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Windows 11 Home/16.0インチ(IPS液晶 縦横比16:10)/Radeon™グラフィックス/1600g/最大22.5時間駆動/メモリ 8GB SSD 256GB
仕様
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サイズ
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16インチ
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プロセッサー
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AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー
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メモリ
-
8GB(デュアルチャネル LPDDR4X 4266MHz)
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SSD
-
NVMe™ 512GB(M.2 2280)
-
重量[kg]
-
1.65
-
解像度
-
1920×1200(WUXGA)
-
グラフィックアクセラレーター
-
AMD Radeon™ Vegaグラフィックス
-
色域(標準値)
-
NTSC 45%
-
オペレーティングシステム
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Windows 11 Home
全てのスペック
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バッテリー容量
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72Wh
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ボタン
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電源ボタン
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冷却システム
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Mega cooling System
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認証
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外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm] ※突起部組まず
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356.3×248.6×16.3
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梱包時外形寸法[mm]
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497×75×319
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梱包時重量[kg]
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2.2
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重量[kg]
-
1.65
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製品名
-
LG ultra PC
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発売
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20年モデル
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LED
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PWR、DC-In、ウェブカメラ
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ACアダプタ
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65W
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オーディオ
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HDオーディオ(DTS:X Ultra対応)
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内蔵スピーカー
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1.5W+1.5W(ステレオ)
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eMMC
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HDD
-
-
-
カードスロット
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microSD
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SSD
-
NVMe™ 512GB(M.2 2280)
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筐体素材
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アルミニウム、PC-ABS
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本体カラー
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チャコールグレー
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グラフィックアクセラレーター
-
AMD Radeon™ Vegaグラフィックス
-
メモリ
-
8GB(デュアルチャネル LPDDR4X 4266MHz)
-
オペレーティングシステム
-
Windows 11 Home
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プロセッサー
-
AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー
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Bluetooth®
-
Bluetooth® 5.1
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インターフェース
-
-
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有線ネットワーク
-
-
-
テレビチューナー
-
-
-
ウェブカメラ
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HD(720p)ウェブカメラ+デュアルマイク
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Wi-Fi
-
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
-
指紋認証
-
-
-
TPM
-
fTPM
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HDDセキュリティ
-
-
-
セキュアモード
-
-
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ケンジントンロック
-
○
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SSDセキュリティ
-
○
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輝度(標準値)
-
250cd/㎡
-
色域(標準値)
-
NTSC 45%
-
コントラスト比(標準値)
-
1,000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
表面処理
-
アンチグレア
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:10
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数)
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60Hz
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解像度
-
1920×1200(WUXGA)
-
応答速度(標準値)
-
30ms
-
画面サイズ
-
16インチ
-
キーボード
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日本語101キー(キーピッチ19.05×18.5mm、キ－ストローク1.65±0.2mm、10キー付、バックライト)
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ポインティングデバイス
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タッチパッド(スクロール/ジェスチャー機能対応)
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DC入力
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○
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その他出入力端子類
-
-
-
HDMI出力
-
○
-
ヘッドホン出力
-
1(4極：マイク入力+ヘッドホン出力)
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LAN端子(RJ45)
-
-
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USB Type-A
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1(USB3.2 Gen1x2(最大5Gbps))
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USB Type-C™
-
1(USB3.2 Gen1x1(最大5Gbps))
-
Alexa for PC
-
○
-
Bamboo Paper
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-
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Cyberlink Power Media、Photo Director LE、 Power Director LE、Audio Director LE、Color Director LE
-
○
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Dolby Atmos
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-
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DTS Headphone-X®
-
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DTS X:Ultra
-
○
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インテル®コネクティビティ・パフォーマンス・スイート
-
-
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インテル® Unison™
-
-
-
LG Control Center
-
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-
LG Display Extension
-
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-
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
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-
LG Glance by Mirametrix®
-
○
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LG Lively Theme (Wall-paper/ icon)
-
-
-
LG On Screen Display 3
-
-
-
LG PC Manuals
-
○
-
LG Pen Settings
-
-
-
LG Power Manager
-
-
-
LG Reader Mode
-
-
-
LG Security Guard
-
-
-
LG Smart Assistant 1.0
-
○
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LG Smart Assistant 2.0 ( Add feature : LG Cleaning Helper, LG Hotkey Extension)
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-
-
LG UltraGear Studio
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LG Update Center
-
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LG Update & Recovery
-
○
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マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
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○
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Microsoft 365(30日無料体験版)
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○
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Microsoft Office 2016(30日無料体験版)
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-
-
Nebo for LG
-
-
-
壁紙
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○
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OLED Care
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ファイナルパソコン引越し
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○
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Sync on Mobile
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Virtoo by LG
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Wacom notes
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