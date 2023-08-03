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Windows 10 Home (64bit)/16インチ/第11世代インテル® Core i5/1190g/最大30時間駆動/メモリ 8GB SSD 512GB
全てのスペック
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JANコード
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49-89027-019614
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オペレーティングシステム
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Windows 10 Home (64bit)
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Office
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Microsoft Office Home & Business 2019
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カラー
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オブシディアンブラック
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外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
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355.9×243.4×16.8
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重量
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約1190g
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プロセッサー
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インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー
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動作周波数
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2.4GHz(インテル® ターボ･ブースト･テクノロジー2.0適用時最大4.2GHz)
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キャッシュメモリ
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L3 キャッシュ 8MB
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コア数/スレッド数
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4コア/8スレッド
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容量
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8GB
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メモリタイプ
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LPDDR4x 4266MHz デュアルチャネル
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空きスロット
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0
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グラフィックアクセラレーター
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インテル® Iris® Xe グラフィックス
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サイズ
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16.0インチ
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アスペクト比
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16:10
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液晶方式
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IPS
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解像度
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2560×1600 (WQXGA)
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表示色
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約1677万色 (8bit)
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色域
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DCI-P3 99%
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表面処理
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グレア
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HDMI
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4096×2160@60Hz / 約10.7億色(10bit)
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USB Type-C™
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4096×2160@60Hz / 約687億色(12bit)、5120×3200@60Hz / 約1677万色(8bit)
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容量
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SSD 512GB （NVMe）
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搭載数
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512GB ×1
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空きスロット
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×1
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内蔵スピーカー
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2W+2Wステレオスピーカー (最大5W スマートアンプ)
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マイク
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○ ※ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
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HDMI出力
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1
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USB Type-C
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2 (USB4 Gen3×2(Thunderbolt™ 4 最大40Gbps))、パワーデリバリー 出力最大15W
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USB Type-A
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2 (USB3.2 Gen2×1(最大10Gbps))
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ヘッドホン出力
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ステレオミニジャック(ヘッドホン出力､マイク入力共用)
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カードスロット
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UFS/microSDカードスロット
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指紋認証
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○
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キーボード
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日本語キーボード(101キー/10キー付き/バックライト)
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- キーストローク
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1.65±0.2mm
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- キーピッチ
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19.05×18.5mm
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ポインティングデバイス
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タッチパッド(ジェスチャー機能対応)
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Webカメラ
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HD (720p)
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無線LAN
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Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax、a/b/g/n/ac対応)
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Bluetooth
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Bluetooth® 5.1
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駆動時間
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最大30時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0
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充電時間
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最大3時間
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バッテリータイプ
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リチウムイオン(2Cell)
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バッテリー容量
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80Wh
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ACアダプター
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65W (AC 100V-240V 50/60Hz, USB Type-Cより電源供給)
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LG Easy Guide
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○
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LG Reader Mode
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○
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LG TroubleShooting
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○
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LG Control Center
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○
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LG Update Center
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○
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LG Power Manager
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○
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McAfee Live Safe
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○ (30日無料体験版)
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AC/DCアダプター・電源コード
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○
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インストールガイド
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○
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保証書
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○
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目標年度
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2022年度
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区分
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12区分
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省エネ基準達成率
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93%
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年間消費電力量 (kWh/年)
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24.7
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保証期間
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ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間
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