

サウンド

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W ステレオスピーカー

マイク

○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

出入力端子

HDMI出力

1

USB Type-C

1 (USB3.2 Gen2×1(最大10Gbps))、パワーデリバリー 出力最大15W

USB Type-A

2 (USB3.2 Gen2x1(最大10Gbps)×1､USB 3.2 Gen1×1(最大5Gbps)×1)

ヘッドホン出力

ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

カードスロット

microSDカードスロット

入力装置

キーボード

日本語キーボード(83キー/バックライト)

　- キーピッチ

19.05×18.5mm

　- キーストローク

1.5±0.2mm

ポインティングデバイス

タッチパッド(ジェスチャー機能対応)

Webカメラ

HD (720p)

通信機能

無線LAN

Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応) 

Bluetooth

Bluetooth® 5.1

バッテリー

駆動時間

最大15.5時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0

充電時間

最大3時間

バッテリー容量

51Wh

バッテリータイプ

リチウムイオン(3Cell)

AC/DCアダプター

ACアダプター

65W(AC100-240 50/60Hz)

ソフトウェア

LG Easy Guide

LG Reader Mode

LG TroubleShooting

LG Control Center

LG Update Center

LG Power Manager

McAfee Live Safe

○ (30日無料体験版)

アクセサリー

AC/DCアダプター・電源コード

インストールガイド

保証書

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

目標年度

2022年度

区分

12区分

省エネ基準達成率

AA

年間消費電力量 (kWh/年)

18.8

ご注意

保証期間

ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間