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Amazon限定モデル/Windows 10 Home (64bit)/第10世代インテル Core i5/1120g/22.5時間駆動

仕様

レビュー

サポート

Amazon限定モデル/Windows 10 Home (64bit)/第10世代インテル Core i5/1120g/22.5時間駆動

15Z90N-VR52J

Amazon限定モデル/Windows 10 Home (64bit)/第10世代インテル Core i5/1120g/22.5時間駆動

(2)
プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-016897

オペレーティングシステム

Windows 10 Home (64bit)

カラー

ダークシルバー

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

357.6×225.3×16.8

重量

約1,120g

CPU

プロセッサー

インテル® Core™ i5-1035G7 プロセッサー

動作周波数

1.20GHz (インテル® ターボ･ブースト･テクノロジー2.0適用時最大3.70GHz)

キャッシュメモリ

L3 キャッシュ 6MB

コア数/スレッド数

4コア/8スレッド

メモリ

容量

DDR4-3200MHz 8GB

最大容量　

24GB

搭載数

8GB×1

空きスロット

1

グラフィックアクセラレーター

グラフィックアクセラレーター

インテル® Iris® Plus グラフィックス

ディスプレイ

サイズ

15.6インチ

液晶方式

IPS

解像度

1920×1080 (FHD)

表面処理

グレア

外部モニター出力

HDMI

4096×2160@60Hz / 約10.7億色(10bit)

Thunderbolt™ 3(USB Type-C™)

5120×3200@60Hz (約10.7億色)

記憶装置

搭載数

256GB ×1

空きスロット

×1

サウンド

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W ステレオスピーカー

マイク

○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)

出入力端子

HDMI出力

1

USB Type-C

1 (Thunderbolt™ 3×1)

USB Type-A

3

ヘッドホン出力

1

カードスロット

1

入力装置

キーボード

日本語キーボード(101キー/10キー付き/バックライト)

ポインティングデバイス

タッチパッド(ジェスチャー機能対応)

Webカメラ

HD (720p)

指紋認証

通信機能

LAN

10Base-T/100Base-TX

無線LAN

Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応) 

Bluetooth

Bluetooth® 5.0

バッテリー

駆動時間

最大22.5時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0

充電時間

最大3時間

バッテリータイプ

リチウムイオン(2Cell)

バッテリー容量

80Wh

AC/DCアダプター

ACアダプター

48W(AC100-240 50/60Hz)

ソフトウェア

LG Easy Guide

LG Reader Mode

LG TroubleShooting

LG Control Center

LG Update Center

CyberLink PhotoDirector for LGE

CyberLink Media Player for LGE

CyberLink PowerDirector for LGE

アクセサリー

AC/DCアダプター・電源コード

RJ45変換(USB Type-C)コネクター

インストールガイド

保証書

ご注意

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

N区分0.004(AAA)

保証期間

ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間